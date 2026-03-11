Most fogja hanyatt vetni magát Trump: Irán nem egy, hanem rögtön három feltételt szabott a konfliktus kulcskérdésében

Drónok zuhantak le a dubaji repülőtérnél, civil sérültek is vannak (VIDEÓ)
Tragikus vonalat lépett át a háborús eszkaláció.
Három feltételt szabott Teherán Washington számára a béketárgyalások elindulásához.
Három feltételt szabott Teherán Washington számára a tárgyalások újraindításához – számolt be a fejleményekről a libanoni Al Mayadeen televízió információira hivatkozva a RIA Novosztyi.
A csatorna iráni tudósítójára hivatkozva azt közölte, hogy Irán garanciát követel arra, hogy a háború nem újul ki, emellett ragaszkodik a teljes nukleáris üzemanyagciklushoz való jog elismeréséhez, valamint kártérítést is kér a konfliktus okozta károk miatt.
Tel-Aviv viszont korábban azt közölte, hogy a hadműveletek célja megakadályozni, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson.
Washington ezzel párhuzamosan azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti az iráni katonai erőket, és a lakosságot pedig a jelenlegi rendszer megdöntésére szólította fel. Teherán azonban hangsúlyozta:
készen áll az önvédelemre, és a jelenlegi körülmények között nem lát okot a tárgyalások újraindítására.
A napokban az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette, hogy új szintre emeli az amerikai és izraeli célpontok elleni támadásokat.
Az iráni légierő és űrerők parancsnoka, Madzsid Muszavi azt is jelezte, hogy Irán a jövőben már nem alkalmaz olyan fegyvereket, amelyek robbanófejének tömege egy tonnánál kisebb. A bejelentés szerint ezzel a lépéssel az iráni hadsereg tovább kívánja növelni a támadások erejét és hatékonyságát a folyamatban lévő konfliktusban.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
