Előkerült Bajnai Gordon – itt az újabb jel, hogy Magyar Péterrel a 2010 előtti baloldali világ térne vissza

Minden választás előtt menetrendszerűen felbukkan a „brutális” megszorításairól elhíresült Bajnai Gordon, hogy támogatásáról biztosítsa az aktuális baloldali miniszterelnök-jelöltet. Így volt ez a 2022-es választás előtt is – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, hogy 2021 szeptemberében – amikor még Karácsony Gergely tűnt esélyesebbnek – Bajnai Gordon úgy fogalmazott: történelmi jelentőségű a 2022-es országgyűlési választás, „vagy Orbán megy és mi, magyarok maradunk Európában – vagy Orbán marad, és általa az ország megindul vissza, keletre”, a volt kormányfő azzal folytatta: „hideg logika, racionális elemzés alapján jutottam oda, hogy a szükséges többség megteremtésére, a jövő áprilisi győzelem kivívására legalkalmasabbnak Karácsony Gergelyt tartom”.