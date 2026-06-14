Tényleg közel lehet az amerikai–iráni alku, de Teherán még nem mondott igent

Donald Trump szerint akár már ma aláírhatják azt a megállapodást, amely lezárhatná az Egyesült Államok és Irán közötti, több mint három hónapja tartó háborús szakaszt, és rövid időn belül újra megnyithatná a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajózás előtt.

Az amerikai elnök optimista hangot ütött meg, de azt is jelezte, hogy ha a tárgyalások kudarcba fulladnak, Washington továbbra is fenntartja magának a „végső alternatívát”. Ez lényegében azt jelenti, hogy a katonai nyomás eszköze nem került le teljesen az asztalról.