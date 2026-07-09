Határozottan tiltakoznak a lengyelek a magyar közmédia erőszakos átvétele ellen

A Lengyel Újságírók Szövetsége (SDP) vezetősége nyilatkozatban tiltakozott a magyarországi közmédia átalakítása és az ott zajló személycserék ellen. A szervezet szerint a Magyar Péter vezette új kormányzat erőszakos módszerekkel vette át az állami média irányítását, ami kísértetiesen emlékeztet a lengyelországi közmédia 2023-as, Donald Tusk kabinetje által végrehajtott elfoglalására.

Az SDP nyilatkozata szerint aggodalommal követik a július 7-én, kedden kezdődött magyarországi eseményeket. Mint írják, a magyar állami televízió, rádió és az internetes portálok fogyasztói fekete képernyőket láthattak, amelyeken a korábbi vezetőség állítólagos hazugságaiért elnézést kérő szövegek jelentek meg, miközben a televíziós adás elérhetetlenné vált, a rádióadás beszűkült, a honlapok frissítése pedig leállt.