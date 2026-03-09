Tombol Magyar Péter szeretetországa: Kápolnásnyéken láncfűrésszel támadtak egy fideszes aktivistára!

Most jött: megszólalt a fideszes aktivista, akire rálőttek aláírásgyűjtés közben
A Szeretetország sokadik felvonása.
Nehéz bármit is mondani.
Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő egy videóban beszél arról, hogy Kápolnásnyéken egy segítőjükre láncfűrésszel támadtak rá. Tessely emlékeztet arra az esetre is, amikor egy tiszás plakátrongáló összevert egy fideszest, aki rákérdezett, mit csinál, és azt is, amikor rálőttek Szentendrén egy fideszes aláírásgyűjtőre.
„Figyeljék, mi történt Kápolnásnyéken!
Egy aktivistánkra láncfűrésszel támadtak rá. Igen, jól hallják: láncfűrésszel. Ez már nem politikai vita. Ez erőszak. Ez gyűlölet.
Magyarországon a véleménykülönbségeket nem így kell rendezni. A megfélemlítésnek és az agressziónak nincs helye a közéletben” – mondja a fideszes képviselő.
