Olyan forró a Duna, hogy lejjebb kell tekerni a paksi atomerőművet

Európai hőhullám – a tudósok felteszik a kérdést: lehet-e még rosszabb?
A klímaváltozással foglalkozó tudósok azt vizsgálják meddig emelkedhet a nyári hőmérséklet a melegrekordokat döntő kontinensen.
Minderről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be a közösségi oldalán.
Csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, mert a magas Duna-vízhőmérséklet miatt életbe lépett az erre meghozott jogszabály. Minderről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be a közösségi oldalán. Mint a miniszter írja:
minden szükséges intézkedést meghoztunk ahhoz, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos maradjon.
Megjegyezte: amikor a Duna hőmérséklete eléri a jogszabályban rögzített értéket, az erőmű módosítja a blokkok teljesítményét a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
A tárcavezető ígérete szerint a lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni.
„Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, miközben a paksi atomerőmű működését minden helyzetben szigorú jogszabályok és szakmai előírások határozzák meg. A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések minden esetben a mért adatok, valamint a hatályos szabályozás alapján születnek meg. A szabályozási rendszer világos keretek között teszi lehetővé a felelős és kiszámítható döntéshozatalt” – tette hozzá.
„A mostani hőhullám egész Európát érinti, ezért különösen fontos, hogy a környezet védelme és Magyarország biztonságos energiaellátása egyaránt biztosított legyen. Ahogyan ezekben a napokban kiemelten figyelünk a gyermekekre, az idősekre és a megfelelő folyadékbevitelre, úgy közös felelősségünk az is, hogy akár egy kis lépéssel is, de tudatosabb energiahasználattal – ahol lehet, a felesleges fogyasztás mérséklésével – mi is hozzájáruljunk a rendszer kiegyensúlyozott működéséhez” – zárta posztját.
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A klímaváltozással foglalkozó tudósok azt vizsgálják meddig emelkedhet a nyári hőmérséklet a melegrekordokat döntő kontinensen.
Nyitókép: Jánossy Gergely/MTI