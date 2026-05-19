Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
„Magyar Péter hozott ajándékot is, meg nem is. Ugyan nyilvánosságra hozta a morális és politikai értelemben is »gyilkos« kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban fellelhető iratait, ám abból érdemben nem derül ki újdonság.
A lényeg eddig is ismert volt: az új miniszterelnök volt felesége annak idején, tárcavezetőként nem javasolta kegyelemre a köztársasági elnöknek a pedofilmentegető K. Endrét, ám Novák Katalin másként döntött. A »miértre« továbbra sincs válasz, legfeljebb sejtetések.
Magyar szerint ugyanakkor Varga Juditot akár csőbe is húzhatták, úgy tolhatták elé ellenjegyzésre a kegyelmet, hogy kvázi eldugták a sok irat közé. Vagy nem. Mindenesetre, ami mégis új információ, az az, hogy szokatlanul gyorsan, a szokásos ügymenettől eltérően zárult az eljárás.
Szigorúan politikai értelemben az új kormányfő ügyesen csinálja, hogy kormányzás helyett (mellett?) szimbolikus ügyekkel foglalkozik, ezek közül is kiemelkedik a karrierjét lényegében elindító botrányon való rugózás. Plusz előadhatja, hogy most tényleg bevédi az exfeleségét. Továbbra is kérdés azonban, mikor születnek érdemi, az irányt megszabó kormánydöntések.
Eddig ugyanis ott tartunk, hogy tele a közlöny mindenféle, tiszásoknak impozáns határozatokkal, mindent is kivizsgálnak, nem lesznek vármegyék, rápirítanak a közmédiára, elveszik Krausz Ferenc támogatását, miközben például a Fővárosnak jelen állás szerint be kell fizetnie azt a bizonyos szolidaritási hozzájárulást. Ja, meg van Karmelita-bejárás meg ilyenek.
Nyilván jár a türelmi idő, és közös érdek, hogy sikeres legyen a kormányzás, ám egyelőre csak influenszerkedés, leszámolás és szimbolikus politizálás megy – kétségtelen, mindez professzionálisan kivitelezve.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt