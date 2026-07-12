Magyar Péter ígéri: még idén 25 százalékos béremelést kaphatnak a szociális dolgozók

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A szociális ágazatban dolgozók 25 százalékos béremelése őszre, legkésőbb az év végére várható – erről beszélt Magyar Péter szombat esti Reddit-kérdezz-felelek során.
A Tisza Párt elnöke a felhasználók kérdéseire válaszolva a párt korábbi választási ígéreit is érintette – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.
A Tisza a kampányban többször is béremelést ígért a szociális szférában dolgozóknak, Magyar Péter miniszterelnök pedig korábban azt mondta, hogy kormányra kerülésük esetén azonnali bérrendezést kezdenének.
A témáról a múlt héten az Országgyűlésben Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter is beszélt.
Elmondta, hogy a kormány fokozatos és kiszámítható bérrendezésben gondolkodik, ugyanakkor annak ütemét a költségvetés aktuális helyzete is meghatározza.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a szociális ágazat mintegy 90 ezer munkavállalója jelentős fizikai és lelki megterhelés mellett végzi munkáját, ezért a kormány célja nem egyszeri bérkorrekció, hanem a bérek hosszú távú, rendszerszintű rendezése.
„Nem az ad hoc jellegű, egyszeri bérkorrekciók jelentik a megoldást, hanem az érintettek jövedelmi helyzetének kiszámítható, rendszerszintű és tartós rendezése” – fogalmazott a tárcavezető.
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