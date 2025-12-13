Rekordsebesség Pakson: Szijjártó Péter bejelentette a nagy hírt (VIDEÓ)

A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű-bővítésen, s ezzel idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbeton-szerkezet építése a helyszínen – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is rámutatott, hogy