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kátai - németh vilmos szociális dolgozó világgazdaság Magyar Péter béremelés

Magyar Péter ígéri: még idén 25 százalékos béremelést kaphatnak a szociális dolgozók

2026. július 12. 07:46

A szociális ágazatban dolgozók 25 százalékos béremelése őszre, legkésőbb az év végére várható – erről beszélt Magyar Péter szombat esti Reddit-kérdezz-felelek során.

2026. július 12. 07:46
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A Tisza Párt elnöke a felhasználók kérdéseire válaszolva a párt korábbi választási ígéreit is érintette – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.

A Tisza a kampányban többször is béremelést ígért a szociális szférában dolgozóknak, Magyar Péter miniszterelnök pedig korábban azt mondta, hogy kormányra kerülésük esetén azonnali bérrendezést kezdenének.

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A témáról a múlt héten az Országgyűlésben Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter is beszélt.

Elmondta, hogy a kormány fokozatos és kiszámítható bérrendezésben gondolkodik, ugyanakkor annak ütemét a költségvetés aktuális helyzete is meghatározza.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a szociális ágazat mintegy 90 ezer munkavállalója jelentős fizikai és lelki megterhelés mellett végzi munkáját, ezért a kormány célja nem egyszeri bérkorrekció, hanem a bérek hosszú távú, rendszerszintű rendezése.

„Nem az ad hoc jellegű, egyszeri bérkorrekciók jelentik a megoldást, hanem az érintettek jövedelmi helyzetének kiszámítható, rendszerszintű és tartós rendezése” – fogalmazott a tárcavezető.

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

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Összesen 13 komment

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nyafika
2026. július 12. 08:30
Figyeld: KAPHATNAK... többes szám, feltételes mód. Egyszeri BRÉemelés, jövőre meg rágjon küszöböt, aki éhezik.
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0
0
nyafika
2026. július 12. 08:27
Pedagyogyósok már megkapták mind a 0,4%-ot, PDSZ nem is tüntet azóta...
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1
0
NyBela-amegfigyelt
2026. július 12. 08:25
de miért nem igér ötvenet vagy százat,már igérni sem tud a szarosgatyás,pedofil,elmebeteg,alkoholista,kokainos buzi!
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4
0
ördöngös pepecselés
2026. július 12. 08:21
a lényeg, hogy ez a hazugság még fél évig nem bukik le
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4
0
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