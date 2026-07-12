Brüsszel már a tyúkólakat sem bízná a tagállamokra

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Az Európai Bizottság új állattenyésztési stratégiája alapján még 2026 végéig elkészülhet egy jogszabálytervezet a tojótyúkok ketreces tartásának fokozatos megszüntetésére.
Egyelőre nem született végleges döntés, de a Bizottság célzott állatjóléti szabályozást készít elő a tojótyúkok, a brojlerek és a sertések esetében. Magyarországot a változás különösen érzékenyen érintheti – olvasható a Világgazdaság cikkében –, mivel a hazai tojástermelésben továbbra is a ketreces tartás a meghatározó.
Szakmai becslések szerint az átállás három fő költségnövelő tényezővel járna:
Ezeknek a költségeknek egy része várhatóan megjelenne a fogyasztói árakban is.
Míg az Európai Unióban 2024-re a ketreces tartás aránya 38,1 százalékra csökkent, Magyarországon még mindig 75,3 százalék körül mozog. Ez a portál cikke szerint azt jelenti, hogy a hazai termelőknek az uniós átlagnál jóval nagyobb fejlesztéseket kellene végrehajtaniuk.
A Bizottság tervei szerint 2027-ben felülvizsgálják a sertésjóléti szabályokat is, különös tekintettel a kocák tartási körülményeire. Ez újabb beruházási kötelezettséget jelenthet a sertéstelepek számára.
A Bizottság jelenleg egy menetrendet ismertetett. A konkrét jogszabálytervezetet várhatóan 2026 végéig mutatják be, amely átmeneti időszakokkal és pénzügyi támogatásokkal számolna az átállás megkönnyítése érdekében. Emellett az Európai Bizottság egy európai fehérjealapú cselekvési tervet is előkészít, amelynek célja, hogy 2035-re az EU saját fehérjenövény-termelése a jelenlegi mintegy 25 százalékról 35 százalékra emelkedjen, csökkentve az importfüggőséget és erősítve az élelmezésbiztonságot.
Nyitókép forrása: Facebook