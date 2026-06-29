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sulyok tamás világgazdaság Magyar Péter velencei bizottság

Érkezik a Velencei Bizottság Sulyok Tamás miatt, gyorsított eljárást ígértek

2026. június 29. 21:29

A testület bevonása azután vált szükségessé, miután Magyar Péter többször felszólította a köztársasági elnököt a lemondásra.

2026. június 29. 21:29
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A Velencei Bizottság csütörtökön Magyarországra látogat. Az Európa Tanács delegációja megvizsgálja a Sulyok Tamás eltávolítását célzó alkotmánymódosítási javaslatot, az egyeztetésre pedig mind az államfő, mind a kormány nyitott – írta a Világgazdaság. A Velencei Bizottság érkezéséről maga a testület szóvivője számolt be a Euronews újságírójának. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének állásfoglalását Sulyok Tamás kérte, miután Magyar Péter kormánya világossá tette, hogy alkotmánymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt. A Velencei Bizottság szóvivője azt nem közölte, hogy a szakértők pontosan kikkel találkoznak majd látogatásuk során, azonban annyit elárult, hogy

a jogszabálytervezetet gyorsított eljárásban vizsgálják majd.

A testület bevonása azután vált szükségessé, miután Magyar Péter többször felszólította Sulyok Tamást a lemondásra, illetve számos alkalommal „Orbán bábjának” nevezte a hivatalban lévő köztársasági elnököt.

Sulyok Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása

alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, valamint alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget.

Az alkotmánymódosítás tervezete kimondja, hogy Sulyok Tamás államfői megbízatása a módosítás hatálybalépését követő napon megszűnik, jóval a 2029-ben lejáró mandátumának vége előtt.

A Velencei Bizottság döntést ugyan nem hozhat az ügyben, de véleményezheti a tervezetet és értékelheti, hogy a módosítások megfelelnek-e a jogállamiság és demokratikus kormányzás európai normáinak. Az Európai Bizottság szintén közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a magyar alkotmánymódosítási folyamatot, azonban érdemes szem előtt tartani, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalása jogilag nem kötelező erejű.

Többen kifogásolják a tervezett módosítást

A tervezett alkotmánymódosítást, illetve a korábbi jogalkotási folyamatokat ellenzéki politikusok számos alkalommal illették kritikával:

Azok a lépések, amelyek önöknek politikailag fontosak, a saját hatalmi önkényük kiépítésének szempontjából, azok megtörténtek. A lex Orbán, a lex Sulyok (...)

− fogalmazott Rétvári Bence a KDNP országgyűlési képviselője.

 


Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 12 komment

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rugbista
2026. június 29. 22:27
Tímeo danaos!
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0
selyemmajom
2026. június 29. 22:13
Remélhetőleg beletörik a bicskája a selyemmajomnak, ami politikailag nagy pofáraesés lesz.
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frankie-bunn
2026. június 29. 22:09
Aztán majd jól felszólítják, hogy mondjon le...
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Bitrex®
2026. június 29. 22:01
Két és félmillióan állunk Sulyok mögött, kedves tiszások. Gondolom, nem akartok polgárháborút, "ellenforradalmat", de könnyen megkaphatjátok, ha túlfeszítitek a húrt.
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