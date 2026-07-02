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uv sugárzás dél - dunántúl magyarország

Pénteken csak akkor menjen ki a napra, ha nagyon muszáj

2026. július 02. 14:46

A legmagasabb, 7,9 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók.

2026. július 02. 14:46
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A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható pénteken országszerte – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni a nagyon erős UV-B sugárzásra. 

A legmagasabb, 7,9 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.

(MTI)

Nyitókép: Miguel MEDINA / POOL / AFP

 

Összesen 4 komment

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auditorium
2026. július 02. 16:47
Az erős UV -sugárzás miatt de. 11- 17 óráig nem tanácsos a napon lenni. 5O védőfaktoros krémet használjunk, ne sajnáljunk sok pénzt kiadni rá, mert az erős sugárzás melanomát okoz, ami életveszélyes is lehet, főleg ha nem megy az illető bőrgyógyászhoz. Mo-n szokás volt éppen dél körül napozni kint vagy a vizben, ez az enyhe nyári hőmérséklet miatt volt. De már csak volt, mert Európa klimája megváltozott... sajnos.
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szim-patikus
2026. július 02. 16:34
Melyik pénteken? A sábesz előttin? Sábeszdeklivel kaftánban pofaszőrt meghaladó pajeszal folyó felett átkelve én sem tenném. (ott ugyanis a zsidó fóliával még magát is betekeri, mire átér hot-dog lesz belőle)
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0
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fullfater
2026. július 02. 15:42
Fölösleges a pánikkeltés. Nyár van. Ennyi.
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0
2
nemecsek-3
2026. július 02. 15:09
Sikerült a mandinernél nyelvi színvonat emelni.Így, hogy írás is már alig van, nemhogy hír elhanygolható lett a primitív kifejezésmód
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