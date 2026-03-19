Veszélyes fordulat: katonai repülőgépek jelentek meg a térképen, a Közel-Keletről szállíthatnak fegyvereket Ukrajnába

Ukrán rulett: Kijev drónspecialistákat küld a Közel-Keletre, akiknek a hiányát megérezheti a saját frontján
Zelenszkij diplomáciai hazárdjátékot űz: ezzel a lépéssel igyekszik Trump és az arab országok kedvében járni.
Zelenszkij mindennél értékesebb harci eszközöket kaphat az Öböl-menti államoktól.
Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna és közel-keleti országok között háttéralku köttethetett, amelynek része lehet fegyverek cseréje és titkos légi szállítása is – írja az Onet Wiadomsci nyomán a Világgazdaság.
Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy amerikai kérésre több mint 200 ukrán katonát küldtek a Közel-Keletre, hogy segítsenek az iráni gyártmányú kamikaze drónok elleni védekezésben.
Ez nem véletlen: Ukrajna az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett a Shahed típusú drónok elleni védekezésben, így a katonai tudása felértékelődött a térségben.
A háttérben azonban ennél több is történhet. A Flightradar24 adatai szerint az elmúlt napokban kuvaiti C-17-es katonai szállítógépek közlekedtek a Közel-Kelet és a lengyelországi Rzeszów között.
Ez a város kulcsfontosságú logisztikai központ:
innen jutnak el a nyugati fegyverek Ukrajnába.
A kérdés csak az: mi volt a gépek fedélzetén? Hivatalos megerősítés híján, ahogy az várható volt, be is indultak a találgatások. Egyesek szerint a gyanús repülőgépek Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó, és az iráni konfliktus miatt gyorsan hiánycikké váló elfogórakétákat szállíthattak.
Ez nem lenne meglepő:
is rendelkezik ilyen fegyverekkel, és mind érintettek lehetnek az ukrán együttműködésben.
A helyzet logikája egyszerű:
A Patriot rakéták különösen értékesek Kijev számára, hiszen ezek képesek az orosz ballisztikus rakéták elfogására.
A történet így túlmutat a puszta technikai együttműködésen: egyre inkább egy informális fegyverügylet képe rajzolódik ki, amelyben tudás és haditechnika cserél gazdát.
Ha ez valóban így van, az újabb jele annak, hogy az ukrajnai háború hatása messze túlnyúlik Európán, és a háttérben egyre összetettebb nemzetközi játszmák zajlanak.
Fotó: Jens Büttner / POOL / AFP