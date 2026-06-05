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nyíregyház világgazdaság vállalat

Negyvenöt milliárdos üzemet hoznának Nyíregyházára a kínaiak – a magyar kormányon a világ szeme

2026. június 05. 12:32

Állami támogatás nélkül valósulna meg, és 275 új munkahelyet teremthet.

2026. június 05. 12:32
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Újabb jelentős kínai beruházás érkezhet a magyar akkumulátoriparba: a Sinomatech Hungary Kft. 114 millió eurós, vagyis mintegy 45 milliárd forintos fejlesztést tervez Nyíregyházán – számolt be a Világgazdaság. A projekt érdekessége, hogy a vállalat tájékoztatása szerint állami támogatás nélkül valósulna meg, és 275 új munkahelyet teremthet.

A társaság a Nyíregyházi Déli Ipari Parkban, a Lego és a korábbi Flextronics egykori telephelyén alakítaná ki új üzemét. A beruházás keretében két meglévő ipari épületet – egy termelőcsarnokot és egy raktárt – újítanának fel, ahol akkumulátorokhoz szükséges bevonatos szeparátorfóliát gyártanának.

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A szeparátorfólia az elektromos járművek akkumulátorainak egyik kulcsfontosságú alkatrésze. A Sinomatech tervei szerint az alapanyagot kínai üzemeiből szállítaná Magyarországra, ahol azt speciális bevonattal látnák el, majd késztermékként értékesítenék. A vállalat közlése szerint 

a létesítmény teljes kapacitáson évente mintegy 7500 tonna felületkezelt szeparátorfóliát állíthat elő.

A cég hangsúlyozta, hogy az alkalmazott technológia alacsony vegyszerfelhasználással működik, és több európai országban – köztük Svédországban és Lengyelországban – már bizonyított. A tervek szerint a dolgozók legalább 80 százaléka helyi vagy környékbeli munkavállaló lenne, míg a kínai szakemberek elsősorban az üzem beindításában és a technológia átadásában vennének részt.

2027-től indulhat a termelés

A vállalat benyújtotta a beruházáshoz szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentációt a hatóságoknak.  Az engedélyezési eljárás sikeres lezárása esetén a próbatermelés 2027 első negyedévében indulhat meg.

A Sinomatech a kínai CNBM-csoport tagja, amely a világ egyik legnagyobb építőanyag- és ipari technológiai vállalatcsoportja. A társaság többek között üvegszálakat, szélturbina-lapátokat, kompozit anyagokat és energiatároló rendszerekhez szükséges alkatrészeket gyárt.

Nyitókép: Sinomatech Hungary 

Összesen 51 komment

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namégmitnem
2026. június 05. 14:58
Ezeknek egy vezérelvükl van: minél rosszabb Magyarországnak, (nekik) annál jobb. Ebben a szellemben fognak dönteni - nemcsak erről a beruházásról: MINDENRŐL.
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magyar-1977
2026. június 05. 14:56
magyar-1977 namégmitnem 2026. június 05. 14:56 De morci vagy, cigányszar, kilakoltattak a putriból?:DDDDDDDDDDDD
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0
0
magyar-1977
2026. június 05. 14:39
Péter Magyar A kormány a tegnapi ülésén sok kiemelten fontos döntést hozott: Döntöttünk a koronavírus-járvány idején százmilliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról. A kormány eltörli a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert. Átvilágítjuk a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Jövő héten benyújtjuk a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Megszüntetjük a vizuális környezetszennyezést. Jelentősen szigorítjuk a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Felülvizsgáljuk a pártfinaszírozási szabályokat. Felülvizsgáljuk a harmadik országokból érkező, nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását. Bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltünk el.
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magyar-1977
2026. június 05. 14:30
Sárga komcsi mocska nem kell a magyar nemzetnek a többiért fizessék vissza a szijas buzi 1500 milliárdos támogatását a magyar föld mérgezéséért további 1000 milliárdot!
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