„Sokáig azt gondoltam, hogy Orbán Viktor alapvetően racionális politikai szereplő. Pontosan tudja, amit mond, az nem igaz, csak cinikusan eljátssza azt, amit a Rogán-művek a szájába ad, mert eddig ez hozta a szavazatokat.

De egyre inkább úgy tűnik, hogy addig ismételgette a saját hazugságait, amíg végül ő maga is elhitte őket. A győri Ceaușescu-pillanat már intő jel volt, de ez a röpirat és a mai beszéd együtt minden kétséget eloszlat: Orbán Viktor politikailag teljesen elvesztette a kapcsolatát a valósággal.