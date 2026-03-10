Ft
Irán életveszélyes lépéssel tett keresztbe a globális energiapiacnak: Trump soha nem látott következményekkel fenyeget

2026. március 10. 22:07

2026. március 10. 22:07
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosban, amely a globális energiaellátás egyik legfontosabb tengeri útvonala. A lépésről két, az amerikai hírszerzési jelentéseket ismerő forrásra hivatkozva számolt be a CNN.

A források szerint az elmúlt napokban néhány tucat aknát helyeztek el a szorosban, de a helyzet gyorsan eszkalálódhat. Irán szükség esetén akár több száz aknát is telepíthetnek a vízi útvonalon.

A Hormuzi-szoroson naponta körülbelül 15 millió hordó nyersolaj és további 4,5 millió hordó finomított üzemanyag halad át, főként olyan exportőröktől, mint Irak és Kuvait, amelyeknek gyakorlatilag nincs alternatív szállítási útvonala.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Iszlám Forradalmi Gárda – amely az iráni haditengerészettel együtt gyakorlatilag ellenőrzi a szorost – korábban figyelmeztette a nemzetközi hajózást: minden áthaladó hajó támadás célpontjává válhat.

Az amerikai haditengerészet egyelőre nem kísért kereskedelmi hajókat a szoroson keresztül, de Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy az adminisztráció vizsgálja ennek lehetőségét.

Az elnök figyelmeztetett: ha az aknákat nem távolítják el haladéktalanul, Irán „soha nem látott mértékű katonai következményekkel” számolhat.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Sahar AL ATTAR / AFP

kbs-real
2026. március 11. 07:25
A cikkíró nem egy hadi taktikus. Megszórják, és volt aknamező, nincs aknamező. A vízen túl nagy kárt nem csinálnak a felrobbanó aknák. Na jó, az arra tévedt halrajok.
Válasz erre
0
0
zsuzsa-963
2026. március 11. 05:36
Pár napja még Trump azt nyilatkozta, hogy megsemmisítették a teljes iráni haditengerészetet, most meg kiderült, hogy a megsemmistett haditengerészet elaknásítja a Hormuzi-szorost, érdekes.
Válasz erre
6
1
Tuners
2026. március 11. 01:24
1 - Nincs lezárva. Csak lövik a nem baráti hajókat. 2 - Pont ezért tejlesen felesleges aknákat telepíteni. 3 - Még Trump is azt állítja hogy “HA telepítettek aknákat, amiről nincsenek jelentéseink hogy így lenne akkor azonnal távolítsák el!” Rohannak papa 🍊 A kurva erős fenyegetéseid maid a huszadik alkalommal tuti beválnak..! Az van hogy nyilvánvaló hogy össze-vissza hazudoznak,csak az a Kérdés hogy hogy ki hiszi ezeket el, így a huszadik alkalommal…
Válasz erre
3
0
smuggl3r
2026. március 11. 01:14
Trump, Orbán - békeharcos bohócok
Válasz erre
3
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!