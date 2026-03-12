Minden szem az Egyesült Államokra szegeződik: Trump történelmi lépésre készül

Igen, Trump megcsinálja: totálisan átrajzolja az egész világ energiatérképét
Venezuelától Iránig felforgatta a világot.
Gigaberuházás jön Amerikában – ez a lépés teljesen átírhatja az olajpiacot.
Az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb energetikai beruházását jelentette be Donald Trump: egy indiai óriásvállalat több százmilliárd dolláros megállapodás keretében új olajfinomítót épít az országban. Az amerikai elnök szerint a projekt nemcsak gazdasági, hanem stratégiai jelentőségű is, és új szintre emelheti az amerikai energiafüggetlenséget.
Ezt is ajánljuk a témában
Venezuelától Iránig felforgatta a világot.
Trump a Truth Social felületén jelentette be a hírt, ahol úgy fogalmazott:
Ez egy történelmi, 300 milliárd dolláros üzlet – az Egyesült Államok történetének legnagyobbja.”
A beruházás különlegessége, hogy több mint ötven év után ez lesz az első új olajfinomító az Egyesült Államokban. A projekt mögött Mukesh Ambani vállalata, a Reliance Industries áll, amely India legnagyobb magántulajdonú energetikai cége, és a világ egyik legnagyobb olajfinomítóját működteti az indiai Jamnagar városában.
Az új létesítmény Brownsville kikötőjében épül fel. Trump szerint az üzem több szempontból is kulcsszerepet játszik majd az amerikai energiastratégiában.
Az elnök hangsúlyozta:
A finomító kizárólag amerikai palaolajat dolgoz majd fel, ami Trump szerint a világ egyik legtisztább nyersolaja. A projektet az America First Refining fejleszti, és egy húszéves megállapodás is született az amerikai palaolaj felvásárlásáról, feldolgozásáról és értékesítéséről.
Ezt is ajánljuk a témában
Sajtóinformációk szerint Kirill Dmitrijev szombaton Miamiba utazik.
A tervek szerint a finomító 1,2 milliárd hordó amerikai könnyű palaolajat dolgoz fel, mintegy 125 milliárd dollár értékben és 50 milliárd gallon finomított üzemanyagot állít elő körülbelül 175 milliárd dollár értékben. A projekt egyik fő oka, hogy az Egyesült Államokban hatalmas mennyiségű palaolajat termelnek ki, miközben a feldolgozókapacitás nem nőtt ugyanilyen gyorsan.
Az elnök idén már több lépést tett az olajszektor megerősítésére, többek között azzal, hogy az Egyesült Államok befolyását növelte a venezuelai energiaszektor felett.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha igaz az aláaknásítás híre, nemcsak a háború, hanem a világgazdaság is új szakaszba léphet.
A háttérben az is áll, hogy a globális olajpiac rendkívül feszült:
a közel-keleti konfliktusok miatt az olaj ára a közelmúltban megközelítette a 120 dollárt hordónként, ami új lendületet adhat az amerikai palaolaj-iparnak.
Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP