Szénné égett a Tisza: a Fidesz bevette az utolsó szocialista fellegvárat is
A Fidesz jelöltje győzött a kazincbarcikai időközi választásokon.
Ennyit a valóság és a „közvélemény-kutatások” kapcsolatáról.
„Olyan dolog történt tegnap, amilyenre tizenhat éve nem került sor: önkormányzati képviselőválasztást nyertünk Kazincbarcikán!
Kaló Attila, a Fidesz jelöltje magabiztosan utasította maga mögé az ellenzék jelöltjét, s húzta be a körzetet. Ennyit a valóság és a »közvélemény-kutatások« kapcsolatáról… Bravó!”
Ezt is ajánljuk a témában
A Fidesz jelöltje győzött a kazincbarcikai időközi választásokon.
Nyitókép: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád