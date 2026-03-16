Végül ez buktathatja le az ukránokat: Von der Leyen is rádöbbenhet arra, amiről a magyarok már hónapok óta tudnak

Szijjártó Péter szerint az ukrán fél politikai okokból nem hajlandó újraindítani a Barátság kőolajvezeték működését, noha a vezeték műszakilag készen állna az üzemelésre. A külgazdasági és külügyminiszter erről közösségi oldalán számolt be.

A miniszter bejegyzése szerint eredetileg háromoldalú egyeztetést terveztek az ügyben az ukrán és a szlovák energiaminiszterrel, ám az ukrán fél végül nem vállalta a találkozót, még Brüsszelben sem.