Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza putyin magyarországi baloldal titkosszolgálat orbán

Orbán magyarellenes háborúja

2026. március 10. 09:29

Orbán Putyin titkosszolgálata mellett most már csak Zelenszkij indulataiban bízhat, bár ez sem olyan biztos.

2026. március 10. 09:29
null
Batka Zoltán
Batka Zoltán
Népszava

„Azaz 2026-ra a NER Mekk mesterének nem maradt más, mint hogy teljes kampányát az iskolázatlan, kistelepülési magányába bezárt kisember szorongására, rettegésére és gyűlöletére építse egy kokainon élő deviáns technokraták által irányított, kilóra megvett trashcelebekkel, értelmiségpótléknak kitartott kóklerekkel, agresszív szociopatákkal telitömött orosz szatellitpárt élén, amelyet – szuverenitás, hello! – a Bajza utcai orosz követségről irányít az orosz titkosszolgálat néhány »politikai technológusa«. Rájuk azért lett égető szükség, mert időközben kiderült, hogy nemcsak az újjobboldalnak átcsomagolt fasiszták tudják a netet kreatívan felhasználni, sőt.

Magyar Péterrel alighanem egy NER-vezérhez mérhető politikai tehetség érkezett, aki már így is történelmet írt: már az uniós választásokon 29 százalékot hozott el a Fidesz 400 milliárdos sajtókonglomerátumával szemben néhány Facebook-poszttal és egy két hónapos párttal. A NER ura időközben dülledt szemmel látja, hogy Magyarhoz képest ő lett az ójobboldal, a Tisza pedig óriásplakátok, milliárdos kampányok nélkül is simán vezet. Orbán Putyin titkosszolgálata mellett most már csak Zelenszkij indulataiban bízhat, bár ez sem olyan biztos.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Batka Zoltán az ATV műsorában. (Fotó: YouTube/ ATV Magyarország)

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 108 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kulakman
2026. március 10. 19:31
Ki az 2 állat aki ezt lájkolta??? De komolyan kérdezem!!!!
Válasz erre
2
0
KILÓ
2026. március 10. 19:26
Ez teljesen hülye.
Válasz erre
2
0
templar62
2026. március 10. 19:04
" ójobboldal " . ( kacagtató .).
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. március 10. 18:35
Ez az izé ezzel a stílussal és ekkora nyelvvel az '50-es években a kopasz rohadék ( beceneve Rákosi pajtás ) lapjában ( megvan ? Szabad Nép... ) is nagy karriert futott volna be...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!