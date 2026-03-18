Kellemetlen: Ukrajna kifogyott a rakétákból, Zelenszkij Trumpot vádolja

Iráni rakétatámadás érte a NATO területét – azonnal lépett a szövetség, drasztikus intézkedést jelentettek be
Új Patriot légvédelmi rendszert telepítenek.
Az ukrán elnök szerint a közel-keleti konfliktus közvetlenül gyengíti Ukrajna védelmi képességeit.
Ukrajna hamarosan komoly rakétahiánnyal nézhet szembe, mivel a Közel-Keleten zajló háború elvonja az amerikai erőforrásokat az országtól – erről beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott interjúban. Az államfő szerint különösen a Patriot légvédelmi rakétákból alakulhat ki hiány, ami súlyos kihívást jelenthet a fronton.
Zelenszkij úgy véli, Vlagyimir Putyin számára kifejezetten kedvező az iráni háború elhúzódása. Egyrészt az emelkedő energiaárak növelik Oroszország bevételeit, másrészt az Egyesült Államok készletei és hadiipari kapacitásai is kimerülnek, ami szerinte Ukrajna támogatását gyengíti.
Az ukrán elnök a következő számokkal érzékeltette a problémát: az Egyesült Államok havonta nagyjából 60–65 Patriot rakétát gyárt, ami évente mintegy 700–800 darabot jelent. Ezzel szemben a közel-keleti háború első napján 803 rakétát használtak fel.
Új Patriot légvédelmi rendszert telepítenek.
Ez azt jelenti, hogy kimerülnek a készletek, és nekünk kevesebb jut”
– figyelmeztetett Zelenszkij, aki szerint a kérdés már nem az, hogy lesz-e hiány, hanem az, hogy mikor.
Az ukrán elnök az amerikai politikáról is beszélt.
Felrótta Donald Trumpnak, hogy az elnök nem kíván egyértelműen állást foglalni az orosz–ukrán háborúban, inkább közvetítőként próbál fellépni.
Zelenszkij úgy látja, Washington stratégiája jelenleg az, hogy ne „ingerelje” Moszkvát, mivel Putyin nem hajlandó tárgyalni Európával.
Ugyanakkor hangsúlyozta: fontos lenne az egység a nyugati szövetségesek között, ezért arra szólította fel Trumpot és a brit miniszterelnököt, Keir Starmert, hogy találkozzanak és alakítsanak ki közös álláspontot.
A cikk szerint az iráni háború már most is háttérbe szorítja Ukrajna ügyét. Zelenszkij úgy véli, hogy a béketárgyalások folyamatos csúszásának „egyetlen oka” a közel-keleti konfliktus.
Az ukrán elnök londoni látogatásán a brit parlamentben is felszólalt, ahol arra figyelmeztetett: Oroszország és Irán „testvérek a gyűlöletben”, és közös érdekük a Nyugat gyengítése.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Németország nemrég szállított újabb légvédelmi rakétákat Ukrajnának, ám Zelenszkij kevesellte az ingyen kapott fegyvereket. A harci eszközökkel ráadásul Berlin az utolsó tartalékait söpri ki a raktárakból, hiszen már februárban arról szóltak a hírek, hogy lassan elfogynak a Bundeswehr készletei.
***
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP