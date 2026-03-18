Kellemetlen: Ukrajna kifogyott a rakétákból, Zelenszkij Trumpot vádolja

Ukrajna hamarosan komoly rakétahiánnyal nézhet szembe, mivel a Közel-Keleten zajló háború elvonja az amerikai erőforrásokat az országtól – erről beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott interjúban. Az államfő szerint különösen a Patriot légvédelmi rakétákból alakulhat ki hiány, ami súlyos kihívást jelenthet a fronton.

Zelenszkij úgy véli, Vlagyimir Putyin számára kifejezetten kedvező az iráni háború elhúzódása. Egyrészt az emelkedő energiaárak növelik Oroszország bevételeit, másrészt az Egyesült Államok készletei és hadiipari kapacitásai is kimerülnek, ami szerinte Ukrajna támogatását gyengíti.