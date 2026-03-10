Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
A kommunista gyökerek máig élnek.
Nagyon szomorú, hogy a műsor nézői nem tiltakoztak a szavazás ellen, mert ez a kérdés egyszerűen tűrhetetlen. Azt a témát mérlegre tenni, hogy vállalhatatlan-e vagy sem Zelenszkij kijelentése? Azaz van-e, aki azzal ért egyet, hogy Zelenszkij kijelentése nyomán igenis meg lehet ölni a magyar miniszterelnököt?
Hogy mi van? Normális az az ember, aki feltesz egy ilyen kérdést az ATV nézőinek?
Akik között szép számmal akadnak szélsőségesen baloldali nézeteket vallók. Ezt Sváby is tudja persze, ennek ellenére, vagy tán éppen ezért – ki tudja – megkockáztatta, hogy szavazásra bocsátja az aljas, gyűlölettől duzzadó, Orbán ellen hergelő kérdését.
Ahelyett, hogy a műsorban szentelt volna a botrányos kijelentésnek egy-két percet, hogy ő maga elutasítsa már a gondolatát is.
Inkább megszavaztatta, hogy lehessen róla beszélni, hogy a nézők 59 százaléka nem tartja vállalhatatlannak Orbán ukrán katonák általi megölését és csak 41 százaléka igen. A 41 százalék arra utal, hogy az ATV nézői között is vannak normálisan gondolkodó emberek, nem csak tiszások. Kommentelőik közül ugyanis a fenyegetés megjelenése után sokan már azt írták, miért nem jöttek még azok a katonák, akik felkeresnék Orbán Viktort.
Elképesztő, hogy ilyen megtörténhet mindenfajta következmény nélkül.
Például a szüntelenül a Facebookon lógó pártelnök írhatott volna rendreutasító dörgedelmet, hogy eddig és ne tovább... de mit várunk attól, aki Zelenszkij legjobb brüsszeli szövetségeseivel cimborál. Ezek között van az a kigyúrt szörnyeteg, aki az idős hölgyekkel keménykedik Győrben az aláírásgyűjtő pultnál, s akiket Orbán Viktor a Karmelitában köszöntött a Nőnap alkalmából, vagy az is, aki egyszerűen megveri azt, aki szóvá teszi, hogy miért vágja le a választási plakátokat Terézvárosban.
Tudjuk jól, én is írtam róla a minap, Zelenszkij arról beszélt: ha valaki blokkolja a 90 milliárd eurós támogatást, megadhatják „ennek a személynek a címét” az ukrán katonáknak, akik majd „a saját nyelvükön” beszélnek vele.
Ez nyilvánvalóan halálos fenyegetés. A küldött katonák saját nyelve nem más, mint az élet kioltására alkalmas eszköz használata.
Ezt az eszközt használták a habsburgok Batthyányi Lajos miniszterelnök kivégzésekor, aki még a halálos lövés eldörrenése előtt odaszólt nekik: „Rajta, vadászok! Éljen a haza!”
Orbán Viktor egyébként Batthyányi Lajos székében ül, vele szemben pedig a kivégzett miniszterelnök portréja függ a falon. De ott van Gróf Tisza István korábbi miniszterelnök 1918. október 31-ei meggyilkolása is, akit az őszirózsás forradalom napján ölték meg Budapesten, a Hermina úti Róheim-villában. Katonaruhás fegyveresek, valószínűleg a katonatanácshoz köthető frontkatonák hatoltak be otthonába és felesége, valamint unokahúga szeme láttára lőtték le. Tisza tisztában volt a veszéllyel, de elutasította a menekülést.
Mi nem akarjuk hősként gyászolni Orbán Viktort,
ezért minden aljas ATV-s szerkesztőt és a miniszterelnök halálát kívánó szavazót mélységesen elítélünk.
Gulyás Gergely az Igazság órájában beszélt arról, hogy a műsor készítőinek, ezen belül elsősorban Sváby Andrásnak kell elgondolkodnia azon, hogy kik nézik a műsorát. Hangsúlyozta:
Én az ő helyében rosszul érezném magamat. Lehet Magyarországon olyan közösségeket, olyan gyűlöletköröket találni, ahol még egy ilyen kijelentésre sem mondják azt, hogy az elfogadhatatlan. Ha valaki csinál egy műsort és azok nézik, akik így gondolkodnak, az a műsorról mond el nagyon sokat.”
Gulyás felidézte, hogy Sváby egy bő évtizede visszavonult a tévézéstől. 2006-ban, az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után Orbán Viktorral csinált egy, a szakma alapvető szabályait semmibe vevő interjút, amiről az Index is úgy számolt be, hogy Orbán felmosta a padlót Svábyval. Ő azt a feladatot vállalta, hogy amikor egy választásokat megnyerő kormányfő hazudik, hogyan tud propagandainterjút csinálni a kormány mellett. Gulyás Gergely pontosan emlékszik mindenre. Egyvalamivel kapcsolatban talán csak elnézőbben akart fogalmazni: Az 2006. szeptember 9-én megjelent Index-cikk címe pontosan az volt:
Orbán Viktor nyilvánosan megfingatta Sváby Andrást.
Szerzője az a Szily László, aki most a Telex kormányellenes szerzője.
Lehet, hogy Sváby most ilyen aljas módon akart revansot venni Orbánon? Nem tudni. Apja mindenesetre az a Sváby Lajos, aki anno Lenin-pályázatot nyert Lenin-karikatúrájával. Hiába, a gyűlölködés gyökerei a jelek szerint ma is élnek.
(Fotó: Sváby András Facebook-oldala)