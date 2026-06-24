Kiadták a figyelmeztetést: rendkívül erős UV-sugárzás várható szerdán

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UV-B sugárzás.
Szerdán a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható szinte az ország egész területén – közölte az MTI-vel a HungaroMet Zrt. kedden.
Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UV-B sugárzás.
A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
A HungaroMet előrejelzése szerint általában derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás, de a középső országrészben továbbra is több gomolyfelhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északias szél a középső tájak kivételével időnként megélénkül. Délutánra 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.
A déli országrészben előfordulhat néhol zivatar erős vagy viharos (ált. 55-70 km/h) szél, kisebb méretű jég és intenzív csapadék kíséretében. Estére megszűnnek a zivatarok.
(HungaroMet/MTI)
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka