építkezés szijjártó péter magyarország atomerőmű beton paks

Rekordsebesség Pakson: Szijjártó Péter bejelentette a nagy hírt (VIDEÓ)

2025. december 13. 08:02

A külügyminiszter szerint az amerikai és európai szankciók hiánya szabad utat nyitott, így magyar cégek részvételével, 133 tonna vas beépítésével épülhet a rezsicsökkentés új bástyája.

2025. december 13. 08:02
null

A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű-bővítésen, s ezzel idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbeton-szerkezet építése a helyszínen – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is rámutatott, hogy 

a paksi atomerőmű két új blokkjának építése a hosszú távú garanciája Magyarország hosszú távú energiabiztonságának és a rezsicsökkentés védelmének.

„Most egy olyan helyzet alakult ki, hogy sem amerikai, sem európai szankciók nincsenek a paksi atomerőmű-építés kapcsán. Minden magyar hatósági engedélyt megkaptunk, így most fel tudtuk gyorsítani az építkezést” – hangsúlyozta.

„Február 5-én kerül majd az első beton a földbe, és ennek az előkészítő munkálatai gyorsabban haladnak, mint korábban terveztük, így az első betonöntéshez szükséges vasbeton-szerkezet építését nem januárban, hanem már ma el tudtuk kezdeni” – jelentette be.

„Ez a vasbeton-szerkezet jelenti az előfeltételeit annak, hogy az első beton le tud kerülni a földbe. 

A következő napokban és hetekben összesen 133 tonna vas beépítésére kerül sor” 

– tette hozzá.

Sok magyar vállalat is meg tud erősödni

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy mindezek gyártását és előszerelését magyar vállalkozások végezték el, tehát a paksi atomerőmű építése révén sok magyar vállalat is meg tud erősödni, nem is beszélve az egész gazdaságról.

„Már a saját betonüzem is elkezdte a működését az atomerőmű területén belül. Itt azt a speciális betont állítják elő, amely szükséges magának az atomerőműnek az építéséhez” – tudatta.

„Tehát 

az építkezést fel tudtuk gyorsítani, most jóval a tervek előtt haladunk, 

és a januárra tervezett munkát, vagyis az első beton vasbeton szerkezetének építését a mai napon elkezdjük” – összegzett.

A miniszter vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:

(MTI)

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

