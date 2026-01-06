Viszik a boltokból Nicolás Maduro elfogáskor viselt tréningruháját, mint a cukrot

Az Al Arabiya arról ír, hogy „a ruhadarabok szerelmeseit” is meghódította Nicolás Maduro venezuelai államfő elfogása, mivel a politikus által viselt Nike Tech márkájú tréningruha iránti kereslet jelentősen megugrott.

A melegítő ára 240-270 dollár (mintegy 80-90 ezer forint) környékén mozog.

Az Index hangsúlyozza: több online kiskereskedőnél ugrott meg a Nike Tech márkájú tréningruha iránti kereslet, miután egy Donald Trump által megosztott fotó szerint