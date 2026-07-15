Nem várnak a kormányra, aláírásgyűjtésbe kezdett egy szakszervezet: háromnapos ünneppé válhat a karácsony Magyarországon

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A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szeptember 11-ig gyűjtheti az aláírásokat. A szervezet elnöke szerint nem érintené negatívan a boltokat, ha szenteste munkaszüneti nappá válna.
Bár a Tisza-kormány is hajlik rá, hivatalosan nem született még döntés arról, hogy december 24-e munkaszüneti nappá váljon. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) viszont már nem is vár tovább és aláírásgyűjtésbe kezdtek. Szeptember 11-ig kell összegyűjteniük a szükséges szignókat, hogy továbbmehessen a kezdeményezésük. Karsai Zoltán, a KASZ elnöke a Világgazdaságnak elmondta, nem tudtak már tovább várni a kérdésben az új kormány válaszára sem. Szerinte az aláírásgyűjtéssel a kereskedőket sem igazán lephették meg, és szerinte attól sem kell tartani, hogy a december 24-i zárva tartás nagyot ütne a bolti forgalmon.
A háromnapos karácsony ugyanis már előre felpörgethetné a forgalmat, hiszen a vásárlók még tudatosabban készülhetnének fel az ünnepekre.
December 24 hivatalosan nem számít munkaszüneti napnak, viszont több nagy áruházlánc és bolt is úgy döntött az elmúlt években, hogy dolgozói érdekében bezár. Akiknek viszont mindenképp dolgozniuk kell, azok esetében a KASZ legalább azt szeretné elérni, hogy dupla bért kaphassanak arra a napra.
Karsai Zoltán egyébként azt is elárulta a lapnak, hogy bár ők is tudnak arról, hogy a kormány szintén tervezi az új munkaszüneti nap bevezetését, hiába fordultak a kabinethez háromszor is, egyszer sem hallgatták meg őket. Hozzátette: ezért nem vártak tovább és indították el az aláírásgyűjtést. Összesen kétszázezer aláírást kell összeszedniük, hogy népszavazásra bocsáthassák a kérdést.
A KASZ elnöke szerint fontos hangsúlyozni, hogy a szoros határidők és jogszabályi megkötések miatt még a sikeres aláírásgyűjtés sem garancia arra, hogy azt követően még idén megrendezzék a népszavazást. Más szóval ez azt jelenti, hogy a gyűjtés eredményétől függetlenül idén még nem biztos, hogy munkaszüneti nap lesz december 24-e. Ez esetben 2027-ben lehet – feltételesen – arra számítani, hogy népszavazás útján váljon munkaszüneti nappá december 24-e, és így háromnapos boltzár lépjen életbe karácsonykor.
Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI