Megdőlt a melegrekord Magyarországon és csak most jön a neheze: napokat kell még várni az enyhülésre

Olyan forró a Duna, hogy lejjebb kell tekerni a paksi atomerőművet
Minderről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be a közösségi oldalán.
40 fokot mértek szombaton Budakalászon.
Az eddigi, budapesti 38,4 fok után újabb melegrekord dőlt meg Magyarországon, miután Budakalászon a déli órákban 40,0 fokot mértek. A HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség,
vasárnap a „legenyhébb” időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható, ott 36 fok körül alakulhat a hőmérséklet, míg az Alföldön 39 fokot, Komárom-Esztergomban pedig 40 fokot jósolnak.
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Minderről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be a közösségi oldalán.
Jövő hét elején több helyen is mérhetnek 40 Celsius-fokot.
A forróság kedden tetőzik, szerdán pedig hidegfront érkezik az országba, amely záporokat, zivatarokat hoz magával.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer