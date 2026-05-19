05. 19.
kedd
kegyelmi ügy gaudi - nagy tamás Magyar Péter

Magyar Péter visszaszólt Gaudi-Nagy Tamásnak: újabb részletek derülhetnek ki a kegyelmi ügyről

2026. május 19. 13:23

Az ügyvéd korábban gyáva, nárcisztikus és hazug uszítónak nevezte a miniszterelnököt.

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált azokra a kritikákra, amelyeket Gaudi-Nagy Tamás fogalmazott meg vele szemben, valamint az ügyvéd kegyelmi ügyben való érintettségével kapcsolatos nyilatkozatára is kitért.

A miniszterelnök bejegyzésében jelezte: 

amennyiben Gaudi-Nagy Tamás ehhez hozzájárul, a kormány nyilvánosságra hozza a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó, nevéhez köthető dokumentumokat, amennyiben azok léteznek.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, az ügyvéd éles hangvételű közleményben bírálta a kormányfőt. Úgy fogalmazott: „Magyar Péter egy gyáva, nárcisztikus és hazug uszító, aki kormányzás helyett pótcselekvésekkel és a Tisza-kormánnyal szemben kritikus személyek elleni hergeléssel tölti az idejét.”

Gaudi-Nagy Tamás ugyanakkor nem tagadta, hogy érintett lehetett a kegyelmi ügyben. „Az üggyel kapcsolatos további közlések megfelelő időben megtételre kerülnek” – nyilatkozta.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 14 komment

Ernest01
2026. május 19. 14:16
Ha nem léteznek akkor majd lesznek.
rasdi1
2026. május 19. 14:15
Én G--N.T. nevében kb. annyit mondanék, hogy "a hozzám köthető iratokat a megfelelő időben én fogom nyilvánosságra hozni, és az ügy végéig valamennyi nyilvánosságra lesz hozva." Minden érdekeltnek, az ügybe belekeveredettnek érdeke, hogy úgy kerüljenek nyilvánosságra, hogy kellő súlyuk legyen. Ez már olyan jogászi "adok-kapok" a közvélemény mint bíró előtt. G-N.T. mint egy Dávid áll szemben M.P.-vel, és felkészült családi jogász-csapatából álló Góliáttal szemben. Nem tudom mennyire diszkrecionális joga a kegyelmi jog gyakorlása a köztársasági elnöknek. De ha az, akkor most Novák Katalinnak kellene avval kiállnia, hogy diszkrecionális jogával élve ő hozta meg a kegyelmi döntéseket, így a javaslattevők, véleményezők utólag semmilyen felelősséggel nem rendelkeznek. Ő pedig avval, hogy lemondott, minden felelősségének eleget tett. Tema finita est.
NyBela
2026. május 19. 14:14
Minden percben a szaros pofájába kell tolni,hogy peter magyar mekkora ,szánalomra sem méltó senki!
Da Vinci
2026. május 19. 14:13
“amennyiben azok léteznek” És ha nem? Akkor majd mit hazudsz, Caligula???
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!