Hormuzi-szoros: ha ez igaz, a globális energiapiac példátlan sokk elé nézhet

Az olaj ára a közel 120 dolláros szintről ugyan 90 dollár környékére esett vissza, de a magas energiaárak már most is komoly következményekkel járnak:

Bangladesben egyetemeket zártak be,

Pakisztán és a Fülöp-szigetek négynapos munkahetet jelentett be,

az IMF vezetője, Kristalina Georgieva pedig arról beszélt, hogy 2026-ban minden 10 százalékos energiaár-emelkedés közel fél százalékkal növelheti a globális inflációt.

Ez azért fontos, mert a Hormuzi-szoros aláaknásítása után a piac nem pusztán az aznapi katonai híreket fogja árazni, hanem azt is, hogy mennyire elhúzódó a válság. Ha a háború napok helyett hetekig vagy hónapokig tart, akkor a szállítások akadozása, a biztosítási költségek emelkedése és a regionális bizonytalanság nem átmeneti sokk, hanem tartós nyomás lesz.

Irán a lezárással vagy az érdemi zavarokkal saját exportját is veszélybe sodorja. A Hormuzi-szoroson áthaladó teljes forgalomból ugyanis Irán is jelentős részesedéssel bír. Mégis úgy tűnik, Teherán rövid távon hajlandó vállalni ezt az önsorsrontó logikát, ha ezzel nagyobb nyomást gyakorolhat ellenfeleire. Egy névtelen iráni tisztségviselő úgy fogalmazott, hogy Irán kezében van „a globális olajár csavarja”, és addig folytatják a harcot, amíg Trump vereséget nem hirdet.

Ez ugyan nem azt jelenti, hogy Irán hosszú távon kényelmes helyzetben lenne, de azt igen, hogy a rezsim a saját gazdaságát is hajlandó lehet beáldozni a stratégiai nyomásgyakorlás érdekében.

Mi következhet, ha a hír igaz?

A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy ha a Hormuzi-szoros aláaknásításáról szóló hír igaz, akkor először nem a látványos nagy áttörés, hanem a bizonytalanság további mélyülése jön. A hajóforgalom még tovább eshet, az amerikaiak fokozhatják a tengeri és part menti csapásokat, a biztosítók és szállítmányozók pedig még óvatosabbá válhatnak.

A második lépés az lehet, hogy Washington kénytelen lesz eldönteni, marad-e a célzott megsemmisítő akcióknál, vagy ténylegesen bevezeti a katonai kíséretet a szorosban.

Az látszik, hogy a jelenlegi helyzetben még a világ legerősebb haditengerészete sem tudja egyetlen bejelentéssel visszaadni a piac nyugalmát. A harmadik következmény az, hogy a válság súlypontja részben Ázsiába tevődik át. Kína, India, Japán és Dél-Korea nem azért kerül különösen nehéz helyzetbe, mert részt vesznek a háborúban, hanem azért, mert a Hormuzi-szoroson keresztül fut az energiaszükségletük jelentős része.

Még Kína sem tudta kivonni magát a kockázat alól, pedig Iránnal politikailag közelebb áll egymáshoz, mint a legtöbb nyugati hatalom.

A végső kérdés így nem pusztán az, hogy Irán képes-e aknákat telepíteni a Hormuzi-szorosba, hanem az, hogy az Egyesült Államok képes-e úgy visszanyitni a világ egyik legfontosabb energiaszorosát, hogy közben ne sodródjon bele egy még nagyobb és még drágább háborúba.

