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hezbollah irán egyesült államok izrael

Tényleg közel lehet az amerikai–iráni alku, de Teherán még nem mondott igent

2026. június 14. 14:27

Donald Trump szerint akár már vasárnap aláírhatják az Iránnal kötendő megállapodást, amely újranyithatná a Hormuzi-szorost, Teherán azonban egyelőre kivár. Közben Izrael újabb csapásokat mért Bejrút déli elővárosaira, és több dél-libanoni település kiürítésére szólított fel.

2026. június 14. 14:27
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Donald Trump szerint akár már ma aláírhatják azt a megállapodást, amely lezárhatná az Egyesült Államok és Irán közötti, több mint három hónapja tartó háborús szakaszt, és rövid időn belül újra megnyithatná a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajózás előtt. 

Az amerikai elnök optimista hangot ütött meg, de azt is jelezte, hogy ha a tárgyalások kudarcba fulladnak, Washington továbbra is fenntartja magának a „végső alternatívát”. Ez lényegében azt jelenti, hogy a katonai nyomás eszköze nem került le teljesen az asztalról.

Teheránban korántsem beszélnek kész megállapodásról. 

A Fars hírügynökség egy iráni tárgyalási forrásra hivatkozva azt írta, hogy a vezetés még nem döntött az amerikai javaslatról. A keményvonalas körök fő kifogása az, hogy Irán a Hormuzi-szoros megnyitásával éppen azt az eszközt adná fel, amellyel az elmúlt hónapokban a legnagyobb nyomást tudta gyakorolni Washingtonra és a nemzetközi piacokra.

A kiszivárgott feltételek szerint Irán vállalná, hogy nem gyárt és nem szerez be nukleáris fegyvert, nem bővíti urándúsító létesítményeit, és a magas dúsítású uránkészletek sorsáról külön egyeztetések kezdődnének a következő hatvan napban. 

Cserébe az Egyesült Államok meghatározott időre enyhítené az olajszankciókat, nem vezetne be új büntetőintézkedéseket a végleges megállapodásig, és felszabadítana 25 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyont. 

A tervezet egyik legfontosabb pontja az lenne, hogy Irán azonnal megnyitja a Hormuzi-szorost minden kereskedelmi hajó előtt, miközben Washington feloldja a tengeri blokádot.

A megállapodás véglegesítésébe Katar is bekapcsolódott

Doha szerepe azért lehet fontos, mert a katari diplomácia az elmúlt években többször is közvetítőként jelent meg olyan ügyekben, ahol Washington és regionális ellenfelei között közvetlenül már nehézkes volt a kapcsolat. Katar külügyminiszterének egyik tanácsadója érkezett Teheránba, a brit lap szeint úgy tűnik, hogy a látogatás célja a diplomáciai folyamat legújabb fejleményeinek áttekintése.

Feszültség a frontokon

Izrael vasárnap csapásokat mért Bejrút déli elővárosaira, a Hezbollah egyik legfontosabb libanoni bázisterületének számító Dahiyeh negyedre. 

Az izraeli hadsereg szerint a támadás válasz volt arra, hogy a Hezbollah lövedékeket indított izraeli terület felé. Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közös közlése szerint az izraeli hadsereg Hezbollahhoz tartozó célpontokat támadott, míg a libanoni állami hírügynökség arról számolt be, hogy csapás érte Ghobeiry térségét is.

Az izraeli hadsereg korábban azt is közölte, hogy két, feltehetően Libanonból indított drón csapódott be Észak-Izraelben, sérültekről azonban nem érkezett jelentés. 

Ezt követően több izraeli miniszter megtorló támadásokat sürgetett Bejrút déli elővárosai ellen. 

Az IDF vasárnap 29 dél-libanoni település lakóit szólította fel otthonaik elhagyására a tervezett csapások előtt, köztük a Zahrani folyótól északra fekvő közösségeket is. A figyelmeztetések különösen érzékeny pillanatban érkeztek, mert papíron továbbra is érvényben van az a tűzszünet, amelynek a Hezbollah és Izrael közötti háborút kellett volna megfékeznie.

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Nyitókép: AFP

Összesen 3 komment

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tikkadt-szocske
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2026. június 14. 15:12 Szerkesztve
Minden amerikai légifölénykor lelőnek egy USA repülőt. Ennyit a hírekről.
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Nasi12
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2026. június 14. 14:50 Szerkesztve
Érdekes "játék" ez. Valami összeesküvős mondás szerint, ha úgy mondasz valamit, hogy a hátad mögött keresztbe teszed az újjad akkor az nem érvényes. Talán ezért (?) mondja Fiderikusz, hogy "kezeket az asztalra" ?! De itt elektronikus aláírásról beszélnek a szerződés aláírásaként. Akkor jobb lenne a "hekkerek kíméljenek" guideline.
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mlotta
2026. június 14. 14:34
Izrael ezt nem fogja megengedni.
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