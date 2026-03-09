Ft
Hont András Kósa Lajos Fidesz

Kész, lebuktam

2026. március 09. 11:30

Keringetnek rólam egy képet, amelyen Kósa Lajossal diskurálok a Fidesz háborúellenes izéjén.

2026. március 09. 11:30
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Szolg. közl.

Kész, lebuktam. Keringetnek rólam egy képet, amelyen Kósa Lajossal diskurálok a Fidesz háborúellenes izéjén. Egy újságíró egy politikai rendezvényen, skandalum. Ráadásul el is mondtam a műsorban, hogy szívesen megnéznék egy ilyet, ahogy Megváltó úr első föllépésére is elmentem. De akkor mutatok valamit. Tízéves kép, szintén Kósa, szintén Fidesz-rendezvény (konkrétan a népszavazás eredményét váró alkalom), és szintén váltottunk pár szót, csak őszebb lettem, és másik bőrkabátom van. Az elmúlt 20-25 évnek nincs olyan politikai szereplője, akivel ne lenne közös képem Thürmer Gyulától Novák Elődig, Gyurcsány Ferenctől Schmitt Pálig, és beszélni is szoktam velük. Arról meg nem én tehetek, hogy egyeseknek az az elemzés, tudósítás és úgy általában a tájékozódás és megértés, hogy egy helyről szereznek információt, és folyamatosan a hasonszőrűek előtt helyeskednek. 

Egyébként azt is elárulhatom, hogy mit csevegtem Kósával. Arra kérdeztem rá nehezményező hangsúllyal, hogy miért nem engedik be a Partizánt.”

Nyitókép: Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

zsanett-kúnrum
2026. március 09. 14:06
vérciki a fideszesekkel egy képen szerepelni, de akkor a partizán miért is akar bekavarni?
dryanflowd-
2026. március 09. 14:01 Szerkesztve
"Hagyjuk a színjátékot!" (kalapon Hont-Pom) s.24.hu/app/uploads/2018/03/download-4-e1522076577754-1024x575.png (vö. 'együttműködési megállapodás')
Majdmegmondom
2026. március 09. 13:25
Hááát ez egy Fidesz rendezvény, ahol semmi keresni valója az ellenzéknek (Partizán) és nem egy Lázár infó. A többi oké
nyúlgerinc
2026. március 09. 13:25
Bandikám ismerve az identitásodat, és megbízható"magyarságodat" talán Adolf-al is van közös képed....
