Brüsszel már a tyúkólakat sem bízná a tagállamokra

Ezeknek a költségeknek egy része várhatóan megjelenne a fogyasztói árakban is.

Míg az Európai Unióban 2024-re a ketreces tartás aránya 38,1 százalékra csökkent, Magyarországon még mindig 75,3 százalék körül mozog. Ez a portál cikke szerint azt jelenti, hogy a hazai termelőknek az uniós átlagnál jóval nagyobb fejlesztéseket kellene végrehajtaniuk.

A Bizottság tervei szerint 2027-ben felülvizsgálják a sertésjóléti szabályokat is, különös tekintettel a kocák tartási körülményeire. Ez újabb beruházási kötelezettséget jelenthet a sertéstelepek számára.