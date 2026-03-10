Elképesztő, hogy ilyen megtörténhet mindenfajta következmény nélkül.

Például a szüntelenül a Facebookon lógó pártelnök írhatott volna rendreutasító dörgedelmet, hogy eddig és ne tovább... de mit várunk attól, aki Zelenszkij legjobb brüsszeli szövetségeseivel cimborál. Ezek között van az a kigyúrt szörnyeteg, aki az idős hölgyekkel keménykedik Győrben az aláírásgyűjtő pultnál, s akiket Orbán Viktor a Karmelitában köszöntött a Nőnap alkalmából, vagy az is, aki egyszerűen megveri azt, aki szóvá teszi, hogy miért vágja le a választási plakátokat Terézvárosban.

Tudjuk jól, én is írtam róla a minap, Zelenszkij arról beszélt: ha valaki blokkolja a 90 milliárd eurós támogatást, megadhatják „ennek a személynek a címét” az ukrán katonáknak, akik majd „a saját nyelvükön” beszélnek vele.

Ez nyilvánvalóan halálos fenyegetés. A küldött katonák saját nyelve nem más, mint az élet kioltására alkalmas eszköz használata.

Ezt az eszközt használták a habsburgok Batthyányi Lajos miniszterelnök kivégzésekor, aki még a halálos lövés eldörrenése előtt odaszólt nekik: „Rajta, vadászok! Éljen a haza!”