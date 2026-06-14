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fekete - győr andrás fidesz magyarország valóság orbán viktor

Minél gyorsabban el kell takarítani ennek a bukott, valóságát vesztett, megújulásra képtelen rezsimnek a maradékát!

2026. június 14. 10:10

2030-ra végre ne a Fidesz és a zsebnáci segédcsapata legyen az ellenzék Magyarországon, hanem egy tisztességes, hiteles és párbeszédképes politikai oldal!

2026. június 14. 10:10
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Fekete-Győr András
Fekete-Győr András
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„Sokáig azt gondoltam, hogy Orbán Viktor alapvetően racionális politikai szereplő. Pontosan tudja, amit mond, az nem igaz, csak cinikusan eljátssza azt, amit a Rogán-művek a szájába ad, mert eddig ez hozta a szavazatokat.

De egyre inkább úgy tűnik, hogy addig ismételgette a saját hazugságait, amíg végül ő maga is elhitte őket. A győri Ceaușescu-pillanat már intő jel volt, de ez a röpirat és a mai beszéd együtt minden kétséget eloszlat: Orbán Viktor politikailag teljesen elvesztette a kapcsolatát a valósággal.

Ma végleg bebizonyosodott: Orbánnal nincs megújulás. Orbán nélkül viszont nincs Fidesz.

A bukott állampárt egy realitását vesztett politikai szélhámos fogságában ragadt. Egy olyan ember fogságában, aki elsősorban magával próbálja elhitetni, hogy ha elég hangosan sorosozik, brüsszelezik, ukránozik vagy multizik, akkor még visszafordíthatja a történelem kerekét, és visszaszerezheti elvesztett hatalmát.

Nem fog sikerülni. Magyarország végleg átlépett rajtuk.

A feladat tehát világos: minél gyorsabban el kell takarítani ennek a bukott, valóságát vesztett, megújulásra képtelen rezsimnek a maradékát, hogy 2030-ra végre ne a Fidesz és a zsebnáci segédcsapata legyen az ellenzék Magyarországon, hanem egy tisztességes, hiteles és párbeszédképes politikai oldal!

A NER-t a kormányból már leváltottuk, most az ellenzékből is le kell váltani!”

Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 60 komment

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Sorrend:
Jóakaratúember
2026. június 14. 11:28
A hazug, rosszindulatú mondataidat, be nem teljesülhető cselekvési vágyaidat kell eltakarítani. MInél előbb, társulj!
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feroflex
2026. június 14. 11:26
Szarazon bandika....
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puszt
2026. június 14. 11:23
Látom, nem értitek...
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apro_marosan_petergabor
2026. június 14. 11:22
Ez az impotens hülye még létezik? Nem került egy "ejtő mozdulattal" mozdulattal a szeméthalomba? De, ott van már, akkor miért erőlködik?
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