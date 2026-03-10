„Azaz 2026-ra a NER Mekk mesterének nem maradt más, mint hogy teljes kampányát az iskolázatlan, kistelepülési magányába bezárt kisember szorongására, rettegésére és gyűlöletére építse egy kokainon élő deviáns technokraták által irányított, kilóra megvett trashcelebekkel, értelmiségpótléknak kitartott kóklerekkel, agresszív szociopatákkal telitömött orosz szatellitpárt élén, amelyet – szuverenitás, hello! – a Bajza utcai orosz követségről irányít az orosz titkosszolgálat néhány »politikai technológusa«. Rájuk azért lett égető szükség, mert időközben kiderült, hogy nemcsak az újjobboldalnak átcsomagolt fasiszták tudják a netet kreatívan felhasználni, sőt.

Magyar Péterrel alighanem egy NER-vezérhez mérhető politikai tehetség érkezett, aki már így is történelmet írt: már az uniós választásokon 29 százalékot hozott el a Fidesz 400 milliárdos sajtókonglomerátumával szemben néhány Facebook-poszttal és egy két hónapos párttal. A NER ura időközben dülledt szemmel látja, hogy Magyarhoz képest ő lett az ójobboldal, a Tisza pedig óriásplakátok, milliárdos kampányok nélkül is simán vezet. Orbán Putyin titkosszolgálata mellett most már csak Zelenszkij indulataiban bízhat, bár ez sem olyan biztos.”