03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború békefeltétel irán béke trump

Most fogja hanyatt vetni magát Trump: Irán nem egy, hanem rögtön három feltételt szabott a konfliktus kulcskérdésében

2026. március 11. 11:47

Három feltételt szabott Teherán Washington számára a béketárgyalások elindulásához.

2026. március 11. 11:47
null

Három feltételt szabott Teherán Washington számára a tárgyalások újraindításához – számolt be a fejleményekről a libanoni Al Mayadeen televízió információira hivatkozva a RIA Novosztyi.

A csatorna iráni tudósítójára hivatkozva azt közölte, hogy Irán garanciát követel arra, hogy a háború nem újul ki, emellett ragaszkodik a teljes nukleáris üzemanyagciklushoz való jog elismeréséhez, valamint kártérítést is kér a konfliktus okozta károk miatt.

Tel-Aviv viszont korábban azt közölte, hogy a hadműveletek célja megakadályozni, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson.

Washington ezzel párhuzamosan azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti az iráni katonai erőket, és a lakosságot pedig a jelenlegi rendszer megdöntésére szólította fel. Teherán azonban hangsúlyozta: 

készen áll az önvédelemre, és a jelenlegi körülmények között nem lát okot a tárgyalások újraindítására.

A napokban az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette, hogy új szintre emeli az amerikai és izraeli célpontok elleni támadásokat.

Az iráni légierő és űrerők parancsnoka, Madzsid Muszavi azt is jelezte, hogy Irán a jövőben már nem alkalmaz olyan fegyvereket, amelyek robbanófejének tömege egy tonnánál kisebb. A bejelentés szerint ezzel a lépéssel az iráni hadsereg tovább kívánja növelni a támadások erejét és hatékonyságát a folyamatban lévő konfliktusban.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. március 11. 14:20
bölcs dolog a katonailag gyengébb féltől, a kártérítést és a biztonsági garanciákat a békekötés feltételévé tenni mert garantálja, hogy a háború folytatódjon, nőjenek a veszteségek és még jó sokan meghaljanak az ukrán diktátor is ezt szokta alkalmazni
Válasz erre
3
0
akitiosz
2026. március 11. 14:04
Irán kérjen technikai segítséget Észak-Koreától aztán küldjön pár atombombát Izraelre! A nagyvilág nagyobb része és a történelem hálás lesz ezért. Amerika garanciája sokat nem ér. Ott 4-8 évente mindenképpen cserélődik a hatalom. No nem mintha a muzulmánok szava sokat érne.
Válasz erre
0
3
canadian-deplorable
2026. március 11. 13:41
Ezek technicolorban álmodoznak. A feltételeket nem a vesztes szabja meg. Az iráni Tousi TV szerint az új ayatollah, a régi fia, szintén súlyosan megsérült az első nap légitámadása közben, elveszítette az egyik lábát, és azóta is kómában van. Fogalma sincs mi történik körülötte, és hogy ő lett Irán vezetője. Iránt ma néhány iszlamista gazember vezeti, akik túlélték az első napot. Gyáván a kómában fetrengő Mojtaba mögé bújnak, és szétoszolva földalatti bunkerekből rendelkeznek Mojtaba nevében. A központi irányítás hiánya egyértelmű az egymásnak ellentmondó parancsokból, pl bejelentették, hogy hiba volt megtámadni a környező arab országokat, bocsánatot is kértek, de a támadások ugyanúgy folytatódnak. Irán "vezetői" teljesen fejvesztve pattognak és elveszítették a valóság érzetüket.
Válasz erre
0
3
Himiko
•••
2026. március 11. 13:26 Szerkesztve
A bejelentés, szokás szerint többről szól: .tiktok.com/@peacethroughdevelopment/video/7615488239222181121 .tiktok.com/@esad.eros8/photo/7615644849143844118 Az iráni nép majd megdönti a rendszert .tiktok.com/@distild/video/7615636086747860254 Az éjszaka Tel Aviv-ban .tiktok.com/@fatimah_ara4/video/7615322053905779984 Pár nappal korábban az éjszaka leple alatt ejtőernyősöket dobtak be, az Orosz hírszerzés jól dolgozott, Irán felkészülten várta őket: több, mint 150 fogoly. Erről nincs hír. Az amerikai külügyminiszter túsz zsarolásról beszél: .tiktok.com/@_ashbae/video/7615467072696405278 - Kínai magáncég ingyenesen közzétett videója: (szerintem: Kína nem kérkedik a sajtóban, de most így tudatta a világgal, hogy adhatott hírszerzési információkat) .tiktok.com/@marshalspring/video/7613074016651332865
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!