Végül ez buktathatja le az ukránokat: Von der Leyen is rádöbbenhet arra, amiről a magyarok már hónapok óta tudnak

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Az Európai Bizottság elnöke attól fél, hogy az olajblokád miatt Orbán nyeri a választást.
Szijjártó Péter szerint az ukrán fél politikai okokból nem hajlandó újraindítani a Barátság kőolajvezeték működését, noha a vezeték műszakilag készen állna az üzemelésre. A külgazdasági és külügyminiszter erről közösségi oldalán számolt be.
A miniszter bejegyzése szerint eredetileg háromoldalú egyeztetést terveztek az ügyben az ukrán és a szlovák energiaminiszterrel, ám az ukrán fél végül nem vállalta a találkozót, még Brüsszelben sem.
Szijjártó Péter azt is kiemelte, hogy a magyar energiaminisztériumi delegáció korábban több napon keresztül tárgyalt Kijevben, hogy párbeszédet kezdeményezzen a kérdésről. Beszámolója szerint a magyar fél három és fél napig tartózkodott az ukrán fővárosban, azonban az ukrán hatóságok minden találkozási kérelmet visszautasítottak.
Hozzátette, hogy nemcsak a tárgyalásokat utasították el, hanem azt sem engedélyezték, hogy az Európai Unió ellenőrei a helyszínre utazzanak.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy szerinte az ukránok kizárólag politikai okokból nem indítják újra a vezetéket, miközben annak működéséhez a technikai feltételek adottak.
A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország felkészült a helyzetre, és az ország energiaellátása jelenleg biztosított. Tájékoztatása szerint az országnak 86 napra elegendő tartaléka van, ami a kormány gazdálkodási intézkedéseinek és az üzemanyagárak kontrolljának is köszönhető.
A külügyminiszter bejegyzését azzal zárta, hogy szerinte fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, miként viszonyul az ukrán fél Magyarországhoz ebben az ügyben.
