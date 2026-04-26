04. 26.
vasárnap
csernobil szovjetunió atomerőmű nukleáris energia ukrajnai háború európa

Negyven éve Csernobil árnyékában: a háború feléleszette az atomkatasztrófától való rettegést

2026. április 26. 06:11

Európa ismét nukleáris félelmekkel él: az ukrajnai háború, a zaporizzsjai atomerőmű körüli veszélyek és a német energiapolitika zsákutcái mind azt mutatják, hogy Csernobil nemcsak múlt, hanem jelen idejű tanulság.

Veress Csongor Balázs

1986. április 26-án hajnalban robbanás történt a Szovjetunió területén működő csernobili atomerőmű negyedik reaktorában. A baleset következtében jelentős mennyiségű radioaktív anyag került a légkörbe, amelyet a légáramlatok Európa nagy részére elsodortak. 

A csernobili katasztrófa a nukleáris energia történetének legsúlyosabb balesetei közé tartozik.

A robbanás egy biztonsági teszt során következett be: a cél az volt, hogy megvizsgálják, egy esetleges áramkimaradás esetén meddig marad működőképes a rendszer. A tesztet azonban több szakmai hiba és rossz döntés kísérte. Az RBMK típusú reaktor konstrukciós sajátosságai tovább növelték a kockázatot. A robbanást követően tűz ütött ki, a reaktor épülete megsérült, és radioaktív részecskék jutottak a levegőbe. Az elsőként helyszínre érkező tűzoltók közül többen nem tudták, milyen mértékű sugárterhelésnek vannak kitéve. A következő hetekben több ezren vettek részt a mentési és mentesítési munkálatokban.

CHERNOBYL NUCLEAR EXPLOSION
Fotó: AFP

A közeli Pripjaty városát csak késve ürítették ki, a lakosság jelentős része a robbanást követő napokban még a megszokott életét élte, miközben a radioaktív szennyezés már jelen volt a környezetben. 

Az evakuált emberek többsége azt hitte, rövid időn belül hazatérhet, erre azonban soha nem került sor.

A nemzetközi közvélemény nem a szovjet tájékoztatásból értesült először a balesetről. Svédországban emelkedett sugárzási szintet mértek, és ez indította el a nemzetközi vizsgálatokat. A Szovjetunió kezdetben korlátozott információkat adott ki, ami tovább erősítette a bizonytalanságot. 

A csernobili katasztrófa egyik fontos tanulsága az volt, hogy egy nukleáris baleset nem marad országon belüli ügy.

A radioaktív szennyezés nem áll meg a határoknál, ezért az ilyen események kezelése nemzetközi együttműködést és gyors tájékoztatást igényel.

Ahogy Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója fogalmazott: „A szovjet atomba vetett megingathatatlan hit – ez nem csupán technológiai kérdés volt, hanem a szovjet rendszer legitimitásának egyik tartóoszlopa (az űrverseny mellett). 

A Szovjetunióban az atomenergia a kommunizmus végső győzelmét jelképezte a természet felett. «Legyőztük a természetet!» «Isteni erőkkel ruháztuk fel az embereket!»

Úgy tekintettek a szovjet atomenergetikára, mint a békés atomra (mirnij atom), amely tisztább, biztonságosabb és hatékonyabb a nyugati megoldásoknál. Azt hirdették, hogy a szovjet tudomány tévedhetetlen. Ha valaki kritizálta a technológiát, azt a rendszer ellenségeként kezelték. És az emberek elhitték. Szovjetuniószerte jelentek meg épületek falára húzott mozaikok, plakátok, köztéri szobrok, és más, békés szovjet atomról szóló alkotások, amelyek erősítették ezt a vakhitet.”

UKRAINE-CHERNOBYL-NUCLEAR POWER PLANT
Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

Miért vált újra aktuálissá Csernobil?

Az elmúlt években Csernobil neve ismét gyakran került elő a nemzetközi sajtóban. 

Ennek legfontosabb oka az ukrajnai háború, amely új típusú kockázatokat hozott a nukleáris infrastruktúra köré.

2022-ben, az orosz invázió első heteiben az orosz hadsereg elfoglalta a csernobili zónát. Bár közvetlen nukleáris baleset nem történt, a helyzet rámutatott arra, hogy egy atomkatasztrófa helyszíne még évtizedekkel később is sérülékeny lehet. Az ellátási problémák, a személyzet korlátozott mozgása és a katonai jelenlét miatt a nemzetközi szervezetek fokozott figyelemmel követték az eseményeket.

Még nagyobb figyelmet kapott a zaporizzsjai atomerőmű helyzete. 

Ez Európa legnagyobb nukleáris létesítménye, amely a háború során többször került veszélyes helyzet közelébe. Bár a létesítmény működését nem érte közvetlen súlyos károsodás, az áramellátás megszakadásának kockázata, a környező harci cselekmények és a katonai jelenlét komoly aggodalmat váltott ki. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendszeresen hangsúlyozta, hogy atomerőművek környezetében katonai műveletek zajlása különösen kockázatos. A nukleáris biztonság ugyanis nemcsak technikai kérdés, hanem stabil infrastruktúrát, folyamatos ellenőrzést és kiszámítható működési környezetet is igényel.

Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Az energiapolitikai vita újra előkerült

Csernobil hatása nemcsak a biztonsági kérdésekben érezhető, hanem az európai energiapolitikában is. Több országban a nukleáris energia megítélése jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben. Németországban a csernobili baleset hosszú távon hozzájárult ahhoz, hogy megerősödjenek az atomenergia-ellenes mozgalmak. A későbbi, 2011-es fukusimai katasztrófa után a német politika felgyorsította az atomenergia kivezetését.

A német Energiewende célja az volt, hogy az ország fokozatosan átálljon a megújuló energiaforrásokra. Az átállás támogatói szerint ez hozzájárul a klímavédelemhez és csökkenti a nukleáris kockázatokat. 

Kritikusai ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az atomenergia gyors kivezetése növelte az energiaárakat, és időszakosan erősebb fosszilisenergia-felhasználást eredményezett.

A vita ma sem zárult le: egyes országok az atomenergiát az ellátásbiztonság és az alacsony szén-dioxid-kibocsátás miatt fontosnak tartják, míg mások inkább a megújulók irányába mozdulnak el.

Európa dilemmája

Negyven évvel a csernobili katasztrófa után Európa egyszerre foglalkozik energiabiztonsággal, klímavédelemmel és geopolitikai kockázatokkal. 

  • Franciaország továbbra is jelentős részben atomenergiára építi villamosenergia-termelését. 
  • Németország más utat választott. 
  • Közép-Európában több ország, köztük Magyarország is, hosszú távon számol nukleáris kapacitásokkal.

Az eltérő megközelítések azt mutatják, hogy Csernobil öröksége nem egységes. Van, ahol a tragédia az atomenergia veszélyeinek szimbóluma lett, máshol inkább arra figyelmeztet, hogy a biztonságos működéshez korszerű technológia, szabályozás és átlátható intézményrendszer szükséges.

Nyitókép: A csernobili atomerőmű melletti falu elhagyatott óvodája/Sergei SUPINSKY / AFP

 

 

kbexxx
2026. április 26. 07:11
Biztos vagyok abban a korábbi események támadások alapján amit NAÜ is kijelentett, hogy az ukránok ezt is az EU zsarolására használják mint ahogy eddig is ezt tették.Emlekezzünk a zaporzsie atom erőmű drónos majd különleges egységek által történt veszélyeztetéseire ami az általános felhaborodást követően abba maradt , hiába meg maradt az oroszok Felügyelete alatt miképpen korábban a támadások arra irányultak hogy vissza foglalják az bármi áron.Akár annak.megsemisitésével is.!
Obsitos Technikus
2026. április 26. 06:43
Egy kerek évfordulóra össze lehetett volna dobni egy normális cikket.. A szerző elolvasta a wikipedia szócikket (talán), és valószínűleg megnézte a HBO-n a propagandafilmet. És persze Banderazsebszkij szakértő úr az atomhoz is szakért.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!