Magyar Péter hozott ajándékot

2026. május 19. 10:46

Ja, meg van Karmelita-bejárás meg ilyenek.

2026. május 19. 10:46
Kacsoh Dániel
„Magyar Péter hozott ajándékot is, meg nem is. Ugyan nyilvánosságra hozta a morális és politikai értelemben is »gyilkos« kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban fellelhető iratait, ám abból érdemben nem derül ki újdonság.

A lényeg eddig is ismert volt: az új miniszterelnök volt felesége annak idején, tárcavezetőként nem javasolta kegyelemre a köztársasági elnöknek a pedofilmentegető K. Endrét, ám Novák Katalin másként döntött. A »miértre« továbbra sincs válasz, legfeljebb sejtetések.

Magyar szerint ugyanakkor Varga Juditot akár csőbe is húzhatták, úgy tolhatták elé ellenjegyzésre a kegyelmet, hogy kvázi eldugták a sok irat közé. Vagy nem. Mindenesetre, ami mégis új információ, az az, hogy szokatlanul gyorsan, a szokásos ügymenettől eltérően zárult az eljárás.

Szigorúan politikai értelemben az új kormányfő ügyesen csinálja, hogy kormányzás helyett (mellett?) szimbolikus ügyekkel foglalkozik, ezek közül is kiemelkedik a karrierjét lényegében elindító botrányon való rugózás. Plusz előadhatja, hogy most tényleg bevédi az exfeleségét. Továbbra is kérdés azonban, mikor születnek érdemi, az irányt megszabó kormánydöntések.

Eddig ugyanis ott tartunk, hogy tele a közlöny mindenféle, tiszásoknak impozáns határozatokkal, mindent is kivizsgálnak, nem lesznek vármegyék, rápirítanak a közmédiára, elveszik Krausz Ferenc támogatását, miközben például a Fővárosnak jelen állás szerint be kell fizetnie azt a bizonyos szolidaritási hozzájárulást. Ja, meg van Karmelita-bejárás meg ilyenek.

Nyilván jár a türelmi idő, és közös érdek, hogy sikeres legyen a kormányzás, ám egyelőre csak influenszerkedés, leszámolás és szimbolikus politizálás megy – kétségtelen, mindez professzionálisan kivitelezve.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
recipp
2026. május 19. 12:27
Magyar a volt feleségét, gyermekei anyját szeretné rehabilitálni mert magyarul mondva kibasztak vele. Minden jel arra utal hogy vagy Orbán oldaláról ( is / Anikó/ ) vagy Tömjén Zsóti oldaláról jött nyomás Novákra. Pipike meg engedelmeskdett. Mint mindig.
recipp
2026. május 19. 12:20 Szerkesztve
Agricola aripeit nyugdíjas tanár vidéki köcsögfa höhööö. Bekéne már költözzetek a faszerdőbe höhöö..mer ez a ki-be-ki-be rohangászás környezetszennyező...nyihahaa... Csak le írta Repasy hogy megkerülték a szokásos utat... Nem érdekes? Robika-Robika, azt a Tuzsonnak írt feljegyzésből kihagytad, hogy az ellenjegyzést már te is javasoltad! Mi változott meg? Erről csicseregjél, kismadár! Ez az ügy lényegi része! Hogy került be Kónya a kegyelemre felterjesztettek közé, miért nem javasoltátok, mi történt a Sándor-palotában, és utána te miért javasoltad ellenjegyzésre, ha amúgy már a felterjesztést sem támogattad? Ki szólt kinek, és mit mondott? és nováktól vajon ki kérte, hogy írja alá? "köztársasági elnök döntését tudomásul veszi az igazságügyi miniszter" pont ez a lényeg, hogy vegye tudomásul, de ne "írja alá" Dávid Ibolya megtette, hogy nem vette tudomásul. Dávid Ibire nem szóltak rá
recipp
2026. május 19. 12:11
Köcsög -köcsögevecs kohán höhöö szopóágon Novák hivatala sürgette Kónya ügyében, hogy a kegyelmi felterjesztés hamar készüljön el.A most nyilvánosságra került dokumentumok bizonyítják, hogy nem a megszokott módon – a szolgálati út betartásával – született a kegyelmi döntés a pápalátogatás közeli időpontjának okán. Vajon rá ki gyakorolt ekkora nyomást? Hát balogh pispek , meg anikó asszony Az ő teljes neve Novák pedofilmentő Katalin alezredesné,azért én arra a Balog Zoltán Novák Kati lyukra játszós szálra is kiváncsi lennék És ilyenek kapnak még élnek 5.6.millio Ft . havonta gépkocsit sofőr meg titkárnő irodát lakást.Az Ország szégyene.mások meg csak majdnem annyi nyugdíja ép élni tudjanak csak tengödés a nyugdíjasok élete...Sosem volt még ennyire képmutató és álságos köztársasági elnöke az országnak, mint Novák Katalin Minden mögött az Anikó asszony ,a tetű Balogh állt a református pedofil védő püspök. Novákkal .Megvonni az összes állami támogatást a bukott volt elnököktöl,
Hesperia
2026. május 19. 12:06 Szerkesztve
Lassan el kellene hagyni már ezt a barátságos stílust, hogy "politikai értelemben ügyes", meg hogy "jár a türelmi idő". Miért nem nevezik néven a gyereket a Mandiner kiváló, becsületes, patrióta szerzői is? Arturo Ui felemelkedését látjuk, színtiszta gengszterizmust, kormányzás zéró, hergelés ezerrel. Boszorkánypereket próbál összehozni.... de szerencsére (szögezzük le ezt is!) egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy NINCS BŰNTÉNY, amire építhetne.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!