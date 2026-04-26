A politikai ravaszkodás tolerálható határa ott húzódik, ahol az emberi méltóság kezdődik

2026. április 26. 17:14

De akkor mit szolgál a politika?

null
Gyurcsány Ferenc
Gyurcsány Ferenc
„A politikai ravaszkodás tolerálható határa ott húzódik, ahol az emberi méltóság kezdődik. A méltóság azonban nem egyetlen éles vonal, hanem több, egymásra épülő korlát együttese. A legmélyebb szinten a státusz-határ áll. Ez azt jelenti, hogy a rivális fél emberi minősége nem kérdőjelezhető meg. A politikai vita addig legitim, amíg a másik fél ellenfél marad. 

Abban a pillanatban viszont, amikor a nyelv elmozdul a dehumanizálás, a kollektív megbélyegzés vagy akár burkolt erőszaksugalmazás irányába, akkor a másik már nem vitapartnerként, hanem alacsonyabb rendűként jelenik meg. Ez határátlépés. Ez az emberi státusz lerombolása.

A második szint az autonómia határa. Itt nem az a kérdés, hogy mit mondunk a másikról, hanem az, hogy mit teszünk a másik döntési képességével. A politika természetes módon törekszik a meggyőzésre, de van egy pont, ahol a meggyőzés átcsúszik manipulációba. Ez akkor történik meg, amikor a kommunikáció nem a mérlegelést segíti, hanem tudatos megtévesztéssel, torzított képekkel, félelemkeltéssel éppen azt kapcsolja ki. A különbség lényegi. Amikor valaki irányítani, uralkodni akar, akkor a másik ember már nem partner, hanem eszköz.

A harmadik szint az elismerés határa. Itt a méltóság nem ontológiai vagy döntési értelemben sérül, hanem a nyelv és a viszonyulás szintjén. A megalázó hangnem, a személyes leértékelés, a nyilvános megszégyenítés nem feltétlenül fosztja meg a másikat az emberi státuszától vagy döntési képességétől, mégis rombolja azt az alapvető tiszteletet, amely nélkül a politikai közösség működése hosszabb távon fenntarthatatlanná válik. Az emberi méltóság tisztelete veszni látszik a modern politikában, a közbeszédben, a sajtó egy részében. 

Ha így van, akkor maga az ember veszít. De akkor mit szolgál a politika?

(Az isteni emberben írni fogok egy bizonyos Giovanni Picóról, aki a 15. században fontos megjegyzéseket tett az emberi méltóságról. Ha tehetik, majd olvassák el.)”

Nyitókép forrása: PETER KOHALMI / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2026. április 26. 17:56
te csak tudod !! te rohadt ÁVÓS PUFAJKÁS HAZAÁRULÓ !!!! egy szerencsétek van bolsik, hogy a választások után meg kegyelmezve nektek rohadt balos libsi tetvek !!!!
elcapo-3
2026. április 26. 17:54
Ez a buta böszme a sógora diplomamunkáját plagizálta , egy diplomamunkát nem tudott megírni, mit okoskodik még mindig?
VeressZoltán
2026. április 26. 17:47
Egyszerre sok egy poloska, és egy csótány. Felejtsétek már el a szemkilövetőt, főleg a moralizálását!
gullwing
2026. április 26. 17:44
Mi a fasz még mindig tart a kannás?!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!