Vannak kifejezetten értékes hozzájárulók, és voltak olyanok, akik igazából több kárt okoztak, mint hasznot”
– jegyzi meg Demkó, hozzátéve, hogy a külföldiek legnagyobb haszna az volt, hogy egy ideig „ukrán vért pótoltak ki”.
A szakértő kitért a külföldi egységek közelmúltbeli átszervezésére is: a független alakulatok felszámolása és beintegrálása a reguláris erőkbe az irányíthatóság növelését szolgálja, hasonlóan ahhoz, ahogy az oroszok tették a Wagner-csoporttal. Az önkéntesek száma ma már inkább csökkenő tendenciát mutat, és a korábbi várakozásokkal ellentétben nem tízezres tömegekről, hanem inkább néhány ezres nagyságrendről beszélhetünk egy adott pillanatban.
Összességében Demkó Attila úgy látja: „Nem jelentéktelen, de nem is döntő tényező volt ez a háborúban.” A technikai tudással rendelkező ex-katonák, akik a nyugati hadi technikát ismerik, jelentős hasznot hajtottak, de a háború kimenetelét nem a külföldi önkéntesek fogják eldönteni.
Egy nagy romániai pénzszállító cég alkalmazottja kitálalt: „Az ukránok a háború első napja óta masszív euró- és dollárszállítmányokat mozgatnak Románián keresztül megállás nélkül.” Egy román tényfeltáró újságíró kitett egy videót az X-re, amin még 2025 decemberében interjúvol egy román pénzszállító sofőrt - aki elmondja, hogy döbbenetes mennyiségű készpénzt visznek folyamatosan Bécsből Ukrajnába,
hogy fizetni tudják a zsoldosokat, meg a külföldi nyaralásokat.
A beszélgetés tavaly év végén történt, hónapokkal azelőtt, hogy Magyarország úgy döntött, kivizsgálja a saját területén átmenő készpénzszállítmányokat.