Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ENSZ Ukrajna orosz-ukrán háború civil áldozatok

Tragédia: ennyi civil még sosem halt meg az orosz–ukrán háborúban, mint most

2026. január 14. 18:15

Soha nem halt meg annyi civil Ukrajnában egyetlen év alatt, mint 2025-ben. Az orosz–ukrán háború során a halálos áldozatok száma drámai mértékben emelkedett, miközben a veszteségek túlnyomó többsége ukrán ellenőrzés alatt álló területeken következett be.

2026. január 14. 18:15
null

2025-ben érte el eddigi csúcspontját az orosz–ukrán háború civil áldozatainak száma Ukrajnában. Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának friss jelentése szerint tavaly 2514 civil vesztette életét, további 12 142-en pedig megsebesültek a konfliktushoz köthető erőszak következtében. Ez 31 százalékkal több, mint 2024-ben, és 70 százalékkal haladja meg a 2023-as adatokat.

A KISZó beszámolója szerint az áldozatok túlnyomó többségét, vagyis 97 százalékát az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területeken regisztrálták. A jelentés alapján ezek a veszteségek elsősorban az orosz fegyveres erők támadásaihoz köthetők.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Az orosz–ukrán háború hatása túlnőtt a frontvonalakon

Daniëlle Bell, a misszió vezetője arra figyelmeztetett, hogy a civil áldozatok számának növekedése nem csupán a front menti harcok fokozódásával magyarázható. 

Hangsúlyozta, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek egyre szélesebb körű alkalmazása az ország egész területén jelentősen növelte a lakosságot érő kockázatokat.

A jelentés szerint az áldozatok 63 százaléka a frontközeli térségekben halt meg vagy sebesült meg. Ezekben a régiókban különösen súlyosan érintettek voltak az idősek: a 60 év felettiek az elhunyt civilek több mint 45 százalékát tették ki, miközben arányuk a teljes lakosságon belül mindössze 25 százalék.

Az ENSZ kiemelte, hogy a kis hatótávolságú drónok alkalmazása drámai mértékben növelte a civil veszteségeket a front közelében. 

Ezzel párhuzamosan a rakéták és öngyilkos drónok a nagyvárosokat sem kímélték, ezek a fegyverek 2025-ben a civil áldozatok 35 százalékáért voltak felelősek. A misszió szerint a háború következményei ma már messze túlmutatnak a harctereken, és Ukrajna teljes civil lakosságát érintik.

Súlyosbodó válság Kijevben és a front közelében

A Ukrainska Pravda beszámolója szerint Kijevben az elmúlt négy év legsúlyosabb áram- és fűtési válsága alakult ki az orosz támadások nyomán megrongálódott energetikai infrastruktúra miatt. Vitalij Klicsko polgármester közlése alapján a város rendkívüli üzemmódban működik, az előre tervezett áramszüneti menetrendeket felfüggesztették, a lakosok akár tíz órán keresztül is áram nélkül maradhatnak, miközben csupán néhány órára jut villamos energia.

A fűtési helyzet különösen kritikus: jelenleg mintegy 400 magasépítésű lakóház maradt hőellátás nélkül azok közül a hatezerből, amelyek egy január 9-i nagyszabású támadást követően veszítették el a fűtést. 

A város jobb partján valamelyest sikerült stabilizálni az ellátást, a bal parton azonban továbbra is súlyosabbak a problémák. A polgármester szerint az önkormányzati szolgáltatók éjjel-nappal dolgoznak a helyreállításon, miközben több mint 1200 melegedőközpont áll a rászorulók rendelkezésére.

A civil lakosság helyzete a frontvonal közelében sem javul. A Barron’s értesülése szerint az ukrán hatóságok elrendelték gyermekek kötelező kitelepítését öt zaporizzsjai településről a harcok felerősödése és az orosz előrenyomulás miatt. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes közlése szerint a döntés mintegy negyven gyermeket érint, akiket szüleikkel vagy törvényes gyámjaikkal együtt Ukrajna belsőbb területeire szállítanak a biztonságuk érdekében.

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. január 14. 19:39
ANTANT Kaputt .
Válasz erre
0
0
templar62
2026. január 14. 19:37
És a több százezer kényszersorozott civil ? Képmutató , hazug banda .
Válasz erre
0
0
templar62
2026. január 14. 19:34
A kényszersorozott is civil .
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2026. január 14. 19:25
"Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának friss jelentése szerint tavaly 2514 civil vesztette életét" "Az amerikai “terror elleni háború” majdnem 1 millió embert ölt meg világszerte és 8 ezer milliárd dollárba került az elmúlt 20 év során. A Brown Egyetem Háború Ára Projektjének becslései szerint több mint 80 országban 897,000 – 929,000 ember vesztette életét a háború közvetlen következményei miatt. "
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!