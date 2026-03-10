Irán életveszélyes lépéssel tett keresztbe a globális energiapiacnak: Trump soha nem látott következményekkel fenyeget

Mindenki hálás lehet majd Trumpnak: váratlan lépéssel oldaná meg Amerika az energiaellátási krízist
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosban, amely a globális energiaellátás egyik legfontosabb tengeri útvonala. A lépésről két, az amerikai hírszerzési jelentéseket ismerő forrásra hivatkozva számolt be a CNN.
A források szerint az elmúlt napokban néhány tucat aknát helyeztek el a szorosban, de a helyzet gyorsan eszkalálódhat. Irán szükség esetén akár több száz aknát is telepíthetnek a vízi útvonalon.
A Hormuzi-szoroson naponta körülbelül 15 millió hordó nyersolaj és további 4,5 millió hordó finomított üzemanyag halad át, főként olyan exportőröktől, mint Irak és Kuvait, amelyeknek gyakorlatilag nincs alternatív szállítási útvonala.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Iszlám Forradalmi Gárda – amely az iráni haditengerészettel együtt gyakorlatilag ellenőrzi a szorost – korábban figyelmeztette a nemzetközi hajózást: minden áthaladó hajó támadás célpontjává válhat.
Az amerikai haditengerészet egyelőre nem kísért kereskedelmi hajókat a szoroson keresztül, de Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy az adminisztráció vizsgálja ennek lehetőségét.
Az elnök figyelmeztetett: ha az aknákat nem távolítják el haladéktalanul, Irán „soha nem látott mértékű katonai következményekkel” számolhat.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
