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uv sugárzás hungaromet zivatar előrejelzés sugárzás nyugat

Kiadták a figyelmeztetést: rendkívül erős UV-sugárzás várható szerdán

2026. június 24. 06:39

Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UV-B sugárzás.

2026. június 24. 06:39
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Szerdán a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható szinte az ország egész területén – közölte az MTI-vel a HungaroMet Zrt. kedden.

Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UV-B sugárzás.

A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.

A HungaroMet előrejelzése szerint általában derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás, de a középső országrészben továbbra is több gomolyfelhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északias szél a középső tájak kivételével időnként megélénkül. Délutánra 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.

A déli országrészben előfordulhat néhol zivatar erős vagy viharos (ált. 55-70 km/h) szél, kisebb méretű jég és intenzív csapadék kíséretében. Estére megszűnnek a zivatarok.

(HungaroMet/MTI)

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

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