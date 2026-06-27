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budakalász hungaromet zrt melegrekord magyarország

Megdőlt a melegrekord Magyarországon és csak most jön a neheze: napokat kell még várni az enyhülésre

2026. június 27. 17:07

40 fokot mértek szombaton Budakalászon.

2026. június 27. 17:07
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Az eddigi, budapesti 38,4 fok után újabb melegrekord dőlt meg Magyarországon, miután Budakalászon a déli órákban 40,0 fokot mértek. A HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség,

vasárnap a „legenyhébb” időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható, ott 36 fok körül alakulhat a hőmérséklet, míg az Alföldön 39 fokot, Komárom-Esztergomban pedig 40 fokot jósolnak. 

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Jövő hét elején több helyen is mérhetnek 40 Celsius-fokot. 

A forróság kedden tetőzik, szerdán pedig hidegfront érkezik az országba, amely záporokat, zivatarokat hoz magával. 

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer


 

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