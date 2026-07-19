Jégeső, eső, viharos széllökések zúdulnak hazánkra, mutatjuk a részleteket!

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Az egész országra kiadták a figyelmeztetést, egyetlen (vár)megye sem marad ki, már délután megjön az ítéletidő.
Meglehetősen kétarcú napnak nézünk elébe: eleinte csak helyenként érkeznek számíthatunk délnyugatról északkelet felé haladó záporokra, zivatarokra a Hungaromet szerint,
délután aztán fordul a kocka.
A délutáni órákban ugyanis hidegfront érkezik, amely mentén átmenetileg megnövekszik a felhőzet és a záporok, zivatarok kialakulási esélye is.
Min írják, a délutántól északnyugatira forduló szelet a hidegfront mentén átmenetileg
erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik,
a zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél.
A csúcshőmérséklet is bezuhan, 27 és 33 fok között lesz.
A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap az egész országra kiadták a figyelmeztetést zivatar miatt.
60-75 kilométer per órás széllel, intenzív és sok csapadékkal, sőt jégesővel is lehet számolni, de viharos széllőkések és jókora felhőszakadás sem kizárt.
A Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon nagyon erős UV-B sugárzásra is kell számítani.
Nyitókép: Pexels