Lebuktak: 1300 milliárdos megszorítócsomagot készít elő a Tisza Párt, íme a részletek!

Eb- és macskaadó: évi 18 000 forint állatonként.

Elhagyott állatok után napi 8000 forintos tartásdíj és az állatorvosi költségek behajtása.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól

Digitális Munkavállalói Kártya (DMK) bevezetése a munkavégzés valós idejű megfigyelésére.

A lap szerint a Tisza Párt terve átfogóan radikális baloldali fordulatot jelentene. Az állam szerepét jelentősen növelné, a jövedelmeket és vagyonokat széles körben újraelosztaná, a közteherviselést drasztikusan átalakítaná, és a szociális szempontokat a piaci ösztönzők elé helyezné. A tervezett reformcsomag széles társadalmi rétegeket érintene, a középosztálytól a kisvállalkozásokon át a befektetőkig, miközben komoly kérdéseket vet fel a fenntarthatóság, a gazdasági növekedés és a versenyképesség szempontjából.

