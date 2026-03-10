Gyorsan rájöttek, hogy itt nagyon könnyen meg lehet halni – ezért fogynak a külföldi harcosok Ukrajnából

és bár a toborzás folyamatos – havonta körülbelül 600 új szerződést kötnek, az önkéntesek összetétele eltolódott: egyre több harcos érkezik Dél-Amerikából, például Argentínából és Venezuelából, akik számára a közös orosz ellenségkép vagy a professzionális katonai karrier lehetősége jelenti a fő motivációt.

A reform azonban nem zajlott zökkenőmentesen, és komoly morális válságot idézett elő az állomány egy részénél. Sok nyugati veterán, aki korábban NATO-missziókban szocializálódott, nehezen viseli a nyelvi korlátokat és az ukrán rohamegységekben tapasztalható szemléletmódot. A beszámolók szerint feszültséget szül, hogy a tapasztalt külföldi katonákat olykor olyan egységekbe osztják be, ahol korábbi elítéltek is szolgálnak, vagy ahol a parancsnokok nem beszélnek idegen nyelveket.

Ez több esetben a szerződések felbontásához vagy engedély nélküli távozásokhoz vezetett, mivel a hivatásos katonai háttérrel rendelkező önkéntesek hiányolják a nyugati típusú, részletes bevetési tervezést és a szakszerű vezetést.

Ezen nehézségek ellenére a külföldi kontingens továbbra is az ukrán védelem egyik fontos pillére marad. A parancsnokok hangsúlyozzák, hogy a „Nemzetközi Légió” mint márkanév nem szűnt meg, csupán professzionalizálódott, és a külföldi harcosokat nem „ágyútöltelékként”, hanem értékes szakértőkként kívánják kezelni. Az önkéntesek többsége, mint például a német vagy portugál veteránok, mély meggyőződéssel vallja, hogy Ukrajna Európa kapuja, és ha itt nem sikerül megállítani az orosz előrenyomulást, a háború az egész kontinenst lángba boríthatja. Ez a küldetéstudat tartja a fronton azt a több ezer külföldit, akik készek az életüket áldozni egy számukra idegen ország szabadságáért.