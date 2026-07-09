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lengyelország donald tusk lengyel televízió lengyel újságírók szövetsége Magyar Péter újságíró szervezet

Határozottan tiltakoznak a lengyelek a magyar közmédia erőszakos átvétele ellen

2026. július 09. 10:20

A lengyelek szerint a Magyar-helyzet kísértetiesen emlékeztet a lengyelországi közmédia 2023-as, Donald Tusk kabinetje által végrehajtott elfoglalására.

2026. július 09. 10:20
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A Lengyel Újságírók Szövetsége (SDP) vezetősége nyilatkozatban tiltakozott a magyarországi közmédia átalakítása és az ott zajló személycserék ellen. A szervezet szerint a Magyar Péter vezette új kormányzat erőszakos módszerekkel vette át az állami média irányítását, ami kísértetiesen emlékeztet a lengyelországi közmédia 2023-as, Donald Tusk kabinetje által végrehajtott elfoglalására.

Az SDP nyilatkozata szerint aggodalommal követik a július 7-én, kedden kezdődött magyarországi eseményeket. Mint írják, a magyar állami televízió, rádió és az internetes portálok fogyasztói fekete képernyőket láthattak, amelyeken a korábbi vezetőség állítólagos hazugságaiért elnézést kérő szövegek jelentek meg, miközben a televíziós adás elérhetetlenné vált, a rádióadás beszűkült, a honlapok frissítése pedig leállt. 

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A lengyel szervezet szerint ezek a lépések torzítják a valóságot és sértik a sajtószabadságot.

A lengyel újságíró-szervezet közvetlen párhuzamot vont a magyarországi események és a Lengyelországban 2023 decemberében lezajlott folyamatok között. Felidézték, hogy Donald Tusk miniszterelnök és Bartłomiej Sienkiewcz akkori kulturális miniszter 

szintén erőszakos módszerekkel vették át a Lengyel Televízió (TVP), a Lengyel Rádió és a Lengyel Sajtóügynökség (PAP) épületeit, 

elvágva a műsorszórást és megakadályozva az újságírók munkáját. Az SDP szerint a magyar miniszterelnök, Magyar Péter most azokat a jogellenes módszereket utánozza, amelyeket Donald Tusk alkalmazott Lengyelországban.

A nyilatkozat bírálja az Európai Uniót is, amely 

a jogállamiság hangoztatása mellett tétlenül nézi a sajtószabadság megsértését Közép-Európában. 

A lengyel szövetség szerint a magyarországi közmédiában végrehajtott tisztogatás és a kormányzati alárendeltség kikényszerítése nyílt támadás a véleménynyilvánítás szabadsága ellen, és a cenzúra bevezetésére irányuló kísérletnek tekinthető. Az SDP felhívásában szolidaritásáról biztosította a függetlenségükért küzdő magyar redakciókat, és felszólította a nemzetközi közösséget a magyar állami média rombolásának elítélésére. A dokumentumot a Lengyel Újságírók Szövetsége nevében Hubert Bekrycht főtitkár és a szervezet elnöksége jegyzi.

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 7 komment

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2026. július 09. 11:03 Szerkesztve
Nem kell ezen csodálkozni lengyelek! Mindkettő ereiben náci vér folyik. A 2 nácihoz még odavesszük a világ legaljasabb terrorista náci alvilági maffia vezért a puccosseggű zelenszkijt, és a náci trió egyben. Már nem M1-tv, hanem NSDAP-tv. A náci Hitler2Leyen és csürhéivel építik az Európai Náci Birodalmat.
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rottyos-ducse
2026. július 09. 10:56
A lengyel orbanistak a lekopott, lenezett mocsarhoz tartoznak, hatalmuk nincsen
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valaki-954
2026. július 09. 10:51
Csak nem Donald Tusknak jött meg az esze? Hát nem.
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Irgum-burgum
2026. július 09. 10:40
Nem a lengyelek tiltakoznak a magyar közmédia normalizálása ellen, hanem a lengyel orbánisták.
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