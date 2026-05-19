Magyar Péter visszaszólt Gaudi-Nagy Tamásnak: újabb részletek derülhetnek ki a kegyelmi ügyről

Reagált az ügyvéd, akit a miniszterelnök a kegyelmi ügy kapcsán hírbe hozott: „Magyar Péter egy gyáva, nárcisztikus és hazug uszító”
Gaudi-Nagy Tamás nem fogta vissza magát.
Az ügyvéd korábban gyáva, nárcisztikus és hazug uszítónak nevezte a miniszterelnököt.
Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált azokra a kritikákra, amelyeket Gaudi-Nagy Tamás fogalmazott meg vele szemben, valamint az ügyvéd kegyelmi ügyben való érintettségével kapcsolatos nyilatkozatára is kitért.
A miniszterelnök bejegyzésében jelezte:
amennyiben Gaudi-Nagy Tamás ehhez hozzájárul, a kormány nyilvánosságra hozza a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó, nevéhez köthető dokumentumokat, amennyiben azok léteznek.
Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, az ügyvéd éles hangvételű közleményben bírálta a kormányfőt. Úgy fogalmazott: „Magyar Péter egy gyáva, nárcisztikus és hazug uszító, aki kormányzás helyett pótcselekvésekkel és a Tisza-kormánnyal szemben kritikus személyek elleni hergeléssel tölti az idejét.”
Gaudi-Nagy Tamás ugyanakkor nem tagadta, hogy érintett lehetett a kegyelmi ügyben. „Az üggyel kapcsolatos további közlések megfelelő időben megtételre kerülnek” – nyilatkozta.
Ezt is ajánljuk a témában
Gaudi-Nagy Tamás nem fogta vissza magát.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***