„Szolg. közl.

Kész, lebuktam. Keringetnek rólam egy képet, amelyen Kósa Lajossal diskurálok a Fidesz háborúellenes izéjén. Egy újságíró egy politikai rendezvényen, skandalum. Ráadásul el is mondtam a műsorban, hogy szívesen megnéznék egy ilyet, ahogy Megváltó úr első föllépésére is elmentem. De akkor mutatok valamit. Tízéves kép, szintén Kósa, szintén Fidesz-rendezvény (konkrétan a népszavazás eredményét váró alkalom), és szintén váltottunk pár szót, csak őszebb lettem, és másik bőrkabátom van. Az elmúlt 20-25 évnek nincs olyan politikai szereplője, akivel ne lenne közös képem Thürmer Gyulától Novák Elődig, Gyurcsány Ferenctől Schmitt Pálig, és beszélni is szoktam velük. Arról meg nem én tehetek, hogy egyeseknek az az elemzés, tudósítás és úgy általában a tájékozódás és megértés, hogy egy helyről szereznek információt, és folyamatosan a hasonszőrűek előtt helyeskednek.