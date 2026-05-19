Ismét megszólalt Balog Zoltán a kegyelmi ügy kapcsán

A sajtómegkeresésekre tekintettel szükségesnek látom megosztani annak a beszélgetésnek a linkjét, amelyben a nyilvánosság előtt számot adtam az úgynevezett kegyelmi ügyben betöltött szerepemről. Ennél többet ma sem tudok és kívánok elmondani erről az ügyről – így reagált egy Balog Zoltán a kegyelmi üggyel kapcsolatos sajtómegkeresésekre közösségi oldalán.

A református püspök a bejegyzéséhez csatolta a 2024 júniusában exkluzív nagyinterjút, amit a 777-nek adott. Balogot megkérdezték, adott-e még Novák Katalinnak a lemondása után is tanácsot. Azt válaszolta: „Adtam már egy tanácsot, azt nem kellett volna.” Az interjú részleteiről itt olvashatnak részletesen.