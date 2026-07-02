Pénteken csak akkor menjen ki a napra, ha nagyon muszáj

A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható pénteken országszerte – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni a nagyon erős UV-B sugárzásra.

A legmagasabb, 7,9 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.