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világgazdaság magyarország eu európai bizottság

Brüsszel már a tyúkólakat sem bízná a tagállamokra

2026. július 12. 12:50

Az Európai Bizottság új állattenyésztési stratégiája alapján még 2026 végéig elkészülhet egy jogszabálytervezet a tojótyúkok ketreces tartásának fokozatos megszüntetésére.

2026. július 12. 12:50
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Egyelőre nem született végleges döntés, de a Bizottság célzott állatjóléti szabályozást készít elő a tojótyúkok, a brojlerek és a sertések esetében. Magyarországot a változás különösen érzékenyen érintheti – olvasható a Világgazdaság cikkében –, mivel a hazai tojástermelésben továbbra is a ketreces tartás a meghatározó.

Szakmai becslések szerint az átállás három fő költségnövelő tényezővel járna:

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  • jelentős beruházásokra lenne szükség az istállók és tartástechnológiák átalakításához;
  • nőnének a termelési költségek, mivel az alternatív tartási rendszerek több élőmunkát, almot, energiát és állategészségügyi ráfordítást igényelnek;
  • versenyhátrány alakulhat ki, ha a harmadik országokból érkező importtojásokra nem vonatkoznának azonos állatjóléti előírások.

Ezeknek a költségeknek egy része várhatóan megjelenne a fogyasztói árakban is.

Míg az Európai Unióban 2024-re a ketreces tartás aránya 38,1 százalékra csökkent, Magyarországon még mindig 75,3 százalék körül mozog. Ez a portál cikke szerint azt jelenti, hogy a hazai termelőknek az uniós átlagnál jóval nagyobb fejlesztéseket kellene végrehajtaniuk.

A Bizottság tervei szerint 2027-ben felülvizsgálják a sertésjóléti szabályokat is, különös tekintettel a kocák tartási körülményeire. Ez újabb beruházási kötelezettséget jelenthet a sertéstelepek számára.

A Bizottság jelenleg egy menetrendet ismertetett. A konkrét jogszabálytervezetet várhatóan 2026 végéig mutatják be, amely átmeneti időszakokkal és pénzügyi támogatásokkal számolna az átállás megkönnyítése érdekében. Emellett az Európai Bizottság egy európai fehérjealapú cselekvési tervet is előkészít, amelynek célja, hogy 2035-re az EU saját fehérjenövény-termelése a jelenlegi mintegy 25 százalékról 35 százalékra emelkedjen, csökkentve az importfüggőséget és erősítve az élelmezésbiztonságot.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 19 komment

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Sorrend:
Canadian
•••
2026. július 12. 14:09 Szerkesztve
Minden haszonállatnak olyan luxus kell mint Magyar Péter törökországi nyaralása. Az majd helyreteszi a tojás árakat. Tehát jöhet az olcsóbb rovarkaja...
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0
annamargit
2026. július 12. 13:56
Tücsköt-bogarat, csótányt, patkányt, poloskát (?) - gusztus kérdése- kell enni, rágódni se kell rajta. Majd jön a 100% extrafehérjés rovarkenyér is. Napenergiával sütve. Kétszersült szélenergiával, tűzőnapon érlelve. Hogy tojás honnan lesz, arra ki sem térek, a kormányfő már maximálisan "dolgozik az ügyeken"...
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4
0
selyemmajom
2026. július 12. 13:55
Van egy vén tyúk ott Brüsszelben, akinek viszont eléggé javallott lenne a ketrec.
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4
0
Gintonic68
2026. július 12. 13:46
Ez már a sokadik az EU élelmiszer önellátása elleni központi merénylet... Csinálják, mert megtehetik... Már nincsenek botok a küllők között ! 😕
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5
0
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