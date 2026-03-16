szijjártó péter Brüsszel európai unió magyarország barátság ukrán

Végül ez buktathatja le az ukránokat: Von der Leyen is rádöbbenhet arra, amiről a magyarok már hónapok óta tudnak

2026. március 16. 11:42

Szijjártó Péter szerint az ukrán fél politikai okokból nem hajlandó újraindítani a Barátság kőolajvezeték működését.

null

Szijjártó Péter szerint az ukrán fél politikai okokból nem hajlandó újraindítani a Barátság kőolajvezeték működését, noha a vezeték műszakilag készen állna az üzemelésre. A külgazdasági és külügyminiszter erről közösségi oldalán számolt be.

A miniszter bejegyzése szerint eredetileg háromoldalú egyeztetést terveztek az ügyben az ukrán és a szlovák energiaminiszterrel, ám az ukrán fél végül nem vállalta a találkozót, még Brüsszelben sem.

Szijjártó Péter azt is kiemelte, hogy a magyar energiaminisztériumi delegáció korábban több napon keresztül tárgyalt Kijevben, hogy párbeszédet kezdeményezzen a kérdésről. Beszámolója szerint a magyar fél három és fél napig tartózkodott az ukrán fővárosban, azonban az ukrán hatóságok minden találkozási kérelmet visszautasítottak.

Hozzátette, hogy nemcsak a tárgyalásokat utasították el, hanem azt sem engedélyezték, hogy az Európai Unió ellenőrei a helyszínre utazzanak.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy szerinte az ukránok kizárólag politikai okokból nem indítják újra a vezetéket, miközben annak működéséhez a technikai feltételek adottak.

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország felkészült a helyzetre, és az ország energiaellátása jelenleg biztosított. Tájékoztatása szerint az országnak 86 napra elegendő tartaléka van, ami a kormány gazdálkodási intézkedéseinek és az üzemanyagárak kontrolljának is köszönhető.

A külügyminiszter bejegyzését azzal zárta, hogy szerinte fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, miként viszonyul az ukrán fél Magyarországhoz ebben az ügyben.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 16. 13:12
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
clansman
2026. március 16. 13:01
Elég a rinyából... Áram, gáz, légtérlezárás! Ja, hogy ti úriemberek vagytok? Akkor csak sírdogálunk tovább csúnya Zselé politikai okok stb... Április 12-ig min. napi ötször.
Majdmegmondom
2026. március 16. 12:43
Na. Mivel az Unió nem állt ki mellettünk, ezzel szerződést szegtek, azonnal pereljük be őket és követeljük tőlük a kiesett olaj mennyiséget és annak kamatait! Felesleges bármire is várakoznunk.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 16. 12:34
Pötyike néni látta Google maps-en, hogy műxik. 😿
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!