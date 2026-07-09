Határozottan tiltakoznak a lengyelek a magyar közmédia erőszakos átvétele ellen

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A lengyelek szerint a Magyar-helyzet kísértetiesen emlékeztet a lengyelországi közmédia 2023-as, Donald Tusk kabinetje által végrehajtott elfoglalására.
A Lengyel Újságírók Szövetsége (SDP) vezetősége nyilatkozatban tiltakozott a magyarországi közmédia átalakítása és az ott zajló személycserék ellen. A szervezet szerint a Magyar Péter vezette új kormányzat erőszakos módszerekkel vette át az állami média irányítását, ami kísértetiesen emlékeztet a lengyelországi közmédia 2023-as, Donald Tusk kabinetje által végrehajtott elfoglalására.
Az SDP nyilatkozata szerint aggodalommal követik a július 7-én, kedden kezdődött magyarországi eseményeket. Mint írják, a magyar állami televízió, rádió és az internetes portálok fogyasztói fekete képernyőket láthattak, amelyeken a korábbi vezetőség állítólagos hazugságaiért elnézést kérő szövegek jelentek meg, miközben a televíziós adás elérhetetlenné vált, a rádióadás beszűkült, a honlapok frissítése pedig leállt.
A lengyel szervezet szerint ezek a lépések torzítják a valóságot és sértik a sajtószabadságot.
A lengyel újságíró-szervezet közvetlen párhuzamot vont a magyarországi események és a Lengyelországban 2023 decemberében lezajlott folyamatok között. Felidézték, hogy Donald Tusk miniszterelnök és Bartłomiej Sienkiewcz akkori kulturális miniszter
szintén erőszakos módszerekkel vették át a Lengyel Televízió (TVP), a Lengyel Rádió és a Lengyel Sajtóügynökség (PAP) épületeit,
elvágva a műsorszórást és megakadályozva az újságírók munkáját. Az SDP szerint a magyar miniszterelnök, Magyar Péter most azokat a jogellenes módszereket utánozza, amelyeket Donald Tusk alkalmazott Lengyelországban.
A nyilatkozat bírálja az Európai Uniót is, amely
a jogállamiság hangoztatása mellett tétlenül nézi a sajtószabadság megsértését Közép-Európában.
A lengyel szövetség szerint a magyarországi közmédiában végrehajtott tisztogatás és a kormányzati alárendeltség kikényszerítése nyílt támadás a véleménynyilvánítás szabadsága ellen, és a cenzúra bevezetésére irányuló kísérletnek tekinthető. Az SDP felhívásában szolidaritásáról biztosította a függetlenségükért küzdő magyar redakciókat, és felszólította a nemzetközi közösséget a magyar állami média rombolásának elítélésére. A dokumentumot a Lengyel Újságírók Szövetsége nevében Hubert Bekrycht főtitkár és a szervezet elnöksége jegyzi.
Nyitókép: Pixabay