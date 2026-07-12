Magyar Péter ígéri: még idén 25 százalékos béremelést kaphatnak a szociális dolgozók

A Tisza Párt elnöke a felhasználók kérdéseire válaszolva a párt korábbi választási ígéreit is érintette – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.

A Tisza a kampányban többször is béremelést ígért a szociális szférában dolgozóknak, Magyar Péter miniszterelnök pedig korábban azt mondta, hogy kormányra kerülésük esetén azonnali bérrendezést kezdenének.