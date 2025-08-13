Ft
08. 13.
szerda
Paks Zsitomir Konferencia-liga

Egy jármű miatt még a háborús hírekben is szerepelt a Paks ukrán ellenfele

2025. augusztus 13. 21:39

Az oroszok ellen harcoló tüzérségi egységet lepett meg egy nem mindennapi ajándékkal az újgazdag Polisszja Zsitomir.

2025. augusztus 13. 21:39
null

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a Konferencia-liga odavágóján a Paksot sajnos tönkreverő Polisszja Zsitomir csapata legutóbbi ukrán bajnokija előtt egy nem mindennapi „adományt” adott át jelképesen. 

A Zsitomir ugyanis a Oroszország elleni háborúban harcoló 26. tüzérdandárt támogatja nyilvánosan, és ennek keretében egy különleges harci járművet adott át a Roman Dashkevics tábornok nevét viselő egységnek. Hogy pontosan mit, azt nem is tudni, hiszen ez hadi titoknak minősül, a jelképes adományt mindenesetre Volodimir Olekszandrovics Ruszinov ezredes vette át. A lap megjegyzi, a fotókon és az eseményről közzétett videóban láthatjuk a Polisszja Zsitomir labdarúgóit is, vállukon az ukrán zászlóval.

A paksiak vezetőedzője, Bognár György – aki már az idegenbeli vereséget követően sem próbálta szépíteni a tényeket – mindenesetre a csütörtöki Kl-visszavágót megelőzően úgy fogalmazott, ha nem is sikerül ledolgozniuk a tetemes hátrányt, a céljuk akkor is az, hogy legalább győzelemmel, emelt fővel jöjjenek le a pályáról, ami komoly feladat. 

Eközben másik Konferencialiga-csapatunk, a Stockholmban lényegesen jobban helytálló ETO FC Győr vezetőedzője, Borbély Balázs leszögezte, hisz benne, hogy az első meccsen összeszedett egygólos hátrány hazai környezetben nem ledolgozhatatlan - még úgy is, hogy egy másik váratlan ellenféllel, a gyepszőnyeg gombás fertőzésével is meg kell majd küzdeniük. A játéktér lényegesen leromlott állapotáról Borbély azt mondta, 

olyan, amilyen: mindkét csapatnak ugyanolyan lesz. Alkalmazkodnunk kell hozzá. Egy nap alatt nem tudom megváltoztatni a játékstílusunkat, és nem is akarom."

Mindkét magyar érdekeltségű Konferencialiga-visszavágó csütörtök este 19 órakor kezdődik, a Paks–Zsitomir összecsapást az M4 Sport+/Duna World, míg a Győr–AIK mérkőzést az M4 Sport közvetíti élőben. 

(Nyitókép: Facebook/ФК Полісся Житомир)

