Negyven éve Csernobil árnyékában: a háború feléleszette az atomkatasztrófától való rettegést
2026. április 26. 06:11
Európa ismét nukleáris félelmekkel él: az ukrajnai háború, a zaporizzsjai atomerőmű körüli veszélyek és a német energiapolitika zsákutcái mind azt mutatják, hogy Csernobil nemcsak múlt, hanem jelen idejű tanulság.
1986. április 26-án hajnalban robbanás történt a Szovjetunió területén működő csernobili atomerőmű negyedik reaktorában. A baleset következtében jelentős mennyiségű radioaktív anyag került a légkörbe, amelyet a légáramlatok Európa nagy részére elsodortak.
A csernobili katasztrófa a nukleáris energia történetének legsúlyosabb balesetei közé tartozik.
A robbanás egy biztonsági teszt során következett be: a cél az volt, hogy megvizsgálják, egy esetleges áramkimaradás esetén meddig marad működőképes a rendszer. A tesztet azonban több szakmai hiba és rossz döntés kísérte. Az RBMK típusú reaktor konstrukciós sajátosságai tovább növelték a kockázatot. A robbanást követően tűz ütött ki, a reaktor épülete megsérült, és radioaktív részecskék jutottak a levegőbe. Az elsőként helyszínre érkező tűzoltók közül többen nem tudták, milyen mértékű sugárterhelésnek vannak kitéve. A következő hetekben több ezren vettek részt a mentési és mentesítési munkálatokban.
A közeli Pripjaty városát csak késve ürítették ki, a lakosság jelentős része a robbanást követő napokban még a megszokott életét élte, miközben a radioaktív szennyezés már jelen volt a környezetben.
Az evakuált emberek többsége azt hitte, rövid időn belül hazatérhet, erre azonban soha nem került sor.
A nemzetközi közvélemény nem a szovjet tájékoztatásból értesült először a balesetről. Svédországban emelkedett sugárzási szintet mértek, és ez indította el a nemzetközi vizsgálatokat. A Szovjetunió kezdetben korlátozott információkat adott ki, ami tovább erősítette a bizonytalanságot.
A csernobili katasztrófa egyik fontos tanulsága az volt, hogy egy nukleáris baleset nem marad országon belüli ügy.
A radioaktív szennyezés nem áll meg a határoknál, ezért az ilyen események kezelése nemzetközi együttműködést és gyors tájékoztatást igényel.
Ahogy Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója fogalmazott: „A szovjet atomba vetett megingathatatlan hit – ez nem csupán technológiai kérdés volt, hanem a szovjet rendszer legitimitásának egyik tartóoszlopa (az űrverseny mellett).
A Szovjetunióban az atomenergia a kommunizmus végső győzelmét jelképezte a természet felett. «Legyőztük a természetet!» «Isteni erőkkel ruháztuk fel az embereket!»
Úgy tekintettek a szovjet atomenergetikára, mint a békés atomra (mirnij atom), amely tisztább, biztonságosabb és hatékonyabb a nyugati megoldásoknál. Azt hirdették, hogy a szovjet tudomány tévedhetetlen. Ha valaki kritizálta a technológiát, azt a rendszer ellenségeként kezelték. És az emberek elhitték. Szovjetuniószerte jelentek meg épületek falára húzott mozaikok, plakátok, köztéri szobrok, és más, békés szovjet atomról szóló alkotások, amelyek erősítették ezt a vakhitet.”
Miért vált újra aktuálissá Csernobil?
Az elmúlt években Csernobil neve ismét gyakran került elő a nemzetközi sajtóban.
Ennek legfontosabb oka az ukrajnai háború, amely új típusú kockázatokat hozott a nukleáris infrastruktúra köré.
2022-ben, az orosz invázió első heteiben az orosz hadsereg elfoglalta a csernobili zónát. Bár közvetlen nukleáris baleset nem történt, a helyzet rámutatott arra, hogy egy atomkatasztrófa helyszíne még évtizedekkel később is sérülékeny lehet. Az ellátási problémák, a személyzet korlátozott mozgása és a katonai jelenlét miatt a nemzetközi szervezetek fokozott figyelemmel követték az eseményeket.
Még nagyobb figyelmet kapott a zaporizzsjai atomerőmű helyzete.
Ez Európa legnagyobb nukleáris létesítménye, amely a háború során többször került veszélyes helyzet közelébe. Bár a létesítmény működését nem érte közvetlen súlyos károsodás, az áramellátás megszakadásának kockázata, a környező harci cselekmények és a katonai jelenlét komoly aggodalmat váltott ki. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendszeresen hangsúlyozta, hogy atomerőművek környezetében katonai műveletek zajlása különösen kockázatos. A nukleáris biztonság ugyanis nemcsak technikai kérdés, hanem stabil infrastruktúrát, folyamatos ellenőrzést és kiszámítható működési környezetet is igényel.
Az energiapolitikai vita újra előkerült
Csernobil hatása nemcsak a biztonsági kérdésekben érezhető, hanem az európai energiapolitikában is. Több országban a nukleáris energia megítélése jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben. Németországban a csernobili baleset hosszú távon hozzájárult ahhoz, hogy megerősödjenek az atomenergia-ellenes mozgalmak. A későbbi, 2011-es fukusimai katasztrófa után a német politika felgyorsította az atomenergia kivezetését.
A német Energiewende célja az volt, hogy az ország fokozatosan átálljon a megújuló energiaforrásokra. Az átállás támogatói szerint ez hozzájárul a klímavédelemhez és csökkenti a nukleáris kockázatokat.
Kritikusai ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az atomenergia gyors kivezetése növelte az energiaárakat, és időszakosan erősebb fosszilisenergia-felhasználást eredményezett.
A vita ma sem zárult le: egyes országok az atomenergiát az ellátásbiztonság és az alacsony szén-dioxid-kibocsátás miatt fontosnak tartják, míg mások inkább a megújulók irányába mozdulnak el.
Európa dilemmája
Negyven évvel a csernobili katasztrófa után Európa egyszerre foglalkozik energiabiztonsággal, klímavédelemmel és geopolitikai kockázatokkal.
Franciaország továbbra is jelentős részben atomenergiára építi villamosenergia-termelését.
Németország más utat választott.
Közép-Európában több ország, köztük Magyarország is, hosszú távon számol nukleáris kapacitásokkal.
Az eltérő megközelítések azt mutatják, hogy Csernobil öröksége nem egységes. Van, ahol a tragédia az atomenergia veszélyeinek szimbóluma lett, máshol inkább arra figyelmeztet, hogy a biztonságos működéshez korszerű technológia, szabályozás és átlátható intézményrendszer szükséges.
Nyitókép: A csernobili atomerőmű melletti falu elhagyatott óvodája/Sergei SUPINSKY / AFP
Képzeljünk el egy olyan zöldátállást, amely mentes a kínai ritkaföldfém-függőségtől. A mesterséges intelligencia jóvoltából ez már nem sci-fi: a laborokban most születő újgenerációs anyagok forradalmasítják a zöldátállást, felkínálva Európának a technológiai felzárkózást.