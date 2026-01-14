Tragédia: ennyi civil még sosem halt meg az orosz–ukrán háborúban, mint most

2025-ben érte el eddigi csúcspontját az orosz–ukrán háború civil áldozatainak száma Ukrajnában. Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának friss jelentése szerint tavaly 2514 civil vesztette életét, további 12 142-en pedig megsebesültek a konfliktushoz köthető erőszak következtében. Ez 31 százalékkal több, mint 2024-ben, és 70 százalékkal haladja meg a 2023-as adatokat.

A KISZó beszámolója szerint az áldozatok túlnyomó többségét, vagyis 97 százalékát az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területeken regisztrálták. A jelentés alapján ezek a veszteségek elsősorban az orosz fegyveres erők támadásaihoz köthetők.