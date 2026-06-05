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Ukrajna Donald Trump Republikánus Párt ukrajnai háború Demokrata Párt Egyesült Államok

A sajátjai is szembe szálltak Trumppal, átnyomták a képviselőházon a segélyt Ukrajnának

2026. június 05. 08:41

Az amerikai képviselőház elfogadta az Ukrajnának nyújtott katonai segély és az Oroszország elleni szankciók újabb részét, ami újabb, mindkét pártot érintő csapást mért Donald Trump elnök külpolitikájára – írja a Politico.

2026. június 05. 08:41
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Az Ukrajnát támogató intézkedést a republikánus vezetés tiltakozása ellenére fogadták el, 18 republikánus törvényhozó támogatta a demokratákat 226-195 arányban.

A Politico szerint ez egy erős támogatást jelent Kijev számára, és ez az első alkalom, hogy Trump második ciklusa alatt átment egy önálló segélycsomag. Néhány republikánus ellenállt az Ukrajnának szánt finanszírozásnak, különösen azért, mert az elnök ellenezte a nagyobb segélycsomagokat, és tárgyalásokat sürgetett az ötödik éve tartó háború lezárásáról.

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A törvényjavaslat – amely 1,3 milliárd dolláros biztonsági segítséget nyújtana Kijevnek, és kiterjesztené a Moszkva elleni szankciókat – a Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági politikájának legújabb kritikája, amelyet részben az elnök saját pártjának tagjai képviseltek.

Don Bacon, Nebraska képviselője, egy republikánus, aki szakított a párttal a szavazás érdekében,

arra buzdította a republikánusokat, hogy „álljanak a történelem jó oldalán”. 

„Ez a mi Churchill-pillanatunk vagy a mi Chamberlain-pillanatunk, és Istenre mondom, hogy Churchillt fogom választani” – mondta Bacon a képviselőházi szavazás előtt.

Jeff Hurd képviselő (R-Colo.), az egyik republikánus, aki támogatta a végleges törvényjavaslatot, azt mondta, hogy a jogszabály „fő célkitűzései... Amerika érdekeit szolgálják”.

„Ukrajna mellett kell állnunk az orosz agresszióval szemben” – mondta Hurd, hozzátéve: „Putyin egy diktátor. Amit csinálnak, az rossz.”

 

Fotón: Capitolium

Összesen 13 komment

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2026. június 05. 11:52
Kidobott pénz lesz, Bacon. De hát az USA gazdag ország. Nem érzi meg a hiányát, a FED nyomat majd még pénzt. Az egyedüli jegybank a világon, amely korlátlanul megteheti, inflációpörgető hatás nélkül.
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dave
2026. június 05. 11:07
Sose lesz vége ennek a sátáni szarnak, amíg tényleg bele nem döglünk.
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magyar-1977
2026. június 05. 11:03
Szegény bukott cigánykorcsok, szoptok, reggel, délben meg este!:DDDDD SLAVA UKRAINI!!
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0
3
nuevas-reglas
2026. június 05. 11:02
Az utolso pillanatban tert le Magyarorszag a pokolba vezeto utrol Orban buktatasaval Koszonjuk a magyar nep bolcsesseget !
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