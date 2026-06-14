A bukott állampárt egy realitását vesztett politikai szélhámos fogságában ragadt. Egy olyan ember fogságában, aki elsősorban magával próbálja elhitetni, hogy ha elég hangosan sorosozik, brüsszelezik, ukránozik vagy multizik, akkor még visszafordíthatja a történelem kerekét, és visszaszerezheti elvesztett hatalmát.
Nem fog sikerülni. Magyarország végleg átlépett rajtuk.
A feladat tehát világos: minél gyorsabban el kell takarítani ennek a bukott, valóságát vesztett, megújulásra képtelen rezsimnek a maradékát, hogy 2030-ra végre ne a Fidesz és a zsebnáci segédcsapata legyen az ellenzék Magyarországon, hanem egy tisztességes, hiteles és párbeszédképes politikai oldal!