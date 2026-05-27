Tragikus számok: tömegével halnak meg az ukrán civilek a háborúban

Csak erős idegzetűeknek! – Nyilvánosságra hozták a számokat: ennyi halált, sérülést és pusztítást okozott a háború négy év alatt
A 200 ezer milliárdos számla még a könnyebben emészthető része a borzasztó lajstromnak.
Orosz dróntámadások, ballisztikus és cirkálórakéta-csapások, valamint irányított légibombák szedik áldozataikat, brutálisak az ukrán polgári veszteségek.
Ukrajnában hetente 70-100 civil hal meg az orosz támadások következtében – jelentette ki Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter a KiSzó híradása szerint.
Az ötödik évébe lépett orosz-ukrán háborúban a katonai veszteségek is óriásiak (bár értelemszerűen egyik oldal sem közöl megbízható, valós adatokat erről), ugyanakkor a polgári áldozatok is hatalmasak.
Klimeno arról beszélt, hogy a civil áldozatok többsége dróntámadások, ballisztikus és cirkálórakéta-csapások, valamint irányított légibombák miatt veszti életét, ezek egyébként módfelett megszaporodtak a háború elmúlt két esztendejében.
A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb feladat jelenleg az emberek, főként a gyermekek életének és egészségének megóvása. Szerinte a helyi közösségek biztonságának garantálása ma az ukrán hatóságok egyik legnagyobb kihívása, ezért egy külön alkalmazást is kifejlesztettek arra, hogy az emberek azonnal megnézhessék, hol van a legközelebbi menedékhely, milyen állapotban van és elérhető-e.
A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában úgy módosították az építési előírásokat, hogy mostantól az ingatlanfejlesztőknek kötelező óvóhelyeket is tervezniük lakóépületek és infrastrukturális létesítmények építésekor.
Egyébként 2025-ben érte el eddigi csúcspontját az orosz–ukrán háború civil áldozatainak száma Ukrajnában. Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának friss jelentése szerint tavaly 2514 civil vesztette életét, további 12 142-en pedig megsebesültek a konfliktushoz köthető erőszak következtében. Ez 31 százalékkal több, mint 2024-ben, és (!) 70 százalékkal haladja meg a 2023-as adatokat.
Az áldozatok 97 százaléka ukrán területen halt meg, Kijev nem tudta megvédeni őket.
Nyitókép: A harkivi orosz támadás egyik túlélője. Forrás: SERGEY BOBOK / AFP