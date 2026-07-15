Nem várnak a kormányra, aláírásgyűjtésbe kezdett egy szakszervezet: háromnapos ünneppé válhat a karácsony Magyarországon

Bár a Tisza-kormány is hajlik rá, hivatalosan nem született még döntés arról, hogy december 24-e munkaszüneti nappá váljon. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) viszont már nem is vár tovább és aláírásgyűjtésbe kezdtek. Szeptember 11-ig kell összegyűjteniük a szükséges szignókat, hogy továbbmehessen a kezdeményezésük. Karsai Zoltán, a KASZ elnöke a Világgazdaságnak elmondta, nem tudtak már tovább várni a kérdésben az új kormány válaszára sem. Szerinte az aláírásgyűjtéssel a kereskedőket sem igazán lephették meg, és szerinte attól sem kell tartani, hogy a december 24-i zárva tartás nagyot ütne a bolti forgalmon.

A háromnapos karácsony ugyanis már előre felpörgethetné a forgalmat, hiszen a vásárlók még tudatosabban készülhetnének fel az ünnepekre.

December 24 hivatalosan nem számít munkaszüneti napnak, viszont több nagy áruházlánc és bolt is úgy döntött az elmúlt években, hogy dolgozói érdekében bezár. Akiknek viszont mindenképp dolgozniuk kell, azok esetében a KASZ legalább azt szeretné elérni, hogy dupla bért kaphassanak arra a napra.