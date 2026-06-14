Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
veszprém fejér somogy zala zivatar riasztás ország

Viharos vasárnap jön: heves zivatarok és jégeső miatt adtak ki riasztást 14 vármegyére

2026. június 14. 10:19

A meteorológiai szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyzet alakulásától függően a délutáni órákban akár a legmagasabb, piros riasztási fokozatot is elrendelhetik.

2026. június 14. 10:19
vihar, zivatar

Heves zivatarok csaphatnak le vasárnap délután az ország déli részén, és a HungaroMet szerint akár a legmagasabb, piros riasztás kiadására is szükség lehet.

A HungaroMet Zrt. vasárnapi veszélyjelzése szerint 

déltől késő estig többfelé alakulhatnak ki gyorsan vonuló zivatarok, amelyeket általában 60–80 km/órás széllökések és kisebb méretű jég kísérhet.

A délutáni, kora esti órákban elsősorban az ország déli felében, illetve déli harmadán, kisebb eséllyel pedig az északkeleti határvidéken heves zivatarok, akár szupercellák is kialakulhatnak. Ezeket 80–100 km/órás, helyenként ennél is erősebb széllökések, 2–4 centiméteres jég, valamint lokálisan 25–30 millimétert meghaladó csapadék vagy felhőszakadás kísérheti.

A meteorológiai szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyzet alakulásától függően a délutáni órákban akár a legmagasabb, piros riasztási fokozatot is elrendelhetik.

Az éjszaka folyamán az ország nagy részén stabilizálódik a légkör, ugyanakkor a délnyugati térségekben még előfordulhatnak zivatarok.

A HungaroMet vasárnapra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki heves zivatarok veszélye miatt Zala, Veszprém, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére. Ezeken a területeken a villámlások mellett a viharos szél és a jégeső is komoly kockázatot jelenthet.

Nógrád és Heves vármegye kivételével az ország többi részén elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de helyenként erős széllökésekre és jégesőre is számítani lehet.

Nyitókép: MTI/Varga György

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!