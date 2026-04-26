Negyven éve Csernobil árnyékában: a háború feléleszette az atomkatasztrófától való rettegést

1986. április 26-án hajnalban robbanás történt a Szovjetunió területén működő csernobili atomerőmű negyedik reaktorában. A baleset következtében jelentős mennyiségű radioaktív anyag került a légkörbe, amelyet a légáramlatok Európa nagy részére elsodortak.

A csernobili katasztrófa a nukleáris energia történetének legsúlyosabb balesetei közé tartozik.

A robbanás egy biztonsági teszt során következett be: a cél az volt, hogy megvizsgálják, egy esetleges áramkimaradás esetén meddig marad működőképes a rendszer. A tesztet azonban több szakmai hiba és rossz döntés kísérte. Az RBMK típusú reaktor konstrukciós sajátosságai tovább növelték a kockázatot. A robbanást követően tűz ütött ki, a reaktor épülete megsérült, és radioaktív részecskék jutottak a levegőbe. Az elsőként helyszínre érkező tűzoltók közül többen nem tudták, milyen mértékű sugárterhelésnek vannak kitéve. A következő hetekben több ezren vettek részt a mentési és mentesítési munkálatokban.