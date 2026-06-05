Egy dán építész Párizsban – de ki volt a zseni, akit élete fő műve ölt meg?

Nem véletlen, hogy amikor rendőrökről szóló filmeket készítenek, akkor a rázós esetek helyett nem azzal megy el a játékidő, ahogyan gondosan legépelik a vallomásokat. Ahogyan a nagy horderejű ügyeket leleplező oknyomozó újságírókról szóló thrillerekben is legfeljebb egy snitt erejéig láthatjuk, miként püfölik a klaviatúrát. Az Egy dán építész Párizsban viszont komoly hendikeppel indul, a főszereplőjének – ahogyan az a címből is kiderül – olyan szakmája van, ami nehezen vizualizálható izgalmasan, legalábbis ami a munkafolyamatot, és nem a kész produktumot illeti.

Egy dán építész Párizsban (Forrás: Mozinet)

Ha végigmegyünk a filmtörténeten, igazán nem is sikerült átütő erejű alkotást készíteni erről a hivatásról. Leszámítva A brutalistát, ami részben úgy oldotta meg ezt a manővert, hogy a konkrét szakma felcserélhető lett volna lényegében bármely más alkotótevékenységgel, a hangsúly ugyanis jóval magasabb érvényű és univerzálisabb kérdésekre tolódott át. Fontos szerepet kapott a tervezési fázis, de a fókusz azon volt, hogy Adrien Brody által alakított – a magyar származású építész, Marcel Breuer által inspirált – fikciós karakter miként zuhan össze lelkileg az önkifejezési vágya súlya alatt, és járja meg a poklok poklát, miközben foggal-körömmel ragaszkodik a víziójához.