Tisza Párt konvergenciaprogram ” dokumentum Magyar Péter

Lebuktak: 1300 milliárdos megszorítócsomagot készít elő a Tisza Párt, íme a részletek!

2025. november 25. 08:32

A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.

2025. november 25. 08:32
null

Az Index birtokába jutott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. A dokumentum az állam szerepének kiterjesztését, a jövedelmek és a vagyonok radikális újraelosztását, valamint a közteherviselés átfogó átrendezését javasolja – olvasható a cikkben.

A Tisza Párt tervezett megszorításai és adóemelései

Az írás átfogó, részletes szakpolitikai dossziéként készült, minden gazdasági területet feltérképez, és konkrét javaslatokkal zárja a fejezeteket. A terv több ponton radikális, ideológiai fordulatot vetít elő. Alább a részletek:

Személyi jövedelemadó és kedvezmények:

Progresszív SZJA-rendszer bevezetése: bruttó 416 ezer forint felett 22%, bruttó 1,25 millió forint felett 33% adókulcs.

Családi adókedvezmények csökkentése: a középső jövedelmi sávban 30%-kal, a felsőben 50%-kal.

Ekho adózási forma teljes eltörlése.

KATA szigorítása: kizárólag diákok és nyugdíjasok vehetnék igénybe.

Vagyon- és tőkejövedelmek adóztatása:

Évi 6,5%-os vagyonadó bevezetése 500 millió forint feletti összvagyonra (ingatlan, gépjármű, értékpapír, ékszer stb.).

Tőkejövedelmek (osztalék, árfolyamnyereség, ingatlaneladás, bérleti díj) progresszív adóztatása 20%, 30% és 40%-os kulcsokkal.

Ingatlan bérbeadásra ezért 20%, ingatlaneladásra 40% adó kivetése.

Új „szolidaritási járulékok” kivetése a munkáltatókra és a magánszemélyekre (nyugdíjjárulék: 3–8%, egészségügyi járulék: 6–8%).

Vállalati adóterhek:

Társasági adó (TAO) progresszívvé tétele: KKV-k 13,5–18%, nagyvállalatok 21,5%, multik 25% (a jelenlegi egységes 9% helyett).

KIVA szűkítése: csak mikrovállalkozásoknak (max. 150 millió árbevétel, max. 10 fő).

Társasági adókedvezmények többségének megszüntetése, a fejlesztési adókedvezmény visszavágása.

Fogyasztási adók (ÁFA és jövedéki adók):

Általános forgalmi adó (ÁFA) kulcsának 32%-ra emelése az autókra, alkoholra, dohánytermékekre.

Alkohol- és dohánytermékek 32%-os ÁFÁ-ja, kiegészítve új különadókkal.

Kisállat-termékekre (eledelek, alom) kivetett extra 4%-os adó.

Társadalombiztosítás és ellátórendszer:

Állami TB-rendszer privatizációja, kötelező magán-nyugdíjpénztári és biztosítói rendszer (várhatóan magasabb díjakkal).

GYED megszüntetése.

Gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának megszüntetése.

Életmód-alapú „bonus–malus” rendszer bevezetése az egészségügyi díjaknál.

20%-os özvegyi nyugdíjadó bevezetése.

Egészségbiztosítási kötvények utáni 20%-os öröklési adó.

Egyéb terhek és adminisztráció:

Eb- és macskaadó: évi 18 000 forint állatonként.

Elhagyott állatok után napi 8000 forintos tartásdíj és az állatorvosi költségek behajtása.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól

Digitális Munkavállalói Kártya (DMK) bevezetése a munkavégzés valós idejű megfigyelésére.

A lap szerint a Tisza Párt terve átfogóan radikális baloldali fordulatot jelentene. Az állam szerepét jelentősen növelné, a jövedelmeket és vagyonokat széles körben újraelosztaná, a közteherviselést drasztikusan átalakítaná, és a szociális szempontokat a piaci ösztönzők elé helyezné. A tervezett reformcsomag széles társadalmi rétegeket érintene, a középosztálytól a kisvállalkozásokon át a befektetőkig, miközben komoly kérdéseket vet fel a fenntarthatóság, a gazdasági növekedés és a versenyképesség szempontjából.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

