Tombol Magyar Péter szeretetországa: Kápolnásnyéken láncfűrésszel támadtak egy fideszes aktivistára!

Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő egy videóban beszél arról, hogy Kápolnásnyéken egy segítőjükre láncfűrésszel támadtak rá. Tessely emlékeztet arra az esetre is, amikor egy tiszás plakátrongáló összevert egy fideszest, aki rákérdezett, mit csinál, és azt is, amikor rálőttek Szentendrén egy fideszes aláírásgyűjtőre.

„Figyeljék, mi történt Kápolnásnyéken!