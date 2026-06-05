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máltai szeretetszolgálat vecsei miklós szervezet

Lemondott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke

2026. június 05. 12:58

Vecsei Miklós 1990 óta töltött be vezető szerepet a karitatív szervezetben.

2026. június 05. 12:58
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Lemondott tisztségéről Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Vecsei Miklós a szeretetszolgálat elnökségének csütörtökön tartott ülésén jelentette be lemondását.

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Azt írták, hogy Vecsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során előbb a hajléktalanellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított Jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet.

Közölték: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is igényt tart Vecsei Miklós tudására és tapasztalataira, egyebek között az általa életre hívott, a felzárkózó településeken megtermelt termékeket kínáló, Budapesten és Szécsényben működő FeteKert kávézót és mintaboltot irányítja majd.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
autonomtrening
2026. június 05. 13:52
Ez Szodomita kormàny jundoritó söpredèkèvel ,làtom ahogy beszivàrogtak a katolikus templomokba miközben àtkozzàk gyülölik a keresztèny hitet!
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6
0
pollip
2026. június 05. 13:33
Miért??????
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4
0
nempolitizalok-0
•••
2026. június 05. 13:32 Szerkesztve
Végtelenül sszerény, szelid, a szegények segítésére elkötelezett ember, nem az a tipus aki elküldi Poloskát az anyjába. Pláne nem egy Iványi, vagy hasonló libsi kirakatember. Ő inkább arrébb lép. Az új poziciójában neki nem kell ezzel a kormánnyal tárgyalnia.
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7
0
fatman
2026. június 05. 13:27
sztem sok ember lemond, aki független a kormánytól, nem leváltható, de mégis együtt kellene múködnie a mindenkori a kormánnyal, csak hát sok embernek nincs gyomra, h egy ilyen beteg fasszal együttműködjön...
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13
0
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