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uv sugárzás hungaromet zrt riasztás

Kiadták a riasztást: mindenki nagyon óvatosan napozzon!

2026. július 18. 13:22

A tájékoztatás szerint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell nagyon erős UV-B sugárzásra készülni vasárnap.

2026. július 18. 13:22
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A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a déli országrészben - közölte a HungaroMet Zrt. A tájékoztatás szerint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell nagyon erős UV-B sugárzásra készülni vasárnap. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.

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