A brutalista alapján a náciknál csak az amerikai protestánsok és katolikusok rosszabbak

Technikailag bravúros, de amúgy...

Van valami szuggesztív abban, ahogy Corbert meséli a történetet, Daniel Blumberg pedig szolgáltatja alá a kiválóan megkomponált, kimondottan hangulatos zenét. Részben ennek is köszönhető, hogy a 15 perces szünettel 3 órás és 35 perces A brutalista viszonylag könnyen csúszik. Ilyen hossz mellett lehetnek a nézőnek ellenérzései, de képek és technika terén kevés okunk lehet a panaszra, sőt

Adrien Brody legalább olyan szórakoztató, mikor magyarul káromkodik, mint mikor akcentussal, angolul teszi ugyanezt.

De a Farkaséhség óta lényegében Guy Pearce-t is örömmel nézem bármiben. A színészekkel így nem is lenne sok problémám, mással viszont azért akad. Az egyik az, hogy a szexjelenetek nemcsak kifejezetten feleslegesek, de kellemetlenek is. Hogy egy házaspár zokogva fekszik az ágyban, miközben a nő kiveri a férfinak, azon egy szocialista vagy Lars von Trier filmben nem is csodálkoznék, de ide valahogy nem annyira illett. Ráadásul tényleg örültem volna, ha kicsit többet megtudunk az egyébként meg zseninek beállított férfi tervezési folyamatáról. Ehelyett mégis fontosabb a kábítószer-függősége, hogy prostituálthoz jár, vagy hogy a katolikus feleség és a protestáns arisztokrata rossz.