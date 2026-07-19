Jégeső, eső, viharos széllökések zúdulnak hazánkra, mutatjuk a részleteket!

Lemondott béranyasági botránya miatt Merz frakcióvezetője

Jens Spahnnak, a CDU frakcióvezetőjének a férjével béranya segítségével született gyermeke az Egyesült Államokban. A probléma ezzel az volt, hogy Spahn korábban nem támogatta, hogy ezt a lehetőséget Németországban is bevezessék.