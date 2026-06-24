Kiadták a figyelmeztetést: rendkívül erős UV-sugárzás várható szerdán

Szerdán a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható szinte az ország egész területén – közölte az MTI-vel a HungaroMet Zrt. kedden.

Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UV-B sugárzás.