Előkerült Bajnai Gordon – itt az újabb jel, hogy Magyar Péterrel a 2010 előtti baloldali világ térne vissza

Nagy Ervin nem véletlenül várta vissza: a HVG előhúzta a kalapból a baloldali megszorítóbajnokot
Újra színre lépett Bajnai Gordon, és természetesen azonnal szóba kerültek a hőn áhított megszorítások.
Az elemző emlékeztetett, hogy Bajnai Gordon Gyurcsány Ferencet váltotta a miniszterelnöki székben 2009-ben és brutális megszorításokat hajtott végre.
Minden választás előtt menetrendszerűen felbukkan a „brutális” megszorításairól elhíresült Bajnai Gordon, hogy támogatásáról biztosítsa az aktuális baloldali miniszterelnök-jelöltet. Így volt ez a 2022-es választás előtt is – írta közösségi oldalán Deák Dániel.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, hogy 2021 szeptemberében – amikor még Karácsony Gergely tűnt esélyesebbnek – Bajnai Gordon úgy fogalmazott: történelmi jelentőségű a 2022-es országgyűlési választás, „vagy Orbán megy és mi, magyarok maradunk Európában – vagy Orbán marad, és általa az ország megindul vissza, keletre”, a volt kormányfő azzal folytatta: „hideg logika, racionális elemzés alapján jutottam oda, hogy a szükséges többség megteremtésére, a jövő áprilisi győzelem kivívására legalkalmasabbnak Karácsony Gergelyt tartom”.
Emlékezetes, hogy miután Karácsony Gergelyt „elütötte a villamos” és Márki-Zay Péter lett a baloldal miniszterelnök-jelöltje, 2022 januárjában Londonban tárgyaltak több órán keresztül Bajnai Gordonnal, amiről közös fotót is kitettek.
Bajnai Gordon Márki-Zay Pétert is támogatta, a körülötte lévő hálózat pedig dollármilliókat intézett a baloldal kampányának külföldről”
– idézte fel Deák.
Ezt is ajánljuk a témában
Újra színre lépett Bajnai Gordon, és természetesen azonnal szóba kerültek a hőn áhított megszorítások.
Ezután felhívta arra a figyelmet, hogy nincs ez másként a 2026-os választás előtt sem.
Már korábban is voltak arra utaló jelek, hogy Bajnai Gordon a Tisza mögött áll – például a Partizánban az egyik embere, Szigetvári Viktor vezette fel a Tisza jelöltbemutatását – de most Bajnai Gordon a HVG-nek adott interjút, amiben felmondta a Magyar Péter által is gyakran hangoztatott szólamokat, miszerint „a tét sokkal nagyobb, mint egy normális választáson”.
Ugyan nem mondta ki szó szerint, de a mondataiból az köszön vissza, reménykedik Magyar Péter győzelmében”
– hangsúlyozta az elemző.
Mint ismert, Bajnai Gordon Gyurcsány Ferencet váltotta a miniszterelnöki székben 2009-ben és brutális megszorításokat hajtott végre:
„Nem csoda, hogy most Magyar Péterrel szimpatizál, a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagjában is több olyan elem van, ami szimpatikus lehet Bajnai Gordonnak. Ez is egy újabb jele annak, hogy Magyar Péterrel a 2010 előtti világ térne vissza Magyarországon!” – zárta a gondolatait Deák Dániel.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.