Továbbra sem úgy alakulnak a közjogi folyamatok, ahogyan azt az Amnesty International Magyarország szeretné

A Tisza Párt legutóbbi, politikailag motivált alaptörvény-módosítása nyomán nem négy, hanem összesen öt alkotmánybíró hagyja el a taláros testületet. Polt Péter, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomniczi Zoltán azért távozik két hónapon belül, mert betöltötték hetvenedik életévüket, a módosítás értelmében pedig ettől kezdve ez a korhatár kizárja az alkotmánybírói tisztség betöltését.

Hende Csaba esetében azonban más szabály vezet a megbízatás megszűnéséhez.

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény kimondja, hogy megszűnik az alkotmánybíró megbízatása, ha már nem választható országgyűlési képviselővé. Az új tiszás szabályozás szerint pedig az országgyűlési képviselői megbízatás legfeljebb 12 évig tölthető be. Hende Csaba 2002-től 2025-ig volt országgyűlési képviselő, mielőtt alkotmánybíróvá választották, így a módosítás következtében már nem felel meg a törvényi feltételeknek.