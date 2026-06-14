Viharos vasárnap jön: heves zivatarok és jégeső miatt adtak ki riasztást 14 vármegyére

A délutáni, kora esti órákban elsősorban az ország déli felében, illetve déli harmadán, kisebb eséllyel pedig az északkeleti határvidéken heves zivatarok, akár szupercellák is kialakulhatnak. Ezeket 80–100 km/órás, helyenként ennél is erősebb széllökések, 2–4 centiméteres jég, valamint lokálisan 25–30 millimétert meghaladó csapadék vagy felhőszakadás kísérheti.

A meteorológiai szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyzet alakulásától függően a délutáni órákban akár a legmagasabb, piros riasztási fokozatot is elrendelhetik.