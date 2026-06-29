Érkezik a Velencei Bizottság Sulyok Tamás miatt, gyorsított eljárást ígértek

A Velencei Bizottság csütörtökön Magyarországra látogat. Az Európa Tanács delegációja megvizsgálja a Sulyok Tamás eltávolítását célzó alkotmánymódosítási javaslatot, az egyeztetésre pedig mind az államfő, mind a kormány nyitott – írta a Világgazdaság. A Velencei Bizottság érkezéséről maga a testület szóvivője számolt be a Euronews újságírójának. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének állásfoglalását Sulyok Tamás kérte, miután Magyar Péter kormánya világossá tette, hogy alkotmánymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt. A Velencei Bizottság szóvivője azt nem közölte, hogy a szakértők pontosan kikkel találkoznak majd látogatásuk során, azonban annyit elárult, hogy

a jogszabálytervezetet gyorsított eljárásban vizsgálják majd.

A testület bevonása azután vált szükségessé, miután Magyar Péter többször felszólította Sulyok Tamást a lemondásra, illetve számos alkalommal „Orbán bábjának” nevezte a hivatalban lévő köztársasági elnököt.