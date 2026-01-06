Viszik a boltokból Nicolás Maduro elfogáskor viselt tréningruháját, mint a cukrot

Nagy-Britannia üres szavakkal oktatja az Egyesült Államokat Venezuela kapcsán
Yvette Cooper brit külügyminiszter elmondta a nagy semmit, csatlakozva az uniós nyilatkozatokhoz.
A Nike Tech márkájú tréningruha iránti kereslet jelentősen megugrott, miután ebben fogták el a diktátort.
Az Al Arabiya arról ír, hogy „a ruhadarabok szerelmeseit” is meghódította Nicolás Maduro venezuelai államfő elfogása, mivel a politikus által viselt Nike Tech márkájú tréningruha iránti kereslet jelentősen megugrott.
A melegítő ára 240-270 dollár (mintegy 80-90 ezer forint) környékén mozog.
Az Index hangsúlyozza: több online kiskereskedőnél ugrott meg a Nike Tech márkájú tréningruha iránti kereslet, miután egy Donald Trump által megosztott fotó szerint
ebben az árucikkben fogták el az amerikai erők Nicolás Maduro venezuelai államfőt, aki ekkor már bilincsben volt.
Mint kiderült, a tisztviselőt az ágyából rángatták ki, ezért volt hétköznapi öltözetben.
Emlékeztetnek: Donald Trump amerikai elnök szombat hajnalban jelentette be, hogy az Egyesült Államok „nagy léptékű csapást” hajtott végre Venezuela ellen, és elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét, majd mindkettőjüket elszállították az országból.
A történtek megosztották a világ vezetőit:
Spanyolország közvetítőnek ajánlkozott, az Európai Unió pedig másokkal együtt önmérsékletre szólította fel az érintetteket a Caracas elleni szombati amerikai csapásokat követően. Oroszország és Venezuela szövetségesei viszont elítélték a katonai akciót.
Az Index megemlíti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még 2025 novemberében az ATV Mérleg című műsorában adott interjút Rónai Egonnak. A beszélgetés közben a kormányfő egy lapra rajzolgatott, amelyről előbb egy fényképet, majd egy videót is közzétettek a miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán.
A történet itt még nem ért véget, írják.
Orbán Viktor rajzait már bárki magán viselheti, ugyanis a Digitális Polgári Körök hivatalos webshopjában rendelhető a miniszterelnök firkálásával ellátott póló és pulóver
is, tudjuk meg.
Nem tért vissza a neokon Amerika, de a világ kicsit jobb hely lett Maduro nélkül. Veszprémy László Bernát írása.
Nyitókép forrása: AFP