melegítő nicolás maduro nike tech egyesült államok donald trump

Viszik a boltokból Nicolás Maduro elfogáskor viselt tréningruháját, mint a cukrot

2026. január 06. 06:56

A Nike Tech márkájú tréningruha iránti kereslet jelentősen megugrott, miután ebben fogták el a diktátort.

2026. január 06. 06:56
null

Az Al Arabiya arról ír, hogy „a ruhadarabok szerelmeseit” is meghódította Nicolás Maduro venezuelai államfő elfogása, mivel a politikus által viselt Nike Tech márkájú tréningruha iránti kereslet jelentősen megugrott. 

A melegítő ára 240-270 dollár (mintegy 80-90 ezer forint) környékén mozog.

 Az Index hangsúlyozza: több online kiskereskedőnél ugrott meg a Nike Tech márkájú tréningruha iránti kereslet, miután egy Donald Trump által megosztott fotó szerint 

ebben az árucikkben fogták el az amerikai erők Nicolás Maduro venezuelai államfőt, aki ekkor már bilincsben volt.

Mint kiderült, a tisztviselőt az ágyából rángatták ki, ezért volt hétköznapi öltözetben.

Emlékeztetnek: Donald Trump amerikai elnök szombat hajnalban jelentette be, hogy az Egyesült Államok „nagy léptékű csapást” hajtott végre Venezuela ellen, és elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét, majd mindkettőjüket elszállították az országból. 

A történtek megosztották a világ vezetőit:

 Spanyolország közvetítőnek ajánlkozott, az Európai Unió pedig másokkal együtt önmérsékletre szólította fel az érintetteket a Caracas elleni szombati amerikai csapásokat követően. Oroszország és Venezuela szövetségesei viszont elítélték a katonai akciót.

Az Index megemlíti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még 2025 novemberében az ATV Mérleg című műsorában adott interjút Rónai Egonnak. A beszélgetés közben a kormányfő egy lapra rajzolgatott, amelyről előbb egy fényképet, majd egy videót is közzétettek a miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán. 

A történet itt még nem ért véget, írják. 

Orbán Viktor rajzait már bárki magán viselheti, ugyanis a Digitális Polgári Körök hivatalos webshopjában rendelhető a miniszterelnök firkálásával ellátott póló és pulóver

 is, tudjuk meg.

Nyitókép forrása: AFP

 

gullwing
2026. január 06. 09:46
a tisztviselőt az ágyából rángatták ki, ezért volt hétköznapi öltözetben. A proli tréningruhában aludt......
Búvár Kund
2026. január 06. 09:18
A Nike, ha jól tudom a negrók ruhája. Egy időben még vmi ideológiai tartalmat is pakoltak mögé. Mint itt nálunk a Londsdale volt egy időben szélsőjobbos körökben.
mindenOK
2026. január 06. 08:40
mindenből pénzt csinálnak........................
packó_
2026. január 06. 08:04
"Viszik a boltokból Nicolás Maduro elfogáskor viselt tréningruháját, mint a cukrot" Nem Mandiner, nem a Maduróét viszik, csak az ugyanolyan márkájú ruhákat.
