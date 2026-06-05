A sajátjai is szembe szálltak Trumppal, átnyomták a képviselőházon a segélyt Ukrajnának

Jeff Hurd képviselő (R-Colo.), az egyik republikánus, aki támogatta a végleges törvényjavaslatot, azt mondta, hogy a jogszabály „fő célkitűzései... Amerika érdekeit szolgálják”.

„Ukrajna mellett kell állnunk az orosz agresszióval szemben” – mondta Hurd, hozzátéve: „Putyin egy diktátor. Amit csinálnak, az rossz.”