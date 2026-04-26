demokrácia ordo iuris intézet jerzy kwaśniewski demokrácia pajzs brüsszel európai unió

„Demokrácia Pajzs” vagy cenzúra? Az EU új szabályozása véget vethet a szólásszabadságnak

2026. április 26. 16:01

Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris Intézet elnöke éles kritikával illette az Európai Unió 2026-ban kiteljesedő „Demokrácia Pajzs” elnevezésű szabályozási csomagját.

null

Kwaśniewski szerint a demokrácia védelmének jelszava alatt valójában egy algoritmusokra és homályos fogalmakra épülő cenzúrahálózat épül ki, amely a sokszínűség álcája mögé bújva számolná fel a valódi politikai pluralizmust és a konzervatív véleményeket.

A lengyel szakértő úgy véli, a 2026-os év sorsfordító mérföldkő az európai integráció történetében: 

az EU a szólásszabadság hagyományos kultuszát preventív korlátozások rendszerére cseréli. 

A „Demokrácia Pajzs” nem egyetlen törvény, hanem több szabályozás összehangolt rendszere. Az író szerint ez a folyamat az autoriter rezsimek jól ismert útját követi, ahol a fogyatkozó társadalmi támogatottságot az információk feletti ellenőrzéssel és 

a liberális konszenzusba nem illeszkedő narratívák elnyomásával próbálják ellensúlyozni.

A szakember rávilágít a cenzúra kifinomult, többlépcsős mechanizmusára is. 

A rendszer lényege, hogy a tartalommoderálást nem független bíróságok, hanem Brüsszel által finanszírozott, ideológiailag egységes civil szervezetek és „tényellenőrök” végzik. 

Az algoritmusok láthatatlanul csökkentik a „problémásnak” ítélt bejegyzések elérését, miközben a közösségi platformok megbélyegző címkékkel látják el a nem kívánatos véleményeket. Ez a módszer Kwaśniewski szerint demokratikus felügyelet nélküli, kiszervezett cenzúrát valósít meg, ahol a „megosztó beszéd” homályos kritériuma alapján bármilyen kritikus hang elnémítható.

A szabályozás legsúlyosabb következményei a konzervatív és katolikus közösségeket érinthetik.

 A „politikai beszéd” tág értelmezése miatt az életvédő, családvédő vagy a nemzeti szuverenitást támogató kampányok is korlátozások alá eshetnek. 

A megszólaló szerint az időzítés sem véletlen: 

a 2026-os lengyel parlamenti választások előtt bevezetett eszközök közvetlenül befolyásolhatják a választói akaratot.

 Kwaśniewski arra figyelmeztet, hogy ha a keresztény értékek képviselete „veszélyes dezinformációnak” minősül, az Európai Unió hamarosan egy tolerance álcájába bújtatott, komor diktatúrává válhat.

Nyitókép: Czarek Sokolowski / AP Photo

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Coollog
2026. április 26. 18:12
Ideje megerősíteni az offline közösségeket. Ott nem lehet a kisebbségi véleményből elsöprő többséget hackelni.
survivor
2026. április 26. 18:11
"ABER, WAS IST DEMOKRATIE, SAGE ICH!" örök klasszikus..
gullwing
2026. április 26. 17:56
Nácik ezek bolsiba oltva...
figyelő4322
2026. április 26. 17:53
Amerókában nagy volt a felháborodás a demens elnök alatt rosszabbodó cenzúra miatt. A F.szbukon meg más platformokon a szólásszabadság igen beszűkült. Ilyen és hasonló húzások a Bidé alatt hozzájárultak Trump győzelméhez. Az USA-ban már nem cenzúráznak annyira a F.szbukon, de Európában más a helyzet még mindig. És úgy látszik, most még rosszabb lesz...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!