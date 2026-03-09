Ft
Tisza Párt kápolnásnyék tessely zoltán erőszak Magyar Péter láncfűrész agresszió

Tombol Magyar Péter szeretetországa: Kápolnásnyéken láncfűrésszel támadtak egy fideszes aktivistára!

2026. március 09. 08:46

Nehéz bármit is mondani.

2026. március 09. 08:46
null

Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő egy videóban beszél arról, hogy Kápolnásnyéken egy segítőjükre láncfűrésszel támadtak rá. Tessely emlékeztet arra az esetre is, amikor egy tiszás plakátrongáló összevert egy fideszest, aki rákérdezett, mit csinál, és azt is, amikor rálőttek Szentendrén egy fideszes aláírásgyűjtőre.

„Figyeljék, mi történt Kápolnásnyéken! 

Egy aktivistánkra láncfűrésszel támadtak rá. Igen, jól hallják: láncfűrésszel. Ez már nem politikai vita. Ez erőszak. Ez gyűlölet. 

Magyarországon a véleménykülönbségeket nem így kell rendezni. A megfélemlítésnek és az agressziónak nincs helye a közéletben” – mondja a fideszes képviselő.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép csupán illusztráció. Fotó: Gerald Matzka / Deutsche Presse-Agentur GmbH / AFP

 

csulak
2026. március 09. 13:29
nem nyafogni ! hanem letartoztani es buntetni az elkovetoket !
obi-wankenobi
2026. március 09. 11:41
"Érzik a vesztüket a pedofideszesek, ezért egyre nagyobb faszságokat találnak ki" Le se kell írni. A sziget fesztiválon tömegek skandálták a "mocskos fidesz" csatakiáltást. Ez Dartrh magyar péter Vader szeretet országa. Brüsszel képviselővé tette Darth ilaria salis Vader-t. Brüsszel hagyja, hogy az ukrik felrobbantsák, majd elzárják a maradék kőolaj vezetéket. Brüsszel nem ítéli el O-V életveszélyes fenyegetését. Brüsszel meg se kérdezte fletót, hogy mégis hogy gondolta, amikor elkúrta, nem kicsit nagyon. Ez mind faszság?
obi-wankenobi
2026. március 09. 11:31
Tudjuk, hogy a tiszások a sötét oldal képviselői. A nyolcadik utas a halál című film szerint a tiszások egy "tökéletes organizmus", akiket nem kötik béklyóba holmi erkölcs.
Süsüke
2026. március 09. 10:18
Normális ember ezek után orbitális léptékkel mérhető távolságban kerüli a tisza-sokat!
