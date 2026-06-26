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hőhullám Párizs Franciaország

Extrém hőhullám: szinte betiltják a köztéri alkoholfogyasztást Párizsban

2026. június 26. 13:50

A francia hatóságok bejelentették a nyilvános alkoholfogyasztás és -értékesítés tilalmát Párizsban, hogy enyhítsék a főváros kórházaira nehezedő nyomást a hőhullám idején.

2026. június 26. 13:50
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A párizsiak péntek déltől szombat reggel 7 óráig nem fogyaszthatnak alkoholt nyilvános helyen. Az intézkedések szombattól vasárnapig ugyanebben az időszakban lesznek érvényben – írja a BBC.

A Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban napok óta tikkasztó hőséget okozó hőség várhatóan keletebbre tolódik,

a német és a cseh időjárás-előrejelzések pedig szélsőséges időjárási körülményekre figyelmeztetnek. Németországban pénteken országszerte akár 40 Celsius-fok is lehet a hőmérséklet. Csehország nagy részén szélsőséges időjárási figyelmeztetés van érvényben. Olaszországban még nem érte el a csúcsot a hőmérséklet, hétfőn várhatóan meghaladja a 40 Celsius-fokot.

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Sébastien Lecornu francia miniszterelnök azt mondta, hogy a legmagasabbra emelik az egészségügyi riasztási szintet a kórházi személyzet bővítése és a veszélyeztetettek védelme érdekében. Patrice Faure párizsi rendőrfőnök a helyi médiának nyilatkozva azt mondta: „A kórházi létesítmények telítettségi pontjához közeledünk”.

Simon Stiell, az ENSZ klímaváltozásért felelős főbiztosa azt mondta: „Európa kegyetlen hőhulláma mindenhol magán viseli a klímaválság ujjlenyomatát”

és „a megújuló energiaforrásokra való gyorsabb átállást, az erdők védelmét és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképesség növelését” szorgalmazta.

A Franciaországban napok óta tartó rekordhőmérsékletek után a tisztviselők arra figyelmeztették az embereket, hogy változtassanak viselkedésükön. Stéphanie Rist egészségügyi miniszter szerint a fiatalok és az idősek számára egyaránt kockázatok vannak. Rist szerint „a fiatalokat is érintheti a szívroham”. A párizsi mentőszolgálatnál 24 óra alatt négyszer több szívrohamot észleltek a szokásosnál, mondta a miniszter, hangsúlyozva, hogy nincsenek megerősített adatok a hőhullámhoz kapcsolódó halálesetek számáról. Rist szerint mindenkinek hozzá kell igazítania a személyes tevékenységeit a magas hőmérséklethez: 

„Még ha fiatal és jó egészségnek örvendsz, és nincsenek rejtett egészségügyi problémáid, ez a hőség rád is hatással lesz.”

Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere szerint a halálozási arány emelkedik a fővárosban. „Nem szabad azt hinnünk, hogy sebezhetetlenek vagyunk” – mondta a francia televíziónak. „Különösen a fiatalokra gondolok... Tegnap este fél nyolc körül... száz vagy még több kocogót láttam az utcán. Őszintén szólva, ez felelőtlenség.” Figyelmeztetett: „Rendben van, ha kihagysz pár napot a testmozgásból”.

 

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Összesen 3 komment

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Csubszi
2026. június 26. 16:28
Nagy a szabadság. libsik!
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hannibal2
2026. június 26. 15:36
Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere szerint: „Tegnap este fél nyolc körül... száz vagy még több kocogót láttam az utcán." Valóban felelőtlenség. Még véletlen beleszaladnak egy észak-afrikai dikicsbe.
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Burdisgarage
2026. június 26. 14:56
Sharia!
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