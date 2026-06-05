Negyvenöt milliárdos üzemet hoznának Nyíregyházára a kínaiak – a magyar kormányon a világ szeme

Újabb jelentős kínai beruházás érkezhet a magyar akkumulátoriparba: a Sinomatech Hungary Kft. 114 millió eurós, vagyis mintegy 45 milliárd forintos fejlesztést tervez Nyíregyházán – számolt be a Világgazdaság. A projekt érdekessége, hogy a vállalat tájékoztatása szerint állami támogatás nélkül valósulna meg, és 275 új munkahelyet teremthet.

A társaság a Nyíregyházi Déli Ipari Parkban, a Lego és a korábbi Flextronics egykori telephelyén alakítaná ki új üzemét. A beruházás keretében két meglévő ipari épületet – egy termelőcsarnokot és egy raktárt – újítanának fel, ahol akkumulátorokhoz szükséges bevonatos szeparátorfóliát gyártanának.