Megdőlt a melegrekord Magyarországon és csak most jön a neheze: napokat kell még várni az enyhülésre

Az eddigi, budapesti 38,4 fok után újabb melegrekord dőlt meg Magyarországon, miután Budakalászon a déli órákban 40,0 fokot mértek. A HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség,

vasárnap a „legenyhébb” időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható, ott 36 fok körül alakulhat a hőmérséklet, míg az Alföldön 39 fokot, Komárom-Esztergomban pedig 40 fokot jósolnak.