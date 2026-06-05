Negyvenöt milliárdos üzemet hoznának Nyíregyházára a kínaiak – a magyar kormányon a világ szeme

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Állami támogatás nélkül valósulna meg, és 275 új munkahelyet teremthet.
Újabb jelentős kínai beruházás érkezhet a magyar akkumulátoriparba: a Sinomatech Hungary Kft. 114 millió eurós, vagyis mintegy 45 milliárd forintos fejlesztést tervez Nyíregyházán – számolt be a Világgazdaság. A projekt érdekessége, hogy a vállalat tájékoztatása szerint állami támogatás nélkül valósulna meg, és 275 új munkahelyet teremthet.
A társaság a Nyíregyházi Déli Ipari Parkban, a Lego és a korábbi Flextronics egykori telephelyén alakítaná ki új üzemét. A beruházás keretében két meglévő ipari épületet – egy termelőcsarnokot és egy raktárt – újítanának fel, ahol akkumulátorokhoz szükséges bevonatos szeparátorfóliát gyártanának.
A szeparátorfólia az elektromos járművek akkumulátorainak egyik kulcsfontosságú alkatrésze. A Sinomatech tervei szerint az alapanyagot kínai üzemeiből szállítaná Magyarországra, ahol azt speciális bevonattal látnák el, majd késztermékként értékesítenék. A vállalat közlése szerint
a létesítmény teljes kapacitáson évente mintegy 7500 tonna felületkezelt szeparátorfóliát állíthat elő.
A cég hangsúlyozta, hogy az alkalmazott technológia alacsony vegyszerfelhasználással működik, és több európai országban – köztük Svédországban és Lengyelországban – már bizonyított. A tervek szerint a dolgozók legalább 80 százaléka helyi vagy környékbeli munkavállaló lenne, míg a kínai szakemberek elsősorban az üzem beindításában és a technológia átadásában vennének részt.
A vállalat benyújtotta a beruházáshoz szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentációt a hatóságoknak. Az engedélyezési eljárás sikeres lezárása esetén a próbatermelés 2027 első negyedévében indulhat meg.
A Sinomatech a kínai CNBM-csoport tagja, amely a világ egyik legnagyobb építőanyag- és ipari technológiai vállalatcsoportja. A társaság többek között üvegszálakat, szélturbina-lapátokat, kompozit anyagokat és energiatároló rendszerekhez szükséges alkatrészeket gyárt.
Nyitókép: Sinomatech Hungary