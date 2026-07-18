Kiadták a riasztást: mindenki nagyon óvatosan napozzon!

A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a déli országrészben - közölte a HungaroMet Zrt. A tájékoztatás szerint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell nagyon erős UV-B sugárzásra készülni vasárnap. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.