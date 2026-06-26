Extrém hőhullám: szinte betiltják a köztéri alkoholfogyasztást Párizsban

és „a megújuló energiaforrásokra való gyorsabb átállást, az erdők védelmét és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképesség növelését” szorgalmazta.

A Franciaországban napok óta tartó rekordhőmérsékletek után a tisztviselők arra figyelmeztették az embereket, hogy változtassanak viselkedésükön. Stéphanie Rist egészségügyi miniszter szerint a fiatalok és az idősek számára egyaránt kockázatok vannak. Rist szerint „a fiatalokat is érintheti a szívroham”. A párizsi mentőszolgálatnál 24 óra alatt négyszer több szívrohamot észleltek a szokásosnál, mondta a miniszter, hangsúlyozva, hogy nincsenek megerősített adatok a hőhullámhoz kapcsolódó halálesetek számáról. Rist szerint mindenkinek hozzá kell igazítania a személyes tevékenységeit a magas hőmérséklethez: