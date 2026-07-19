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hidegfront hungaromet széllökések

Jégeső, eső, viharos széllökések zúdulnak hazánkra, mutatjuk a részleteket!

2026. július 19. 08:02

Az egész országra kiadták a figyelmeztetést, egyetlen (vár)megye sem marad ki, már délután megjön az ítéletidő.

2026. július 19. 08:02
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Meglehetősen kétarcú napnak nézünk elébe: eleinte csak helyenként érkeznek számíthatunk délnyugatról északkelet felé haladó záporokra, zivatarokra a Hungaromet szerint,

délután aztán fordul a kocka.

A délutáni órákban ugyanis hidegfront érkezik, amely mentén átmenetileg megnövekszik a felhőzet és a záporok, zivatarok kialakulási esélye is.

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Min írják, a délutántól északnyugatira forduló szelet a hidegfront mentén átmenetileg 

erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik,

a zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. 

A csúcshőmérséklet is bezuhan, 27 és 33 fok között lesz.

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap az egész országra kiadták a figyelmeztetést zivatar miatt.

60-75 kilométer per órás széllel, intenzív és sok csapadékkal, sőt jégesővel is lehet számolni, de viharos széllőkések és jókora felhőszakadás sem kizárt.

A Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon nagyon erős UV-B sugárzásra is kell számítani.

Nyitókép: Pexels

 

 

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Összesen 6 komment

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2026. július 19. 08:17
The weather has been so unpredictable lately, so it's a good reminder for everyone to stay prepared and avoid unnecessary travel if conditions get worse. I was also catching up on some public information through baycountycourt.org while planning my week, and it's always useful to have reliable resources handy. Hopefully everyone stays safe, takes the warnings seriously, and gets through the storms without any major problems.
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2026. július 19. 08:16
Európában mindenütt időnként itéletidőre kell felkészülni a 4O fokos hőség "ajándékaként" hirtelen hatalmas forgószél keletkezik, fákat csavar ki, főleg a gyönyörű pineákat (tengeri fenyőket) tördeli, tojásnagyságú jégdarabok zúzzák az autókat és ha nem találunk biztos menedéket bennünket is. Nem tart sokáig, de nagy károkat okoz. Hatalmas mennyiségű viz zúdul le arra a kis területre, ahol ez a vihar lecsap. A csatorna alig birja elvezetni. Majd kb. 1 óra múlva lecsendesül a vihar, de a nedves meleg marad. Ez már junius első hetétől igy megy Európában.
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kisskiss-6
2026. július 19. 08:15
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