Tragikus számok: tömegével halnak meg az ukrán civilek a háborúban

Klimeno arról beszélt, hogy a civil áldozatok többsége dróntámadások, ballisztikus és cirkálórakéta-csapások, valamint irányított légibombák miatt veszti életét, ezek egyébként módfelett megszaporodtak a háború elmúlt két esztendejében.

A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb feladat jelenleg az emberek, főként a gyermekek életének és egészségének megóvása. Szerinte a helyi közösségek biztonságának garantálása ma az ukrán hatóságok egyik legnagyobb kihívása, ezért egy külön alkalmazást is kifejlesztettek arra, hogy az emberek azonnal megnézhessék, hol van a legközelebbi menedékhely, milyen állapotban van és elérhető-e.