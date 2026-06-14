Viharos vasárnap jön: heves zivatarok és jégeső miatt adtak ki riasztást 14 vármegyére

A HungaroMet vasárnapra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki heves zivatarok veszélye miatt Zala, Veszprém, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére. Ezeken a területeken a villámlások mellett a viharos szél és a jégeső is komoly kockázatot jelenthet.
Nógrád és Heves vármegye kivételével az ország többi részén elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de helyenként erős széllökésekre és jégesőre is számítani lehet.
Nyitókép: MTI/Varga György