Minden szem az Egyesült Államokra szegeződik: Trump történelmi lépésre készül

A beruházás különlegessége, hogy több mint ötven év után ez lesz az első új olajfinomító az Egyesült Államokban. A projekt mögött Mukesh Ambani vállalata, a Reliance Industries áll, amely India legnagyobb magántulajdonú energetikai cége, és a világ egyik legnagyobb olajfinomítóját működteti az indiai Jamnagar városában.

Az új létesítmény Brownsville kikötőjében épül fel. Trump szerint az üzem több szempontból is kulcsszerepet játszik majd az amerikai energiastratégiában.

Az elnök hangsúlyozta:

erősíti az amerikai nemzetbiztonságot

növeli az energiafüggetlenséget

több milliárd dolláros gazdasági hatást hoz

és a „világ legtisztább olajfinomítója” lesz.

A finomító kizárólag amerikai palaolajat dolgoz majd fel, ami Trump szerint a világ egyik legtisztább nyersolaja. A projektet az America First Refining fejleszti, és egy húszéves megállapodás is született az amerikai palaolaj felvásárlásáról, feldolgozásáról és értékesítéséről.