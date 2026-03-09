Ft
iráni drónok Irán védelmi rendszer

Úgy hányja a lövedéket, mintha nem lenne holnap: videóra vették, amint a hírhedt amerikai védelmi rendszer leszedi az iráni drónokat (VIDEÓ)

2026. március 09. 10:01

Percenként akár 4500 lövés leadására is képes.

2026. március 09. 10:01
null

Amerikai C-RAM védelmi rendszerek lelőttek iráni drónokat lőttek le az iraki Erbil felett – írja X-en közzétett posztjában a Visegrád24.

A hírhedt C-RAM radarszenzorok tűzvezető rendszere előre kiszámítja a célpont pályáját, és a 20 milliméteres, percenként akár 4500 lövés leadására is képes Gatling-ágyú tűpontosan megsemmisíti azt.

Az alábbi felvételen az látható, amint a védelmi rendszer akcióba lép az iráni drónok ellen:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Képernyőfotó/X

 

