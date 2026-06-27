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kapitány istván paksi atomerőmű duna miniszter

Olyan forró a Duna, hogy lejjebb kell tekerni a paksi atomerőművet

2026. június 27. 15:45

Minderről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be a közösségi oldalán.

2026. június 27. 15:45
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Csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, mert a magas Duna-vízhőmérséklet miatt életbe lépett az erre meghozott jogszabály. Minderről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be a közösségi oldalán. Mint a miniszter írja: 

minden szükséges intézkedést meghoztunk ahhoz, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos maradjon.


Megjegyezte: amikor a Duna hőmérséklete eléri a jogszabályban rögzített értéket, az erőmű módosítja a blokkok teljesítményét a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. 

A tárcavezető ígérete szerint a lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni. 

„Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, miközben a paksi atomerőmű működését minden helyzetben szigorú jogszabályok és szakmai előírások határozzák meg. A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések minden esetben a mért adatok, valamint a hatályos szabályozás alapján születnek meg. A szabályozási rendszer világos keretek között teszi lehetővé a felelős és kiszámítható döntéshozatalt” – tette hozzá. 

A mostani hőhullám egész Európát érinti, ezért különösen fontos, hogy a környezet védelme és Magyarország biztonságos energiaellátása egyaránt biztosított legyen. Ahogyan ezekben a napokban kiemelten figyelünk a gyermekekre, az idősekre és a megfelelő folyadékbevitelre, úgy közös felelősségünk az is, hogy akár egy kis lépéssel is, de tudatosabb energiahasználattal – ahol lehet, a felesleges fogyasztás mérséklésével – mi is hozzájáruljunk a rendszer kiegyensúlyozott működéséhez” – zárta posztját. 

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Nyitókép: Jánossy Gergely/MTI

Összesen 30 komment

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bokrosbirka
2026. június 27. 16:59
Mondjuk Szeles Pista mi lenne, ha a hűtővíz mennyiségén változtatnátok Pakson? Magasabb a hűtővíz hőfoka akkor többet kell átáramoltatni és az eredmény ugyan az!
Válasz erre
0
0
Haifisch
2026. június 27. 16:59
Mocskos disznófejű milliárdos...takarodjon a hatalomból!
Válasz erre
1
0
kapcsolatosan
2026. június 27. 16:57
Magyar Péter, durva a nyár!
Válasz erre
2
0
bokrosbirka
2026. június 27. 16:54
Nem kellett volna odacipelni azt a sok meleget! :D
Válasz erre
2
0
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