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kormány kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete világgazdaság munkaszüneti nap

Nem várnak a kormányra, aláírásgyűjtésbe kezdett egy szakszervezet: háromnapos ünneppé válhat a karácsony Magyarországon

2026. július 15. 18:51

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szeptember 11-ig gyűjtheti az aláírásokat. A szervezet elnöke szerint nem érintené negatívan a boltokat, ha szenteste munkaszüneti nappá válna.

2026. július 15. 18:51
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Bár a Tisza-kormány is hajlik rá, hivatalosan nem született még döntés arról, hogy december 24-e munkaszüneti nappá váljon. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) viszont már nem is vár tovább és aláírásgyűjtésbe kezdtek. Szeptember 11-ig kell összegyűjteniük a szükséges szignókat, hogy továbbmehessen a kezdeményezésük. Karsai Zoltán, a KASZ elnöke a Világgazdaságnak elmondta, nem tudtak már tovább várni a kérdésben az új kormány válaszára sem. Szerinte az aláírásgyűjtéssel a kereskedőket sem igazán lephették meg, és szerinte attól sem kell tartani, hogy a december 24-i zárva tartás nagyot ütne a bolti forgalmon.

A háromnapos karácsony ugyanis már előre felpörgethetné a forgalmat, hiszen a vásárlók még tudatosabban készülhetnének fel az ünnepekre. 

December 24 hivatalosan nem számít munkaszüneti napnak, viszont több nagy áruházlánc és bolt is úgy döntött az elmúlt években, hogy dolgozói érdekében bezár. Akiknek viszont mindenképp dolgozniuk kell, azok esetében a KASZ legalább azt szeretné elérni, hogy dupla bért kaphassanak arra a napra. 

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Karsai Zoltán egyébként azt is elárulta a lapnak, hogy bár ők is tudnak arról, hogy a kormány szintén tervezi az új munkaszüneti nap bevezetését, hiába fordultak a kabinethez háromszor is, egyszer sem hallgatták meg őket. Hozzátette: ezért nem vártak tovább és indították el az aláírásgyűjtést. Összesen kétszázezer aláírást kell összeszedniük, hogy népszavazásra bocsáthassák a kérdést. 

A KASZ elnöke szerint fontos hangsúlyozni, hogy a szoros határidők és jogszabályi megkötések miatt még a sikeres aláírásgyűjtés sem garancia arra, hogy azt követően még idén megrendezzék a népszavazást. Más szóval ez azt jelenti, hogy a gyűjtés eredményétől függetlenül idén még nem biztos, hogy munkaszüneti nap lesz december 24-e. Ez esetben 2027-ben lehet – feltételesen – arra számítani, hogy népszavazás útján váljon munkaszüneti nappá december 24-e, és így háromnapos boltzár lépjen életbe karácsonykor.

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
ok-ok-123
2026. július 15. 19:49
"Irgum-burgum 2026. július 15. 19:27 Vallási ünnepnek nem lenne szabad kötelező munkaszüneti napnak lennie egy szekuláris országban. Aki vallási ünnepet tart, vegyen ki táppénzt vagy szabadságot, de ne legyen kényszer a nemlétező lények tiszteletének a kultusza." A mai történettudomány és a biblikus kutatások egyöntetűen megerősítik, hogy Jézus valós történelmi személy volt. És nem csinált senkinek semmi rosszat. Éppen ellenkezőleg. Lehet, hogy számodra a város, falu, mező, erdő fái csupaszok télen, de attól még a gyökerek mélyen a földben vannak. A karácsony nem légből kapott kényszer, hanem egy olyan hagyomány oszlopa, ami évszázadok óta melegen tartja a szíveket a leghidegebb teleken is. Nem kell hinni a mesékben ahhoz, hogy lásd: az ünnep összekovácsolja az embereket. Akinek ez kényszer, az talán rossz helyen keresi az otthon melegét.
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1
0
ok-ok-123
2026. július 15. 19:38
Itt Szentestén és Szilveszter napján délután 1-ig, vagy legkesőbb 2-ig nyitva tartanak a boltok és áruházak. Mindig úgy volt és mindenkinek megfelel.
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1
0
Irgum-burgum
2026. július 15. 19:27
Vallási ünnepnek nem lenne szabad kötelező munkaszüneti napnak lennie egy szekuláris országban. Aki vallási ünnepet tart, vegyen ki táppénzt vagy szabadságot, de ne legyen kényszer a nemlétező lények tiszteletének a kultusza.
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1
5
lefitymalt-gazkamrazsido
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2026. július 15. 19:08 Szerkesztve
a ZSIDÓkeresztény magyarországon , a názáreti jézus születése napján is dolgozni kell a gój rabszolgágknak a FIDESZ szerint a horogkeresztény Magyarországról viszont ki lesznek rugdosva mint a mcsakát szarni hogy többé le se esnek
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1
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