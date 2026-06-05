A sajátjai is szembe szálltak Trumppal, átnyomták a képviselőházon a segélyt Ukrajnának

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Még messze van 2029, de érdekes folyamatok zajlanak.
Az amerikai képviselőház elfogadta az Ukrajnának nyújtott katonai segély és az Oroszország elleni szankciók újabb részét, ami újabb, mindkét pártot érintő csapást mért Donald Trump elnök külpolitikájára – írja a Politico.
Az Ukrajnát támogató intézkedést a republikánus vezetés tiltakozása ellenére fogadták el, 18 republikánus törvényhozó támogatta a demokratákat 226-195 arányban.
A Politico szerint ez egy erős támogatást jelent Kijev számára, és ez az első alkalom, hogy Trump második ciklusa alatt átment egy önálló segélycsomag. Néhány republikánus ellenállt az Ukrajnának szánt finanszírozásnak, különösen azért, mert az elnök ellenezte a nagyobb segélycsomagokat, és tárgyalásokat sürgetett az ötödik éve tartó háború lezárásáról.
A törvényjavaslat – amely 1,3 milliárd dolláros biztonsági segítséget nyújtana Kijevnek, és kiterjesztené a Moszkva elleni szankciókat – a Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági politikájának legújabb kritikája, amelyet részben az elnök saját pártjának tagjai képviseltek.
Don Bacon, Nebraska képviselője, egy republikánus, aki szakított a párttal a szavazás érdekében,
arra buzdította a republikánusokat, hogy „álljanak a történelem jó oldalán”.
„Ez a mi Churchill-pillanatunk vagy a mi Chamberlain-pillanatunk, és Istenre mondom, hogy Churchillt fogom választani” – mondta Bacon a képviselőházi szavazás előtt.
Jeff Hurd képviselő (R-Colo.), az egyik republikánus, aki támogatta a végleges törvényjavaslatot, azt mondta, hogy a jogszabály „fő célkitűzései... Amerika érdekeit szolgálják”.
„Ukrajna mellett kell állnunk az orosz agresszióval szemben” – mondta Hurd, hozzátéve: „Putyin egy diktátor. Amit csinálnak, az rossz.”
Fotón: Capitolium