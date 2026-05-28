Elképesztő felvétel jött ki az orosz elnökről – Putyin páncélkonvojjal vonult Kazahsztánban (VIDEÓ)

Rövid felvételek járták be az ukrán közösségi médiát és sajtót Vlagyimir Putyin orosz elnök kazahsztáni látogatásáról, amelyeken az államfő konvoja látható. A videók alapján az orosz vezetőt nemcsak páncélozott járművek, hanem géppuskatornyokkal felszerelt harcjárművek és katonai helikopter is kísérte – írta meg a Portfolio.

Kazahsztán hagyományosan baráti viszonyt ápol Oroszországgal, Putyin pedig rendszeresen látogat az országba, ezért az ukrán lapok szerint különösen feltűnő volt a mostani biztonsági készültség. A beszámolók szerint a látogatás egyes szakaszaiban vadászgépek, Mi 8 vagy Mi 17 típusú katonai helikopter, valamint több mint harminc járműből álló konvoj biztosította az orosz elnök mozgását.

A közösségi médiában közzétett felvételeken az is látszik, hogy Asztana utcáit kazah különleges erők zárták le és biztosították Putyin látogatása alatt. Az ukrán értelmezések szerint mindez túlzó intézkedésnek tűnik egy Oroszországhoz közel álló országban, különösen azért, mert a kazah főváros több mint 2300 kilométerre fekszik az ukrán határtól, vagyis kívül esik az ukrán drónerők közvetlen hatótávolságán.