03. 12.
csütörtök
bejelentés projekt Texas energiapiac egyesült államok donald trump

Minden szem az Egyesült Államokra szegeződik: Trump történelmi lépésre készül

2026. március 12. 06:42

Gigaberuházás jön Amerikában – ez a lépés teljesen átírhatja az olajpiacot.

2026. március 12. 06:42
null

Az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb energetikai beruházását jelentette be Donald Trump: egy indiai óriásvállalat több százmilliárd dolláros megállapodás keretében új olajfinomítót épít az országban. Az amerikai elnök szerint a projekt nemcsak gazdasági, hanem stratégiai jelentőségű is, és új szintre emelheti az amerikai energiafüggetlenséget.

Trump a Truth Social felületén jelentette be a hírt, ahol úgy fogalmazott:
 

Ez egy történelmi, 300 milliárd dolláros üzlet – az Egyesült Államok történetének legnagyobbja.”

A beruházás különlegessége, hogy több mint ötven év után ez lesz az első új olajfinomító az Egyesült Államokban. A projekt mögött Mukesh Ambani vállalata, a Reliance Industries áll, amely India legnagyobb magántulajdonú energetikai cége, és a világ egyik legnagyobb olajfinomítóját működteti az indiai Jamnagar városában.

Az új létesítmény Brownsville kikötőjében épül fel. Trump szerint az üzem több szempontból is kulcsszerepet játszik majd az amerikai energiastratégiában.

Az elnök hangsúlyozta:

  • erősíti az amerikai nemzetbiztonságot
  • növeli az energiafüggetlenséget
  • több milliárd dolláros gazdasági hatást hoz
  • és a „világ legtisztább olajfinomítója” lesz. 

A finomító kizárólag amerikai palaolajat dolgoz majd fel, ami Trump szerint a világ egyik legtisztább nyersolaja. A projektet az America First Refining fejleszti, és egy húszéves megállapodás is született az amerikai palaolaj felvásárlásáról, feldolgozásáról és értékesítéséről.

A tervek szerint a finomító 1,2 milliárd hordó amerikai könnyű palaolajat dolgoz fel, mintegy 125 milliárd dollár értékben és 50 milliárd gallon finomított üzemanyagot állít elő körülbelül 175 milliárd dollár értékben. A projekt egyik fő oka, hogy az Egyesült Államokban hatalmas mennyiségű palaolajat termelnek ki, miközben a feldolgozókapacitás nem nőtt ugyanilyen gyorsan.

Az elnök idén már több lépést tett az olajszektor megerősítésére, többek között azzal, hogy az Egyesült Államok befolyását növelte a venezuelai energiaszektor felett.

A háttérben az is áll, hogy a globális olajpiac rendkívül feszült: 

a közel-keleti konfliktusok miatt az olaj ára a közelmúltban megközelítette a 120 dollárt hordónként, ami új lendületet adhat az amerikai palaolaj-iparnak.

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Hobby024
2026. március 12. 07:45
europész: Soha nem voltam tiszás és soha nem is leszek az. Elég a fél évvel ezelőtti kommentjeimet elolvasni. De nem vagyok agymosott, kritikátlan hülye. Már a gázai népírtásról is megvolt a véleményem, de ami most történik az ország érdekeivel szembe megy. Minden fideszes Putyin legnagyobb pártolója volt. Egy évvel ezelőtt megmondtam, hogyan változtatja meg ezt a propaganda. Nincs 2hete, hogy minden azzal volt tele, hogy a vezetéken érkető olcsó orosz gázt nem tudja kiváltani semmi. Nézd már meg, hogy most min örömködtök!
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. március 12. 07:38
ERGIT: "Eddig olyan drága volt az USA palaolaj, hogy ők is sok importra kényszerültek, de hogy most az EU-ba nem megy olcsó orosz olaj, meg a Hormuszi szoros is lezárult, most már a palaolaj olcsóvá vált..." Tudod miért drága a palaolaj és palagáz? Azért mert kurva drága a kitermelése! Ha vége lesz a háborúnak akkor is tengeri útvonalon szállítják majd. És azt a leghülyébbek is beláthatják, hogy sokkal drágább, mint a vezetékes szállítás.
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. március 12. 07:27
Érvelj paraszt! A BRENT ára 100és 120 dollár között mozog.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 12. 07:26
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!