megszorítások bajnai gordon Tisza Párt magyar péter támogatás karácsony gergely gyurcsány ferenc választás

Előkerült Bajnai Gordon – itt az újabb jel, hogy Magyar Péterrel a 2010 előtti baloldali világ térne vissza

2026. január 02. 13:31

Az elemző emlékeztetett, hogy Bajnai Gordon Gyurcsány Ferencet váltotta a miniszterelnöki székben 2009-ben és brutális megszorításokat hajtott végre.

2026. január 02. 13:31
null

Minden választás előtt menetrendszerűen felbukkan a „brutális” megszorításairól elhíresült Bajnai Gordon, hogy támogatásáról biztosítsa az aktuális baloldali miniszterelnök-jelöltet. Így volt ez a 2022-es választás előtt is – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, hogy 2021 szeptemberében – amikor még Karácsony Gergely tűnt esélyesebbnek – Bajnai Gordon úgy fogalmazott: történelmi jelentőségű a 2022-es országgyűlési választás, „vagy Orbán megy és mi, magyarok maradunk Európában – vagy Orbán marad, és általa az ország megindul vissza, keletre”, a volt kormányfő azzal folytatta: „hideg logika, racionális elemzés alapján jutottam oda, hogy a szükséges többség megteremtésére, a jövő áprilisi győzelem kivívására legalkalmasabbnak Karácsony Gergelyt tartom”.

Emlékezetes, hogy miután Karácsony Gergelyt „elütötte a villamos” és Márki-Zay Péter lett a baloldal miniszterelnök-jelöltje, 2022 januárjában Londonban tárgyaltak több órán keresztül Bajnai Gordonnal, amiről közös fotót is kitettek. 

Bajnai Gordon Márki-Zay Pétert is támogatta, a körülötte lévő hálózat pedig dollármilliókat intézett a baloldal kampányának külföldről”

– idézte fel Deák.

Menetrendszerint megjelent az aktuális baloldali jelölt mögött Bajnai

Ezután felhívta arra a figyelmet, hogy nincs ez másként a 2026-os választás előtt sem. 

Már korábban is voltak arra utaló jelek, hogy Bajnai Gordon a Tisza mögött áll – például a Partizánban az egyik embere, Szigetvári Viktor vezette fel a Tisza jelöltbemutatását – de most Bajnai Gordon a HVG-nek adott interjút, amiben felmondta a Magyar Péter által is gyakran hangoztatott szólamokat, miszerint „a tét sokkal nagyobb, mint egy normális választáson”

Ugyan nem mondta ki szó szerint, de a mondataiból az köszön vissza, reménykedik Magyar Péter győzelmében”

 – hangsúlyozta az elemző.

Mint ismert, Bajnai Gordon Gyurcsány Ferencet váltotta a miniszterelnöki székben 2009-ben és brutális megszorításokat hajtott végre: 

  • csökkentette a nyugdíjat,
  • csökkentette a közszférában dolgozók bérét,
  • a félszuperbruttó bevezetésével megemelte a személyi jövedelemadót,
  • és általános értékalapú ingatlanadó bevezetését fogadtatta el az akkori parlament MSZP-SZDSZ-es többségével.

„Nem csoda, hogy most Magyar Péterrel szimpatizál, a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagjában is több olyan elem van, ami szimpatikus lehet Bajnai Gordonnak. Ez is egy újabb jele annak, hogy Magyar Péterrel a 2010 előtti világ térne vissza Magyarországon!” – zárta a gondolatait Deák Dániel.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

