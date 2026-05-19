„Gyurcsány Ferenc nagy igazsága: »Én azt hiszem, a manipuláció legnagyobb sikere nem az, amikor elhiszünk egy konkrét hazugságot. Hanem amikor lassan átvesszük azt a látásmódot, amit nekünk szántak. Amikor ugyanattól félünk, amitől félteni akarnak. Ugyanarra haragszunk, akire haragítani akarnak. Ugyanazokat a szavakat használjuk, amelyeket a szánkba adtak. És közben azt hisszük, hogy ez már a mi saját véleményünk.«”