Továbbra sem úgy alakulnak a közjogi folyamatok, ahogyan azt az Amnesty International Magyarország szeretné

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Újabb kritikát kapott a Tisza-kormány a balliberális szervezettől.
A Tisza Párt legutóbbi, politikailag motivált alaptörvény-módosítása nyomán nem négy, hanem összesen öt alkotmánybíró hagyja el a taláros testületet. Polt Péter, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomniczi Zoltán azért távozik két hónapon belül, mert betöltötték hetvenedik életévüket, a módosítás értelmében pedig ettől kezdve ez a korhatár kizárja az alkotmánybírói tisztség betöltését.
Hende Csaba esetében azonban más szabály vezet a megbízatás megszűnéséhez.
Az Alkotmánybíróságról szóló törvény kimondja, hogy megszűnik az alkotmánybíró megbízatása, ha már nem választható országgyűlési képviselővé. Az új tiszás szabályozás szerint pedig az országgyűlési képviselői megbízatás legfeljebb 12 évig tölthető be. Hende Csaba 2002-től 2025-ig volt országgyűlési képviselő, mielőtt alkotmánybíróvá választották, így a módosítás következtében már nem felel meg a törvényi feltételeknek.
Ám a jelenlegi országgyűlési képviselőkre átmeneti szabály vonatkozik: mandátumukat kitölthetik, azonban a következő országgyűlési választáson már nem indulhatnak újra, ha elérik a 12 éves mandátumkorlátot.
Hétfőn, július 27-én már esküt tehet Hende Csaba alkotmánybíró utódja
– hívta fel a figyelmet a külföldről is finanszírozott Amnesty International Magyarország.
Ezt az elképesztő sietséget semmi nem indokolja, hiszen 60 nap lenne az új alkotmánybíró megtalálására – írták, hozzátéve: ez a határidő elvileg pont azért van, hogy egy széles körű szakmai és politikai konzultáció során a lehető legalkalmasabb embert lehessen megválasztani a jogállamiság és a demokrácia védelmére vigyázó testületbe.
„A Tisza mostani eljárása még azt a minimális egyeztetést is kiüresíti, amire a jelenlegi eljárási szabályok lehetőséget adnak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanaz az egypárti, szakmai és politikai konzultáció nélküli alkotmánybíró-választás történik, mint korábban” – olvasható a posztjukban.
A balliberális szervezet szerint 17. Alaptörvény-módosítás az AB legsúlyosabb problémáját sajnos nem orvosolta, így kétharmad birtokában továbbra is kompromisszum és egyeztetés nélkül bárki megválasztható annak tagjává. „Ezen minél előbb változtatni kell, hogy az Alkotmánybíróság valóban a törvényhozás ellensúlya lehessen” – fűzték hozzá.
Korábban aggályosnak tartotta Sulyok Tamás elmozdításának tervét is az Amnesty International.
Nyitókép forrása: Facebook