háború kiszó ukrán

Tragikus számok: tömegével halnak meg az ukrán civilek a háborúban

2026. május 27. 13:02

Orosz dróntámadások, ballisztikus és cirkálórakéta-csapások, valamint irányított légibombák szedik áldozataikat, brutálisak az ukrán polgári veszteségek.

Ukrajnában hetente 70-100 civil hal meg az orosz támadások következtében – jelentette ki Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter a KiSzó híradása szerint.

Az ötödik évébe lépett orosz-ukrán háborúban a katonai veszteségek is óriásiak (bár értelemszerűen egyik oldal sem közöl megbízható, valós adatokat erről), ugyanakkor a polgári áldozatok is hatalmasak.

Klimeno arról beszélt, hogy a civil áldozatok többsége dróntámadások, ballisztikus és cirkálórakéta-csapások, valamint irányított légibombák miatt veszti életét, ezek egyébként módfelett megszaporodtak a háború elmúlt két esztendejében.

A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb feladat jelenleg az emberek, főként a gyermekek életének és egészségének megóvása. Szerinte a helyi közösségek biztonságának garantálása ma az ukrán hatóságok egyik legnagyobb kihívása, ezért egy külön alkalmazást is kifejlesztettek arra, hogy az emberek azonnal megnézhessék, hol van a legközelebbi menedékhely, milyen állapotban van és elérhető-e. 

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában úgy módosították az építési előírásokat, hogy mostantól az ingatlanfejlesztőknek kötelező óvóhelyeket is tervezniük lakóépületek és infrastrukturális létesítmények építésekor. 

Egyébként 2025-ben érte el eddigi csúcspontját az orosz–ukrán háború civil áldozatainak száma Ukrajnában. Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának friss jelentése szerint tavaly 2514 civil vesztette életét, további 12 142-en pedig megsebesültek a konfliktushoz köthető erőszak következtében. Ez 31 százalékkal több, mint 2024-ben, és (!) 70 százalékkal haladja meg a 2023-as adatokat.

Nyitókép: A harkivi orosz támadás egyik túlélője. Forrás: SERGEY BOBOK / AFP

chief Bromden
2026. május 27. 13:55
A globalista szolgálatok és strómanjaik nem kímélik a honfi vért. :( Elődeink már átélték, a II.VH alatt a németek és az oroszok (ukránok) is pusztították a magyart, közel 1 millió ember halálát okozva. És semmi biztosíték, hogy nem ismétlődhet meg. :(
billysparks
2026. május 27. 13:55
Oroszország kerülte a civilek elleni támadásokat, ezért is haladt lassan Donyeck és Luhanszk felszabadítása. Az ukránok kezdték az orosz civilek elleni terrort alkalmazni. Szerencséje az ukránoknak, hogy Putyin nem olyan vérgőzös, mint az ukrán vezetés. Amúgy nem érdemes számháborúzni, a művelt nyugat által legyilkoltak számát nem fogja soha senki utolérni. Drezda, Hamburg, Hiroshima, Nagszaki, Budapest, Győr, stb ... hagyjuk is inkább.
alenka
2026. május 27. 13:48
Mindiniïr: Starobelsk!.... Az Epstein Koalíció 3. tagja ukiiiikiiikriiiijniiii szándékosan gyilkolt meg 21 alvó kislányt!... Az orosz sosem támad a lakosságra. Ugyanakkor: sziréna és bunker?....nincs a lakosság számára óvóhely ?.... Arra nem költöttek a nácik, fontosabb egy fasiszta ukiiiikiiikriiiijniii exhumálása és a dicső temetése?.... Hol a drogos stöpszli naci kobold letérdel a gyilkos tiszteletére?... Milyen világ ez?.... Oroszország Anyácska, előre!
Obsitos Technikus
2026. május 27. 13:39
Ilyen ez a popszakma. 1944 december 6-án délben az akkor 47ezres Sopron bombázásakor 310-en haltak meg azonnal, és több százan a bombázások következtében. Na az volt brutális.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!