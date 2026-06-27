Olyan forró a Duna, hogy lejjebb kell tekerni a paksi atomerőművet

A tárcavezető ígérete szerint a lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni.

„Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, miközben a paksi atomerőmű működését minden helyzetben szigorú jogszabályok és szakmai előírások határozzák meg. A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések minden esetben a mért adatok, valamint a hatályos szabályozás alapján születnek meg. A szabályozási rendszer világos keretek között teszi lehetővé a felelős és kiszámítható döntéshozatalt” – tette hozzá.

„A mostani hőhullám egész Európát érinti, ezért különösen fontos, hogy a környezet védelme és Magyarország biztonságos energiaellátása egyaránt biztosított legyen. Ahogyan ezekben a napokban kiemelten figyelünk a gyermekekre, az idősekre és a megfelelő folyadékbevitelre, úgy közös felelősségünk az is, hogy akár egy kis lépéssel is, de tudatosabb energiahasználattal – ahol lehet, a felesleges fogyasztás mérséklésével – mi is hozzájáruljunk a rendszer kiegyensúlyozott működéséhez” – zárta posztját.