Tisza Párt kazincbarcika kaló attila fidesz időközi választás

Erre tizenhat éve nem került sor: önkormányzati képviselőválasztást nyertünk Kazincbarcikán!

2026. március 09. 08:31

Ennyit a valóság és a „közvélemény-kutatások” kapcsolatáról.

2026. március 09. 08:31
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Olyan dolog történt tegnap, amilyenre tizenhat éve nem került sor: önkormányzati képviselőválasztást nyertünk Kazincbarcikán!

Kaló Attila, a Fidesz jelöltje magabiztosan utasította maga mögé az ellenzék jelöltjét, s húzta be a körzetet. Ennyit a valóság és a »közvélemény-kutatások« kapcsolatáról… Bravó!”

Nyitókép: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád

 

