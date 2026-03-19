patriot Patriot rakéta iráni háború Ukrajna iráni drónok Irán Volodimir Zelenszkij drón

Veszélyes fordulat: katonai repülőgépek jelentek meg a térképen, a Közel-Keletről szállíthatnak fegyvereket Ukrajnába

2026. március 19. 21:01

Zelenszkij mindennél értékesebb harci eszközöket kaphat az Öböl-menti államoktól.

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna és közel-keleti országok között háttéralku köttethetett, amelynek része lehet fegyverek cseréje és titkos légi szállítása is – írja az Onet Wiadomsci nyomán a Világgazdaság.

Ukrán szakemberek a front mögött

Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy amerikai kérésre több mint 200 ukrán katonát küldtek a Közel-Keletre, hogy segítsenek az iráni gyártmányú kamikaze drónok elleni védekezésben.

Ez nem véletlen: Ukrajna az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett a Shahed típusú drónok elleni védekezésben, így a katonai tudása felértékelődött a térségben.

Gyanús forgalom az égen

A háttérben azonban ennél több is történhet. A Flightradar24 adatai szerint az elmúlt napokban kuvaiti C-17-es katonai szállítógépek közlekedtek a Közel-Kelet és a lengyelországi Rzeszów között.

Ez a város kulcsfontosságú logisztikai központ:

innen jutnak el a nyugati fegyverek Ukrajnába.

A kérdés csak az: mi volt a gépek fedélzetén? Hivatalos megerősítés híján, ahogy az várható volt, be is indultak a találgatások. Egyesek szerint a gyanús repülőgépek Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó, és az iráni konfliktus miatt gyorsan hiánycikké váló elfogórakétákat szállíthattak.

Ez nem lenne meglepő:

  • Kuvait,
  • Katar,
  • az Egyesült Arab Emírségek és
  • Szaúd-Arábia

is rendelkezik ilyen fegyverekkel, és mind érintettek lehetnek az ukrán együttműködésben.

Kölcsönös érdekek

A helyzet logikája egyszerű:

  • a közel-keleti országoknak szükségük van az ukrán tapasztalatra a drónok elleni védekezésben,
  • Ukrajnának pedig létfontosságúak a modern légvédelmi eszközök.

A Patriot rakéták különösen értékesek Kijev számára, hiszen ezek képesek az orosz ballisztikus rakéták elfogására.

A történet így túlmutat a puszta technikai együttműködésen: egyre inkább egy informális fegyverügylet képe rajzolódik ki, amelyben tudás és haditechnika cserél gazdát.

Ha ez valóban így van, az újabb jele annak, hogy az ukrajnai háború hatása messze túlnyúlik Európán, és a háttérben egyre összetettebb nemzetközi játszmák zajlanak.

***

Fotó: Jens Büttner / POOL / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
NovaTerra
2026. március 19. 22:22
Ha ez igaz, akkor az oroszok miért is ne adjanak meg pontos koordinátákat az irániaknak, hogy hova is lőjenek? Nekik az egekbe szökő energiaár jó.
cint04
2026. március 19. 21:50
Ehetős Odó 2026. március 19. 21:24 "minek vinnék a hoholokhoz, mikor nekik sincs belőle elég?" Én is ezt gondolom, kb egy hetes hír volt, hogy ukrajna nem kap, a környező országok között szórta szét az USA a készleteket. Ráadásul van egy olyan szabály is, hogy a gyártó engedélye kell hozzá ők meg biztos nem az ukránokra pazarolják, miközben nyakig állnak egy háborúban.
lemez
2026. március 19. 21:32
Csak az a baj hogy a szomszédunk.
Ehetős Odó
2026. március 19. 21:24
Marhaság. minek vinnék a hoholokhoz, mikor nekik sincs belőle elég?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!