05. 28.
csütörtök
vlagyimir putyin kazahsztán elnök ukrán közösségi média

Elképesztő felvétel jött ki az orosz elnökről – Putyin páncélkonvojjal vonult Kazahsztánban (VIDEÓ)

2026. május 28. 18:17

Az orosz elnök kazahsztáni látogatását szokatlanul erős katonai védelem kísérte.

Rövid felvételek járták be az ukrán közösségi médiát és sajtót Vlagyimir Putyin orosz elnök kazahsztáni látogatásáról, amelyeken az államfő konvoja látható. A videók alapján az orosz vezetőt nemcsak páncélozott járművek, hanem géppuskatornyokkal felszerelt harcjárművek és katonai helikopter is kísérte – írta meg a Portfolio.

Kazahsztán hagyományosan baráti viszonyt ápol Oroszországgal, Putyin pedig rendszeresen látogat az országba, ezért az ukrán lapok szerint különösen feltűnő volt a mostani biztonsági készültség. A beszámolók szerint a látogatás egyes szakaszaiban vadászgépek, Mi 8 vagy Mi 17 típusú katonai helikopter, valamint több mint harminc járműből álló konvoj biztosította az orosz elnök mozgását.

A közösségi médiában közzétett felvételeken az is látszik, hogy Asztana utcáit kazah különleges erők zárták le és biztosították Putyin látogatása alatt. Az ukrán értelmezések szerint mindez túlzó intézkedésnek tűnik egy Oroszországhoz közel álló országban, különösen azért, mert a kazah főváros több mint 2300 kilométerre fekszik az ukrán határtól, vagyis kívül esik az ukrán drónerők közvetlen hatótávolságán.

A fokozott óvatosság ugyanakkor nem feltétlenül alaptalan. Az ukrán titkosszolgálatok korábban már hajtottak végre olyan akciót Oroszország ellen, amelyben Kazahsztán területe is szerepet kaphatott. Ennek legismertebb példájaként a Pókháló hadműveletet említik, amelyben az ukrán különleges szolgálatok a kazah határtól mintegy 150 kilométerre fekvő Cseljabinszket használhatták támaszpontként, az akcióhoz szükséges drónokat pedig feltételezhetően Kazahsztánon keresztül juttathatták a térségbe.

A történtek alapján elképzelhető, hogy Putyin biztonsági apparátusa nem általános fenyegetéstől, hanem egy hasonló titkosszolgálati művelettől tartott a látogatás során. Bár az ukrán sajtó az orosz elnök paranoiájának bizonyítékaként mutatja be a látványos kíséretet, a korábbi ukrán akciók ismeretében a rendkívüli védelem mögött konkrét biztonsági számítás is állhatott.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 28. 20:07
Azt talán elfelejtettétek megemlíteni, hogy Asztanában az 5. Eurázsiai Gazdasági Fórum van éppen pár jelentéktelen orszég részvételével. Is.
Obsitos Technikus
2026. május 28. 19:27
Portfóliós katyvasz kulimász. Néztem a Rosszija-1-en. Ezt úgy hívják, hogy "katonai tiszteletadással".
citromosParizer
2026. május 28. 19:22
na bumm. a drogos törpét meg Gripenek kísérték. mi a hír abban, hogy egy különösen védett személyt védenek?
Bitrex®
2026. május 28. 18:24
Karigeri példát vehetne asztanai (Alma-Ata) kollégájáról, ami a rendet, tisztaságot illeti.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!